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Snapchat büyümesine devam ediyor

Sosyal medya anlayışına yeni bir bakış açısı getiren Snapchat, geçen yıldan bu yana hızlı bir büyüme içerisinde. Platform çift haneli büyüme rakamlarına ulaşmış durumda.
2 yıl
3,7b
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil platformlarda silinebilen mesaj kavramını ilk kez kullanan ve büyük tartışmaları da beraberinde getiren Snapchat, zamanla daha fazla benimsenmeye başladı. Instagram gibi platformlar kendisine rakip olsa da, Snapchat açtığı yeni kulvarda büyüyerek yoluna devam ediyor.

Yapılan yeni analizlere göre hali hazırda 150 milyon civarında kullanıcısı olan Snapchat, çift haneli büyüme göstererek gelecek yılın sonlarında 217 milyon rakamına ulaşacak. Sadece ABD’de sosyal ağın 58.6 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "iOS cihazları Android cihazlarından daha fazla yazılımsal hataya sahip"

Uygulamayı en çok kullananlar 16-35 yaş arasında ve oran yüzde 56 civarında. 35 yaş üzeri kullanıcıların uygulamaya daha fazla ilgi gösterdiği ifade ediliyor. ABD’de 35 yaş üzeri kullanıcı sayısının oranı yüzde 14 civarında.

Uygulamanın en büyük dezavantajı, kamera odaklı özelliklerinin daha çok gençler tarafından kolay kullanılabilmesi. 35 yaş üzeri kullanıcı kitlesinin bu yüzden konsepte uzak kaldığı ve kolay bir şekilde kullanamadığı ifade ediliyor. Bu dezavantaj bir şekilde giderilemezse, 2018 yılından itibaren büyüme rakamları tek haneli oranlarda kalacak.

Diğer taraftan orta yaş ve nüfusun uygulamadan uzak kalmasının gelirlere de olumsuz etki ettiği ifade ediliyor. Özellikle reklam gelirlerinin bu bakımdan düşük kaldığı ve beklentilerin altında büyüme gösterdiği dile getiriliyor.

 

http://www.digitaltrends.com/social-media/snapchat-217-million-users-report/ Yorum Yaz
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-Batarang- 2 yıl en beğenilen
Snapchat tamamıyla zengin uygulaması ve fenomen kızlar tarafından günlük ego tatmini sağlıyor bir keresinde kızın biri 20k izlenme felan diyordu olum düşünsenize bir kız yarı çıplak halde bir fotoğraf veya videosunu atıyor ve 20000(Yirmi Bin) kişi izliyor 18-20 yaşlarındaki bu kızın egosunu narsistliğini bir düşünün

Diğer sosyal platformlar yine iyi kötü bir kaç faydası var zararı olduğu kadar ama bu snapchat uygulamasının hiçbir faydası yok tamamiyle zarar
Snapchat tamamıyla zengin uygulaması ve fenomen kızlar tarafından günlük ego tatmini sağlıyor bir keresinde kızın biri 20k izlenme felan diyordu olum düşüns...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Barni Moloztaş 2 yıl
Yüzyılın en saçma uygulaması
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darkhair 2 yıl
Apple snapchat i arkadan arkadan destekliyor bence. Koskoca android camiasında neredeyse bütün sosyal ağ uygulamaları düzgün, kararlı ve akıcı çalışırken, snapchat problemli. İphone 5 imde çatır çutur çalışıyor, videolar fotoğraflar cam gibi. Ama LG G4 de uygulama sürekli donuyor, fotoğraflar berbat, videolar 6600 ile çekilmiş gibi.
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Captain_Ivy 2 yıl
Snapchat'teki magazin olayı bi başka dünya zaten.
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hzoguzhan 2 yıl
snapchat android de video'yu piksel piksel fotoğraflarıda karanlık çekiyor. iphone 5s ile s7 edge aynı çekiyor.Bu işte apple ın bir parmağı var büyük ihtimal ne kadar optimizasyon olmasada bu kadar fark etmesi mantık dışı.
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Roark 2 yıl
instagramın hikayem özelliğinden sonra kullanıcısı ciddi şekilde düştü. kullanıcı sayısı aynı olsa da kullanan kalmadı.
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-Batarang- 2 yıl en beğenilen
Snapchat tamamıyla zengin uygulaması ve fenomen kızlar tarafından günlük ego tatmini sağlıyor bir keresinde kızın biri 20k izlenme felan diyordu olum düşünsenize bir kız yarı çıplak halde bir fotoğraf veya videosunu atıyor ve 20000(Yirmi Bin) kişi izliyor 18-20 yaşlarındaki bu kızın egosunu narsistliğini bir düşünün

Diğer sosyal platformlar yine iyi kötü bir kaç faydası var zararı olduğu kadar ama bu snapchat uygulamasının hiçbir faydası yok tamamiyle zarar
1 Yanıt Yanıtla +16
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Jül Sezar 2 yıl -Batarang-
PRİSON BREAK-
Snapchat tamamıyla zengin uygulaması ve fenomen kızlar tarafından günlük ego tatmini sağlıyor bir keresinde kızın biri 20k izlenme felan diyordu olum düşünsenize bir kız yarı çıplak halde bir fotoğraf veya videosunu atıyor ve 20000(Yirmi Bin) kişi izliyor 18-20 yaşlarındaki bu kızın egosunu narsistliğini bir düşünün

Diğer sosyal platformlar yine iyi kötü bir kaç faydası var zararı olduğu kadar ama bu snapchat uygulamasının hiçbir faydası yok tamamiyle zarar

Kizin narsistliginden sana ne? Burada kime ne zarari var? Fayda kavrami sana gore mi?
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