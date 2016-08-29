Snapchat büyümesine devam ediyor

Mobil platformlarda silinebilen mesaj kavramını ilk kez kullanan ve büyük tartışmaları da beraberinde getiren Snapchat, zamanla daha fazla benimsenmeye başladı. Instagram gibi platformlar kendisine rakip olsa da, Snapchat açtığı yeni kulvarda büyüyerek yoluna devam ediyor.

Yapılan yeni analizlere göre hali hazırda 150 milyon civarında kullanıcısı olan Snapchat, çift haneli büyüme göstererek gelecek yılın sonlarında 217 milyon rakamına ulaşacak. Sadece ABD’de sosyal ağın 58.6 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

Ayrıca Bkz.

"iOS cihazları Android cihazlarından daha fazla yazılımsal hataya sahip"

Uygulamayı en çok kullananlar 16-35 yaş arasında ve oran yüzde 56 civarında. 35 yaş üzeri kullanıcıların uygulamaya daha fazla ilgi gösterdiği ifade ediliyor. ABD’de 35 yaş üzeri kullanıcı sayısının oranı yüzde 14 civarında.

Uygulamanın en büyük dezavantajı, kamera odaklı özelliklerinin daha çok gençler tarafından kolay kullanılabilmesi. 35 yaş üzeri kullanıcı kitlesinin bu yüzden konsepte uzak kaldığı ve kolay bir şekilde kullanamadığı ifade ediliyor. Bu dezavantaj bir şekilde giderilemezse, 2018 yılından itibaren büyüme rakamları tek haneli oranlarda kalacak.

Diğer taraftan orta yaş ve nüfusun uygulamadan uzak kalmasının gelirlere de olumsuz etki ettiği ifade ediliyor. Özellikle reklam gelirlerinin bu bakımdan düşük kaldığı ve beklentilerin altında büyüme gösterdiği dile getiriliyor.