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Snapchat, Drone kadrosunu genişletiyor

Snapchat’in özçekim yapabilen bir Drone geliştirme hayali olduğu biliniyor. Firma bu hayali için ikinci Drone firmasını da satın alabilir. Gelen bilgiler bu yönde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Yavaşlayan kullanıcı artışı karşısında farklı çözümler bulmak isteyen Snapchat, donanım tarafına ağırlık vermeye başladı. Spectacles gözlüklerden sonra şimdi bir Drone projesi sıkça gündeme geliyor.

Drone seçeneği

Geçtiğimiz aylarda Ctrl Me Robotics adındaki Drone girişimini satın alan Snap Inc. bu kez başka bir firmaya kancayı taktı. Hali hazırda satışta olan Hover Camera Passport Drone modelinin geliştiricisi Zero Zero Robotics ile görüşmeler başlamış durumda.

Hover Camera Passport Drone modeli geleneksel tasarımlardan biraz farklılaşıyor ve kare bir tasarıma yöneliyor. Karbon fiber yapısı sayesinde araç 242 gram ağırlığa sahip. Haliyle çok kolay bir şekilde taşınabiliyor. Drone kullanıcısını sürekli takip ediyor, fotoğraf ve video çekiyor. Apple ile yaptığı anlaşma sonrasında Hover Camera Passport Drone modelini sadece Apple Store’da bulabiliyorsunuz. Fiyatı ise 500$.

Ayrıca Bkz. "SoundCloud satışa çok yakın"

Drone firması Snapchat için çok ideal zira özçekim yapabilmesi büyük anlam ifade ediyor. Kısa süreli kuşbakışı özçekim videoları şüphesiz kullanıcıların ilgisini çekecektir. Ayrıca özçekim fotoğraflar da aynı etkiyi yapabilir.

Kaynaklar doğrudan satın alma haricinde yatırım yapma seçeneğinin de masada olduğunu belirtiyor zira Zero Zero Robotics pazarda kalıcı olmak isteyen bir girişim. Apple ile yaptığı anlaşma da bunu gösteriyor. İlerleyen günlerde durumun netleşeceği ifade ediliyor. 

 

https://www.macrumors.com/2017/08/01/snap-zero-zero-hover-camera-drone-apple-stores/ Yorum Yaz
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incicibin 2 yıl
Gözle görülür bir şekilde kullanıcılar instagrama kaydı, artık pek kullanıcısı yok.
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