Skype yeniden tam kapasite ile çalışmaya başlıyor

Geçtiğimiz Pazartesi sabahı Microsoft'un global iletişim aracı Skype'ın giriş ve bağlantı konusunda sıkıntı yaşamaya başladığı rapor edilmiş ve dünya çapında milyonlarca kullanıcı bu hatadan etkilenmişti.





Söz konusu hatada kullanıcılar sisteme giremiyor, girse de herhangi bir bağlantı kuramıyor ve tüm arkadaş listesi çevrimdışı görünüyordu. Bu hatadan sadece Skype for Business ve Skype for Web platformu etkilenmemişti.





Skype ekibinin gün boyu yoğun çalışmalarının ardından hata tespit edildi ve Pazartesi geceyarısından itibaren servis ayağa kalkmaya başladı. Ekip bağlantı kuramayan kullanıcıları yeniden platforma entegre etti ve tam kapasite ile çalışması için son rötuşları yaptı. Bundan sonra bahse konu sıkıntıdan ötürü global çapta herhangi bir bağlantı sorunu yaşanması beklenmiyor ancak sorunun neyden kaynaklandığı da açıklanmıyor.

http://www.kitguru.net/channel/generaltech/matthew-wilson/skype-is-back-up-and-running-after-yesterdays-widespread-outage/