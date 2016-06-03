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Snapchat günlük kullanım oranlarında Twitter'ı geride bıraktı

Son dönemin popüler sosyal medya uygulamalarından Snapchat hızla büyümesini sürdürerek günlük kullanım oranlarında Twitter'ı geride bırakmayı başardı. Detaylar haberimizde...
2 yıl
4,4b
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23
Mobil Uygulamalar
Caner Köksel
Haber Editörü
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Snapchat, Twitter'ı geride bırakmayı başarmış olabilir. Bloomberg'in verilerine göre Snapchat'i günlük olarak 150 milyon kişi kullanıyor, bu oran Twitter tarafında ise 140 milyon düzeyinde. Her iki firma da resmi olarak günlük ne kadar kullanıcıları olduğunu açıklamamış olsa da Bloomberg kaynaklarına göre Snapchat hızlıca büyümeye devam ederken Twitter ise büyümesini durdurmuş durumda.
Snapchat açısından oldukça önemli bir gelişme olan bu durum, Twitter açısından ise kötüye işaret ediyor. Kendi adına bu önemli başarıya imza atan şu anda Snapchat 4 yaşında iken geride bıraktığı Twitter ise 10 senedir piyasada bulunuyor. Şu anda oldukça büyük bir kullanıcı kitlesi olan Twitter son bir kaç senedir büyümeyle ilgili mücadele ediyorken firmanın geçtiğimiz dönemde aylık kullanıcı kitlesinde azalmalar yaşanmış durumda. Snapchat'e baktığımızda ise sosyal platformun büyümesini hızla sürdürdüğü söyleniyor. Şu anda 150 milyon günlük kullanıcıya ulaşan platformun Aralık ayında günlük kullanıcı sayısı 110 milyon seviyesindeydi.
Aylık kullanım oranlarına geldiğimizde Snapchat hakkında herhangi bir veri bulunmazken, Twitter'ın şu an için daha çok kullanıcıya sahip olduğu tahmin ediliyor. Ancak Snapchat'in günlük oranlarındaki bu artış devam ederse Twitter'ın yakında aylık oranlarda da geriye düşmesi beklenebilir.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-02/snapchat-passes-twitter-in-daily-usage Yorum Yaz
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FRAPS_TR 2 yıl en beğenilen
10-18 yaş arası ergen uygulaması
1 Yanıt Yanıtla +22
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ergenius 2 yıl
İnsan niye hergün snapchat kullanılır ? Bi bende mi yok
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alp0007 2 yıl
Bu programın amacı çiftleşme...
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yokbeolumbe 2 yıl
Kullanmayanlar niye uygulamaya ve kullananlara laf yapıyor anlayamadım


Kullanmıyorum
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paardon 2 yıl
Sosyal medyanın en gereksiz uygulaması. Köpek kulağı, burnu efekti koyan ergenus kızların gözdesi.
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kadirirdem 2 yıl
ben kullanmıyorum kullanmayı da düşünmüyorum...
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Barni Moloztaş 2 yıl
Saçma sapan bir uygulama
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freudunpiposu 2 yıl
Ergenliğini 20 yaşından sonrada yaşayan insanların devamlı eleştirdiği uygulama. Ayrıca nedir bu insanlara ergen diye hitap edip aşşağlama sevdası neyi kapatmaya çalışıyorsunuz ?
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pisrabbit 2 yıl freudunpiposu
mrtrhn
Ergenliğini 20 yaşından sonrada yaşayan insanların devamlı eleştirdiği uygulama. Ayrıca nedir bu insanlara ergen diye hitap edip aşşağlama sevdası neyi kapatmaya çalışıyorsunuz ?

Bir ergene, ergen demek aşağılama değil bence. 32 yaşındayım, keşke o yaşlarda olsam da ergen olsam, birileri de ergen dese. En mutlu, en eğlenceli, en fütursuzca yaşadığım yıllardı. :)
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limoncu7 2 yıl
Hiç şaşırmadım çünkü snapchat farklılaşmayı başardı.
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tekin-71 2 yıl
Bi ara neymiş bu diye indirdim.Biraz kurcaladım sonra anlamadım ve sildim
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oktay_26 2 yıl
Çok şükür yüklemedim yüklemeyide düşünmüyor mahremin kalmadığı güzide uygulamayı
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s_mail 2 yıl
bir tek ben mi kullanamadım bu mereti..
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Batumatu 2 yıl
Pc başından kalkmayanlar amacı ne diye sormuş. Amacı gördüğünüz yerleri çekip atmak. İnstagrama ardı ardına 20 foto atıp bütün profili doldurmak yerine buraya atıyorsunuz bir sonraki gün siliniyor. Günlük gibi birşey.
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viper17 2 yıl Batumatu
Batumatu
Pc başından kalkmayanlar amacı ne diye sormuş. Amacı gördüğünüz yerleri çekip atmak. İnstagrama ardı ardına 20 foto atıp bütün profili doldurmak yerine buraya atıyorsunuz bir sonraki gün siliniyor. Günlük gibi birşey.

Silindigini saniyor da olabilirsiniz
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BekirTemel 2 yıl
Millet birbirine birşeyler göstermeye istekli olunca snapchat iyi iş yapar elbet
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