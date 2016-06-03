Snapchat günlük kullanım oranlarında Twitter'ı geride bıraktı

Snapchat, Twitter'ı geride bırakmayı başarmış olabilir. Bloomberg'in verilerine göre Snapchat'i günlük olarak 150 milyon kişi kullanıyor, bu oran Twitter tarafında ise 140 milyon düzeyinde. Her iki firma da resmi olarak günlük ne kadar kullanıcıları olduğunu açıklamamış olsa da Bloomberg kaynaklarına göre Snapchat hızlıca büyümeye devam ederken Twitter ise büyümesini durdurmuş durumda.

Snapchat açısından oldukça önemli bir gelişme olan bu durum, Twitter açısından ise kötüye işaret ediyor. Kendi adına bu önemli başarıya imza atan şu anda Snapchat 4 yaşında iken geride bıraktığı Twitter ise 10 senedir piyasada bulunuyor. Şu anda oldukça büyük bir kullanıcı kitlesi olan Twitter son bir kaç senedir büyümeyle ilgili mücadele ediyorken firmanın geçtiğimiz dönemde aylık kullanıcı kitlesinde azalmalar yaşanmış durumda. Snapchat'e baktığımızda ise sosyal platformun büyümesini hızla sürdürdüğü söyleniyor. Şu anda 150 milyon günlük kullanıcıya ulaşan platformun Aralık ayında günlük kullanıcı sayısı 110 milyon seviyesindeydi.

Aylık kullanım oranlarına geldiğimizde Snapchat hakkında herhangi bir veri bulunmazken, Twitter'ın şu an için daha çok kullanıcıya sahip olduğu tahmin ediliyor. Ancak Snapchat'in günlük oranlarındaki bu artış devam ederse Twitter'ın yakında aylık oranlarda da geriye düşmesi beklenebilir.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-02/snapchat-passes-twitter-in-daily-usage