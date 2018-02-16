Snapchat kullanıcıları eski sürüme geçilmesi için 1 milyon imza topladı

Snapchat'in arayüzünde uzun süredir köklü bir değişikliğe gidileceği söyleniyordu. Geçtiğimiz hafta güncellenen Snapchat'in yeni arayüzü kullanıcılar tarafından "kafa karıştırıcı" olarak nitelendirildi. Oldukça fazla tepkiye neden olan değişiklikler ise çığ gibi büyüyerek bir kampanyaya dönüştü.

Avusturalya'lı Snapchat kullanıcısı Nic Rumsey tarafından Change.org sitesinde, güncellemelerin geri alınmasına yönelik bir kampanya başlatıldı. Uygulamanın eski arayüzüne dönmesine yönelik olan bu kampanyayı 1 milyon Snapchat kullanıcısı imzalamış durumda.

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Kullanıcılar güncellemeye neden tepki gösterdi?

Rumsey, uygulama arayüzünün güncellenmesinden sonra kullanıcıların uygulamayı kullanırken oldukça zorlandığını ifade ediyor. Bunun yanında pek çok Snapchat kullanıcısı eski sürüme dönmek için umutsuz bir şekilde çözüm bulma peşinde.

yeniliklere zamanla alışacağı görüşü hakim. Bakalım önümüzdeki günlerde kullanıcıların istekleri göz önüne alınarak eski arayüze dönüş yapılacak mı? Hep beraber göreceğiz. Rumsey'in başlattığı kampanyaya Snapchat cephesinde ise konuyla ilgili somut bir açıklama olmazken, kullanıcılarıngörüşü hakim. Bakalım önümüzdeki günlerde kullanıcıların istekleri göz önüne alınarak eski arayüze dönüş yapılacak mı? Hep beraber göreceğiz. Rumsey'in başlattığı kampanyaya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://www.bbc.com/news/technology-43045042