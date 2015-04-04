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Snapchat ilk kez şeffaflık raporu yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,9b
1
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Snapchat ilk kez şeffaflık raporu yayınladı
 
Google, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya devlerinin şeffaflık raporu yayınlamasına alışmıştık. Bu kez Snapchat de ilk defa devletlerden gelen resmi talepler ile ilgili bilgi veren raporunu yayınladı.
Anlık fotoğraf paylaşımlarıyla iletişim sağlamayı amaçlayan uygulamanın yayınladığı rapor 1 Kassım 2014 - 28 Şubat 2015 arasında geçen 4 aylık süreyi kapsıyor. Bu 4 aylık süreç içerisinde devletlerden gelen toplam talep sayısı ise 403 olarak belirtilmiş. Bu taleplerin büyük bir çoğunluğu olan 375 adedi ABD tarafından gerçekleştirilirken, toplam 606 adet hesap ile ilgili bilgiler talep edilmiş ve ABD'nin bu isteklerinin %93'ü yanıt bulmuş.
Kalan ufak kısımda ise toplamda 28 ülke 35 hesap ile ilgili talep göndererek kullanıcı bilgilerine erişmek istemiş. Bu ülkelerin talepleri ise %21 oranında karşılık bulmuş. Snapchat'in şeffaflık raporu yayınlaması akıllara "snaplerin" kaydedildiği şüphesini de getiriyor. Ancak bu konuda net bir açıklama yapılmış değil. 

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