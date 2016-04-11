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Slack beta güncellemesi iOS ve Android'e sesli arama getiriyor

Yükselişini sürdüren mesajlaşma uygulaması Slack, beta programı kapsamında iOS ve Android kullanıcılarına bir süredir masaüstü sürüm için aktif olan sesli arama özelliğini sunmaya başladı.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google Hangouts ve Skype alternatifi Slack, geçtiğimiz aydan bu yana masaüstü kullanıcıları için sesli arama özelliği sunuyordu. Şirketin yeni özelliği mobil cihazlara da getirmek için çalışmalar yürüttüğünü biliyorduk. Dünyanın geri kalanı hala arama yapmak için Google Voice veya kendi telefonlarını kullanırken beta kullanıcıları artık sesli arama fonksiyonuna sahipler.
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Özellik sadece beta programı kapsamında sunuluyor ve uygulamanın en son sürümüne sahip Android ve iOS kullanıcıları için şu anda kullanılabilir durumda. Bir arama başlatmak için basitçe bir birey veya grup doğrudan mesaj bölümünü (direct message) açın ve menüyü ortaya çıkarmak için üst kısımdaki küçük ok simgesine tıklayın. Menü içerisinde alt kısıma yakın bir yerde “Call (kullanıcı adı)” bölümünü göreceksiniz. Buna dokunarak sesli arama başlatabilirsiniz.
Slack ofis içi arama ve grup toplantıları için uygulamayı daha da rekabetçi hale getirmek adına girişimlerini sürdürüyor. Şirket geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği bir etkinlikte, sesli ve görüntülü arama gibi özelliklerle donatacağı Slack platformunu diğer iletişim araçlarına rahatlıkla alternatif olacak şekilde geliştireceğini açıklamıştı.
Slack beta güncellemesi iOS ve Android'e sesli arama getiriyor
 

http://thenextweb.com/insider/2016/04/10/slack-secretly-releases-mobile-calling-to-non-beta-users/#gref Yorum Yaz
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ctniskndr 3 yıl
ğişlipi
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gun 3 yıl
Zamanında Skype'ı satarak iyi yapmışlar ayağa düştü bu sesli arama işi
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