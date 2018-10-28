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Snapchat kısmen de olsa masaüstüne geldi

YouTube, Google Hangouts, Skype, Zoom gibi pek çok uygulamada artık Snap zengin gerçeklik lenslerini kullanabileceksiniz. Snap Camera bunun için geliştirildi.
6 ay
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1
4
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde kullanıcı kaybettiği için eleştirilen Snapchat önemli bir hamle yapıyor. Masaüstüne yönelik özel bir zengin gerçeklik uygulaması geliştiren firma içerik yayıncılarının ilgisini çekmeye çalışacak.

Snap Camera nedir?

Snap Camera adıyla yayınlanan uygulama, web kamerası üzerinden kullanıcıların zengin gerçeklik efektlerini yüzlerine uygulamalarını ve daha sonra da pek çok farklı yayın platformunda sergilemelerine imkân tanıyor.

Windows ve Mac için indirilebilir olan Snap Camera oldukça basit bir kullanıma sahip. Ayrıca Snapchat uygulamasına giriş yapmak da gerekmiyor. Burada amaç zengin gerçeklik lenslerine geliştirici ilgisi çekmek. Geçen yıldan bu yana Lens Studio platformuna katkı yapan geliştiriciler sayesinde 250 binden fazla ilginç zengin gerçeklik lensi ortaya çıktı.

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Snap Camera uygulaması OBS Skype, YouTube, Google Hangouts, Skype, Zoom gibi pek çok uygulamaya veya Facebook Live gibi tarayıcı tabanlı uygulamaya entegre çalışıyor. Bu uygulamalarda kamera modu olarak Snap Camera seçilebiliyor. Yani özel bir kullanıcı ara yüzü mevcut değil.

Snap Inc. ayrıca Twitch ile bir ortaklık da yapmış. Özel Twitch uzantısı ile yayıncılar League of Legends, PlayerUnknown’s Battlegrounds, World of Warcraft ve Overwatch için hazırlanan ekstra efektlere erişebiliyor.

Daha farklı görünümler sunan özel efektler için yayıncıların sayfasında bir kare kod bulunuyor. İzleyiciler bu karekodu tarayarak Snapchat uygulamasından kendilerine de deneyebiliyorlar. Ayrıca yayıncı abonelik için bir butonu da sayfasına ekleyebiliyor. Abone olanlara ise bonus bir lens hediye edebiliyor. Snapchat’in ünlü Twitch yayıncılarıyla sponsorluk anlaşması yapabileceği belirtiliyor.

 

https://techcrunch.com/2018/10/26/snap-camera-desktop/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
incicibin 6 ay
Facebook a satılmadığına pişman olacaklar
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Y-ZiyA 6 ay
Bir önceki haber de kullanımın azalmasıydı
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ouzqan 6 ay
kullanan kalmadıktan sonra yenilik olarak getirse ne fayda getirmese ne fayda
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Eeltorm 6 ay
snapçöp kullanan kalmadı bunu artık.
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