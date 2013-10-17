Snapchat kanun güçlerine mesaj içeriklerini paylaşmaya hazır olduğunu açıkladı





Son dönemlerde Google, Apple, Facebook gibi teknoloji devlerinin kullanıcı bilgilerini izinsiz olarak ABD kanun güçleri ile paylaşması teknoloji gündemini oldukça meşgul ederken, izinsiz izlemenin farklı alanlara doğru kaydığı görülüyor.





Kullanıcıların birbirine gönderdiği mesajları karşı taraf gördükten belli bir süre sonra silmesi ile bilinen Snapchat uygulaması, veri güvenliği konusunda ilginç bir açıklama yaptı. Geliştirici firma kanun güçleri tarafından istendiği takdirde mesaj içeriklerini paylaşabileceklerini açıkladı. Hatta hiç açılmayan mesaj içeriklerine de erişilebiliyor.





En önemli güven noktasının mesajları okunduktan sonra silmek olan Snapchat'ın bu kararı tepki doğururken, girişimin hali hazırda bazı içerikleri paylaşmaya başladığı da dile getirildi.

http://vr-zone.com/articles/snapchat-will-hand-unopened-messages-feds-warranted/60375.html