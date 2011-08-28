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Skype, App Directory adlı üçüncü taraf uygulama dizini servisini başlattı

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft tarafından 8.5 milyar dolar karşılığı satın alınan çevrimiçi sesli ve görüntülü iletişim platformu Skype, Facebook ile görüntülü sohbet ortaklığı ve son olarak grup mesajlaşma firması GroupMe'nin satın alınması ile sosyal platformlarda gücünü iyice artırmaya başladı. Şimdi ise daha devrimci bir hizmeti devreye soktu.

Skype App Directory adlı dizin hizmeti firmanın çevrimiçi görüşme altyapısını kullanmak isteyen üçüncü taraf yazılım geliştiricilere yeni bir imkan sunuyor. Skype markası ve gücünü kullanacak bu hizmet büyük bir potansiyele sahip. 

Skype, çevrimiçi görüşme altyapısını kullanarak kendi uygulamalarını geliştiren firmaların bu uygulamalarını Skype App Directory adlı dizinde listelemeye başladı. 

Hizmetin bir benzerini NVIDIA'nın Tegra işlemcilerine yönelik oyun ve uygulama geliştirenleri bir araya topladığı Tegra Zone dizininde görebilirsiniz. Skype'ın dizini ise çevrimiçi görüşme altyapısına dayandığı için biraz farklılık gösteriyor. 

Hali hazırda ücretli ücretsiz pek çok uygulamanın yerini aldığı dizinde uygulamaları indirmek yerine kendi sitesine yönlendirme tercih ediliyor. Kendi sitesinde ise deneme sürümleri ve kredi kartı veya PayPal ile satın alma opsiyonları bulunuyor. Bu bakımdan bir uygulama mağazasına benzemiyor. 

Ayrıca uygulamalar PayPal veya kredi kartı ile satın alındıktan sonra geçerli alışveriş birimi olan Skype Credits'e dönüştürülüyor ve krediler geliştiricilere dağıtılıyor. Skype bu sistemi kabul eden firmaların uygulamalarını dizinde listeliyor.   

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DH Misafiri 7 yıl
skype yi microsoft un almasına çok üzüldüm msn i geliştiremediler gitti zaten bari buna zarar vermeseler.
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ssbrc 7 yıl
Skype çok gelişti.Msn'den millet bi kurtulsa çok güzel olacak.Skype'de ki video kalitesi hiç bir yerde yok.
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