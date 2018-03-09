Snapchat, hikayelere kişi etiketleme özelliği getireceğini duyurdu

Sosyal medya platformlarının birbirlerinden "esinlenerek" uygulamalarına sürekli yeni özellik eklenmesi artık alışıldık bir durum oldu. Kullanıcılar tarafından beğenilen herhangi bir özelliği, kısa süre sonra diğer uygulamalarda görmek artık sürpriz değil.

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Esinlenme furyasında bayrağı eline alan Snapchat, bundan böyle hikayelerde kişilerin etiketlenebileceğini duyurdu. Kısa bir süre sonra gelecek bu özellik sayesinde, Snapchat hikayenize istediğiniz kişileri etiketleme yöntemiyle ekleyebileceksiniz. Şu an test aşamasında olan özelliğin detaylarına geçelim.

Snapchat yeni özelliği ne zaman geleceğini açıklamadı

https://www.theverge.com/2018/3/8/17097896/snapchat-mention-tagging-username-stories-feature

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Hikayenizde etiketlemek istediğiniz kişiyi, kullanıcı adının başınaekleyerek yazıyorsunuz. Ancak Instagram'da olduğu gibi yazdığınız harflere göre listenizdeki kişiler. Yani kullanıcı adını eksiksiz bir şekildeyazmanız gerekiyor. Otomatik tamamlama seçeneğinin sonradan eklenip eklenmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Snapchat'in bu yeni özelliğinin tüm kullanıcılaraaçılacağı ise şimdilik bir soru işareti.