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Snapchat halka arz ediliyor: Dev uygulamadan ilgi çekici rakamlar

Snapchat’in sahibi Snap Inc. perşembe günü yaptığı halka arz başvurusuyla hisselerini halka açıyor. Şirketin halka arz edilmesiyle birlikte 3 milyar dolar kazanç elde etmesi bekleniyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Snapchat halka arz ediliyor: Dev uygulamadan ilgi çekici rakamlar
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2012’de Kullanıma sunulan anlık fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Snapchat, geçtiğimiz yıl kurucularının şirket işlerini daha iyi yönetebilmek adına kurdukları Snap Inc’in bünyesine katılmıştı. Bugüne kadar tam olarak değerini bilmediğimiz Snap Inc ise Perşembe günü ABD Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu(SEC)’na halka arz başvurusu için gerekli belgeleri teslim ettiğini ve kısa bir süre sonra hisselerini halkla paylaşacağını duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Türkiye'de oyun fiyatlarına zam endişesi: Avrupa Komisyonu incelemeye aldı!"

Geçtiğimiz yıl mart ayında da Snap’in gizlice halka arz başvurusunda bulunduğu ileri sürülmüştü ancak şirket bununla ilgili bir açıklama yapmamıştı ancak şirket 2016 yılının aralık ayında kullanıcı sayısının %48 artış göstererek 158 milyona ulaşmasına rağmen 514 milyon dolarlık zarar açıklayınca, 2015’te bu rakam 372 milyondu, halka arz artık kaçınılmaz oldu.

Perşembe günü şirketin halka arz belgelerini paylaşmasıyla birlikte şirketin yol haritası hakkında fikir edinmek mümkün hale geldi. Halka arzla birlikte 3 milyar dolarlık gelir elde etmesi beklenen şirketin bu miktarı yeni yatırımlara finansman oluşturmak ve borçlarını ödemek için kullanması bekleniyor zira şirketin zararının artmasındaki en büyük neden Google ile yaptığı bulut hizmeti anlaşması. Kendi bulut servisi bulunmayan ve kullanıcıların medya paylaşımları için güçlü bir bulut ağına ihtiyaç duyan Snap Google ile yaptığı anlaşma uyarınca 5 yıl için 2 milyar dolar ödeme yapacak.

Ayrıca Facebook ve Instagram’ın; Snapchat’i özgün kılan ‘’hikayeler’’ özelliğini kopyalamasıyla birlikte şirket akıllı gözlükler ve lensler gibi farklı alanlara yönelmiş ve bazı sanal gerçeklik firmalarını satın alarak Facebook ve Alphabet’in önde geldiği sanal gerçeklik alanında kendisinin de pastadan pay alacağını göstermişti.

Yatırımcılara Oy Hakkı Tanınmayacak!

Halka arz ile 20-25 milyar dolarlık bir değere ulaşacağı tahmin edilen Snap’in yayınladığı belgelerde en çok dikkat çeken nokta ise şirketin hisse senedi alacak olan yatırımcılara oy hakkı vermeyecek olması. Şirketin kurucuları Evan Spiegel ve Robert Murphy her bir hisse için 10 oy hakkı diğer yatırımcıların ise 1 oy hakkı olurken halka arz sonrası şirketten hisse alan yatırımcıların şirket yönetimiyle ilgili söz hakkı olmayacak ve şirket, kurucular tarafından yönetilmeye devam edecek.

Ayrıca Bkz. "GoPro, 2016 yılını milyonlarca dolar zararla kapattı"

Şirketin kontrolünün sıkıca elde tutulması için kurucuların verdiği kararla önem taşıyacak şekilde halka arz edilmesi pek çok büyük şirketin yaptığı bir durum ancak yatırımcılara en ufak söz hakkının bile verilmeyecek olması bir ilk olacak. Şirket her ne kadar bu durumun yatırımcıların hisselere olan ilgisini değiştirmeyeceğini ileri sürse de uzmanlar muhtemel yatırımcıların hisse almayarak oy hakkını kullanacağını düşünüyor.

Patronun da Maaşı Belli

Şirket’in %22’sine sahip olan 26 yaşındaki genç milyarder Evan Spiegel her ne kadar Snapchat uygulamasının mimarı olsa ve şirketin sahibi gibi görünse de işler aslında pek de öyle değil. Tıpkı diğer büyük şirketlerin CEO’ları gibi belirli maaş alan ve hedeflerin gerçekleşmesi durumunda bonus ile ödüllendirilen Spiegel’e ödenen para şirket tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor. Spiegel’in maaşı geçtiğimiz yıl hedeflere ulaşılması sonucunda 503.205$’a yükseltilmiş ve 1 milyon dolar bonus ile ödüllendirilmişti. Spiegel'le beraber şirketin diğer önemli yatırımcıları ise onla aynı hisse miktarına sahip olan Robert Murphy, %12.9'luk hisse oranı ile Bnechmark ve %8.5'lik hisse oranı ile Lightspeed.

Snapchat halka arz ediliyor: Dev uygulamadan ilgi çekici rakamlar
 

2013 Yılında Facebook’un satın almak için önerdiği 3 milyar dolarlık teklifi reddeden Snapchat, teklifi reddetmesiyle birlikte kendisini Facebook ve Instagram’a karşı savaş halinde bulmuştu. Özellikle 600 milyon kullanıcıya sahip Instagram’ın ‘’hikayeler’’ özelliğini kopyalamasıyla büyüme hızı %82 yavaşlayan Snapchat buna rağmen gelirlerini arttırmış ve kullanıcı başına 1.05 dolar gibi bir seviyeye yükseltmişti.

Snapchat halka arz ediliyor: Dev uygulamadan ilgi çekici rakamlar

Halka arzla birlikte popülaritesini arttırmak ve diğer sosyal medya ağlarına karşı mücadele etmek isteyen Snap’in neler yapacağını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz ancak şu an için emin olduğumuz tek şey: Facebook’un da kısa bir süre sonra ‘’hikayeler’’ özelliğine sahip olacağı ve Snap’i bekleyen mücadelenin hiç de kolay omadığı.


http://mobile.reuters.com/article/idUSKBN15H2VB Yorum Yaz
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
Boş beleş uygulamalar. Bir anınızı da paylaşmayıverin Allah aşkına :/
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createemir 2 yıl
"Ben bunu yapıyorum, ben şuan bunu yiyorum, ben şuan burdayım, ben şuan konserde patlıyorum, ben şuan efes bardağımda biramı yudumluyorum" gibi yüzlerce şeyi arkadaşlarına göstermekten, kısaca EGO TATMİNİ DIŞINDA HİÇBİR İŞE YARAMAYAN bir program olmakta kendisi.
Eğlenceli bulduğum tek yanı filtreleri :)
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
Boş beleş uygulamalar. Bir anınızı da paylaşmayıverin Allah aşkına :/
3 Yanıt Yanıtla +8
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dr20mouse 2 yıl Kerim5100
Kerim5100
Boş beleş uygulamalar. Bir anınızı da paylaşmayıverin Allah aşkına :/

Hak veriyorum boş iş
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kadirirdem 2 yıl Kerim5100
Kerim5100
Boş beleş uygulamalar. Bir anınızı da paylaşmayıverin Allah aşkına :/

Katılıyorum.

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sniper23 2 yıl Kerim5100
Kerim5100

Boş beleş uygulamalar. Bir anınızı da paylaşmayıverin Allah aşkına :/

Anca millet milyarder oluyor
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