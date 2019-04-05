Snapchat mini oyunlar resmen başladı

Geçtiğimiz ay Snapchat platformunun ilk duyurusunu yaptığı mini oyunlar özelliği bu haftadan itibaren kullanıma sunuluyor. Sadece Snapchat üzerinde oynanacak oyunların ilki yine firma tarafından geliştirildi.

Etkileşim artacak

Çok oyunculu oyunların temel amacı Snapchat platformuna olan etkileşimi arttırmak. Bilindiği üzere firma check-in tarzında yeni bir etkileşim yöntemi daha deniyor. Ayrıca platformdaki mini dizilerin sayısı da artmış durumda. Artık sosyal ağların sadece kullanıcıların birbiri ile iletişiminden ziyade birbirleri ile veya platform ile etkileşimi önem kazanmaya başladı.

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Uygulamaya eklenen yeni roket tuşu kullanıcıları Snap Games oyunlar menüsüne götürüyor. Kullanıcılar sohbet esnasında bu tuşa dokunarak oyunları başlatabiliyor. İlk etapta 6 oyun kullanıma sunulacak. Bunların ilki ise Bitmoji Party oldu.

Bitmoji Party firmanın kendi tasarımı ve HTML5 tabanlı. Mario Party yapımını hatırlatan oyunda kullanıcılar 3D Bitmoji avatarlarını kullanarak mini oyunlar oynayabiliyor. 8 kişiye kadar çok oyuncuyu destekleyen oyunda aynı zamanda sohbet de edebiliyorsunuz.

Diğer oyunlar ise Spry Fox, ZeptoLab, Game Closure, PikPok ve Zynga gibi popüler geliştiricilerden geliyor. İsimleri ise Alphabear Hustle, C.A.T.S. (Crash Arena Turbo Stars) Drift Race, Snake Squad, Zombie Rescue Squad ve Tiny Royale.

Zynga’nın Tiny Royale oyunu dikkat çekici zira ilk kez sohbet içerisinde battle royale tarzı deneniyor. Yukarıdan aşağıya doğru giden Tiny Royale 2 dakika içerisinde sizin veya iki kişilik takımdan birisinin sağ kalması amacını güdüyor. Oyunlarda 6 saniyelik reklam gösterimi olacak. Önümüzdeki dönemde daha fazla yapımın platforma eklenmesi planlanıyor.