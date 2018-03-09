Twitter, hesap doğrulama özelliğini herkese açacak

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Periscope üzerinden yaptığı açıklamada, tüm kullanıcıların hesaplarını doğrulayabilmesini sağlayacak bir plan üzerinde çalıştıklarını söyledi. Ülkemizde "mavi tik" olarak adlandırılan onaylı hesap özelliği kazanabilmek için tanınmış biri olmalı, yada takipçi sayınızın belli bir limitin üzerinde olması gerekiyordu.

Hesabın sahibi olduğunu kanıtlayan herkes mavi tik alabilecek

Bundan böyle Twitter, ilgili hesabın sahibi olduğunu kanıtlayacak tüm kullanıcılarına "mavi tik" vererek hesabını doğrulayacak. Dorsey, bu kararı almalarının en büyük nedenlerinden birinin de bot hesaplar olduğunu belirtiyor.

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Twitter'ın sahte haberler ve provokasyon amaçlı tweetlerle başının dertte olduğunu daha önceki haberlerimizde sizlere duyurmuştuk. Şirketin bu tür dezenformasyonlara karşı böyle bir adım attığını söyleyebiliriz. Jack Dorsey açıklamasında sistemin nasıl çalışacağına ve ne zaman devreye gireceğine dair bir söylemde bulunmadı.

https://www.engadget.com/2018/03/09/twitter-open-up-verification-to-everyone/