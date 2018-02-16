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Snapchat kullanıcıları eski sürüme geçilmesi için 1 milyon imza topladı

Popüler sosyal medya uygulamalarından olan Snapchat geçtiğimiz günlerde arayüzünde köklü değişiklikler yaptı. Fakat görünen o ki kullanıcılar hiç de memnun değil!
1 yıl
1,8b
1
5
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Snapchat'in arayüzünde uzun süredir köklü bir değişikliğe gidileceği söyleniyordu. Geçtiğimiz hafta güncellenen Snapchat'in yeni arayüzü kullanıcılar tarafından "kafa karıştırıcı" olarak nitelendirildi. Oldukça fazla tepkiye neden olan değişiklikler ise çığ gibi büyüyerek bir kampanyaya dönüştü.
Avusturalya'lı Snapchat kullanıcısı Nic Rumsey tarafından Change.org sitesinde, güncellemelerin geri alınmasına yönelik bir kampanya başlatıldı. Uygulamanın eski arayüzüne dönmesine yönelik olan bu kampanyayı 1 milyon Snapchat kullanıcısı imzalamış durumda.
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Kullanıcılar güncellemeye neden tepki gösterdi?

Rumsey, uygulama arayüzünün güncellenmesinden sonra kullanıcıların uygulamayı kullanırken oldukça zorlandığını ifade ediyor. Bunun yanında pek çok Snapchat kullanıcısı eski sürüme dönmek için umutsuz bir şekilde çözüm bulma peşinde.
Snapchat cephesinde ise konuyla ilgili somut bir açıklama olmazken, kullanıcıların yeniliklere zamanla alışacağı görüşü hakim. Bakalım önümüzdeki günlerde kullanıcıların istekleri göz önüne alınarak eski arayüze dönüş yapılacak mı? Hep beraber göreceğiz. Rumsey'in başlattığı kampanyaya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://www.bbc.com/news/technology-43045042 Yorum Yaz
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CoreXXX 1 yıl en beğenilen
donanımhaberden örnek alsalardı. isteyen eski sürüm isteyen yeni sürüm kullanabilecek seçeneği koymalıydılar. bu konuda dh yi başarılı buluyorum
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INumber1OneI 1 yıl
yok artık ya saçma bir uygulama bence
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OverClocK1ng 1 yıl
Kullanmasın, silsinler. Bakın nasıl 1 haftada eski sürüm geri geliyor...
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esmerbuyucu 1 yıl
Başka bir şey için imza toplasalar 1 milyon kzor bir ihtimal. Ama Snapchat köklü değişikliğe gidince ortalık ayağa kalkar
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CoreXXX 1 yıl en beğenilen
donanımhaberden örnek alsalardı. isteyen eski sürüm isteyen yeni sürüm kullanabilecek seçeneği koymalıydılar. bu konuda dh yi başarılı buluyorum
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hanımneder 1 yıl
Yerine imza atanlar hariç 50 kişi
üniversitede boşa dirsek eskitmedik
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