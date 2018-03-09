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Snapchat, hikayelere kişi etiketleme özelliği getireceğini duyurdu

Popüler sosyal medya platformu Snapchat, artık hikayelere kişilerin etiketlenebileceğini duyurdu. Snapchat'in Instagram'dan "esinlenerek" getireceği bu özelliğin detayları haberimizde.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sosyal medya platformlarının birbirlerinden "esinlenerek" uygulamalarına sürekli yeni özellik eklenmesi artık alışıldık bir durum oldu. Kullanıcılar tarafından beğenilen herhangi bir özelliği, kısa süre sonra diğer uygulamalarda görmek artık sürpriz değil.
Ayrıca Bkz. "Twitter, hesap doğrulama özelliğini herkese açacak"
Esinlenme furyasında bayrağı eline alan Snapchat, bundan böyle hikayelerde kişilerin etiketlenebileceğini duyurdu. Kısa bir süre sonra gelecek bu özellik sayesinde, Snapchat hikayenize istediğiniz kişileri etiketleme yöntemiyle ekleyebileceksiniz. Şu an test aşamasında olan özelliğin detaylarına geçelim.

Snapchat yeni özelliği ne zaman geleceğini açıklamadı

Hikayenizde etiketlemek istediğiniz kişiyi, kullanıcı adının başına @ işareti ekleyerek yazıyorsunuz. Ancak Instagram'da olduğu gibi yazdığınız harflere göre listenizdeki kişiler otomatik olarak listelenmiyor. Yani kullanıcı adını eksiksiz bir şekilde manuel olarak yazmanız gerekiyor. Otomatik tamamlama seçeneğinin sonradan eklenip eklenmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Snapchat'in bu yeni özelliğinin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise şimdilik bir soru işareti.
https://www.theverge.com/2018/3/8/17097896/snapchat-mention-tagging-username-stories-feature Yorum Yaz
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canguler917 1 yıl
arayüzü berbat ettiler, stabilite bayadır yok zaten. reklamdan para kazanmak istediler ama reklamları nereye koyacaklarını bir türlü bilemediler
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SONEKTRA 1 yıl
Artık pek kullanan kaldı mı ki? Androidlerde rezil çalışıyor zaten. Önce onu düzeltseler iyiydi..
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