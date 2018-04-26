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Snapchat, AR desteğiyle yüz filtrelerine oyun ekliyor

Snapchat, Artırılmış Gerçeklik (AR) destekli yeni lenslerini duyurdu. Yalnız bu seferki lensler, yüz hareketleriyle oyun oynamayı sağlayarak, eğlenceli vakitler geçirmenizi hedefliyor.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Şirketin Snappables ismini verdiği yeni oyun lensleri, dokunmalarınızı, yüz ifadelerinizi kullanarak eğlenceli oyunlar oynamanızı sağlıyor. Snapchat'in hazırladığı tanıtım videosunda, sakız patlatma, kaşlarla halter  kaldırma, uzay savaşı, dans oyunu gibi lensler dikkat çekerken, Snap ekibi internet sitesinde her gün yeni bir oyunun ekleneceğini ve ilk defa paylaşımlı lensler sunduğunu da belirtiyor. 
Snappables ile başka arkadaşlarınızla etkileşime geçerek Artırılmış Gerçeklik destekli oyunları oynayabiliyorsunuz.  Bu sayede aynı oyunda aldığınız puanlarla arkadaşlarınızın puanını kıyaslayıp, rekabet içerisine girebiliyorsunuz.  Snappables yayına sunulduktan sonra yeni oyun lenslerinden birini seçerek karşınıza gelen talimatları uygulamanız yeterli olacaktır. Yeni oyun lenslerinin Mayıs ayının ilk haftasında kullanıma sunulacağı belirtiliyor.
 

https://www.snap.com/en-US/news/post/introducing-snappables/ Yorum Yaz
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esmerbuyucu 1 yıl
Spectacles 2 çıktı...
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