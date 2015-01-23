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Snapchat kendi içeriğini üretmeye başlayacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Snapchat kendi içeriğini üretmeye başlayacak

Fotoğraf paylaşarak iletişim kurmayı sağlayan ancak fotoğrafların kısa süre sonra silmesi ile ünlenen Snapchat kullanıcıların ilgisini arttırmak için kendi de içerik üretmeye başlayacak. Discover, Türkçe tabiriyle "Keşfet" özelliğinin ekleneceği uygulama şirketin kendi hazırladığı içerikleri sunmasını sağlayacak.

Daha önce diğer sosyal medya platformları kendi içeriğini üretme işine pek sıcak yaklaşmamıştı. Digiday'in haberine göre şirketin üreteceği kendi içerikler bir kaç dakikalık videolardan oluşacak ve metinler ile desteklenecek. Kendi içeriğini üretebilmek için çalışan alımına başlayan şirketin "Keşfet" özelliğinde CNN ve ESPN gibi yayıncıların içeriklerine de yer vereceği söyleniyor.

Daha önce Discover özelliğinin 2014 yılının Kasım ayında geleceği söylenmişti, ancak o dönem yer alan haberlerde tüm içeriklerin dış kaynaklardan alınacağı belirtiliyordu. Snapchat'in kendi içeriğini de üretmeye başlamak istemesi bu özelliğin gecikmesine sebep olmuş olabilir.
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doctor_bey 4 yıl
Sapık kaynayan bi platform,hiç yararlı amaçlar için kullanıldığını görmedim.
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