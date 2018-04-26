Snapchat, AR desteğiyle yüz filtrelerine oyun ekliyor

Şirketin Snappables ismini verdiği yeni oyun lensleri, dokunmalarınızı, yüz ifadelerinizi kullanarak eğlenceli oyunlar oynamanızı sağlıyor. Snapchat'in hazırladığı tanıtım videosunda, sakız patlatma, kaşlarla halter kaldırma, uzay savaşı, dans oyunu gibi lensler dikkat çekerken, Snap ekibi internet sitesinde her gün yeni bir oyunun ekleneceğini ve ilk defa paylaşımlı lensler sunduğunu da belirtiyor.

Snappables ile başka arkadaşlarınızla etkileşime geçerek Artırılmış Gerçeklik destekli oyunları oynayabiliyorsunuz. Bu sayede aynı oyunda aldığınız puanlarla arkadaşlarınızın puanını kıyaslayıp, rekabet içerisine girebiliyorsunuz. Snappables yayına sunulduktan sonra yeni oyun lenslerinden birini seçerek karşınıza gelen talimatları uygulamanız yeterli olacaktır. Yeni oyun lenslerinin Mayıs ayının ilk haftasında kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

https://www.snap.com/en-US/news/post/introducing-snappables/