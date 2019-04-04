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Borderlands 3 oyunu Epic Store’a özel olacak

Merakla beklenen yeni Borderlands 3 oyunu için çıkış tarihi ve mağaza açıklandı. Eylül ayında gelecek olan oyun beklendiği gibi Epic Store mağazasına özel olacak.
1 ay
2,7b
1
13
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Gearbox Software stüdyosunun merakla beklenen yeni oyunu Borderlands 3 ile ilgili geçtiğimiz hafta ilk paylaşımlar yapılmıştı. Bu hafta da oyunun çıkış tarihi ve mağazalar ile ilgili de önemli bir duyuru yapıldı.

Borderlands 3 ne zaman geliyor?

Son dönemde PC oyun mağazaları arasında önemli bir rekabet yaşanıyor ve mağazalar yeni oyunları ilk kez listeleyebilmek için kıyasıya kapışıyor. Şimdiye kadar Epic Store platformunun sayısız duyuruda ön planda olduğunu gördük. Borderlands 3 için de bu geçerli.

Ayrıca Bkz. "Borderlands 3 resmi olarak duyuruldu"

Yapılan duyuruya göre Borderlands 3 oyunu 13 Eylül 2019 itibariyle PC ve konsol platformları için satışa sunulacak. PC sürümü ise Epic Store platformuna özel olacak. Bu kez anlaşma 6 aylık olarak yapılmış zira Nisan 2020 itibariyle oyunu diğer mağazalarda da görebileceğiz.

Diğer bir ayrıntı ise oyunun AMD iş birliği ile geliştirilmesi. Böylece AMD Ryzen işlemciler ile mevcut nesil ve Navi grafik mimarisi ile optimize edilmiş durumda. Gelecek dönemde AMD ekran kartları ile bir Borderlands 3 kampanyası olur mu bilinmez.

Hikâye tabanlı bir shooter olması beklenen Borderlands 3 oyununda eski oyundan karakterler ve bol bol yeni silahlar da olacak. Stüdyo oyunun çevrim içi veya çevrim dışı ve çok oyunculu veya tek olarak oynanabileceğini belirtiyor.

 

https://www.techpowerup.com/254318/borderlands-3-confirmed-to-be-epic-games-store-timed-exclusive-on-pc-developed-in-partnership-with-amd Yorum Yaz
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Cute Hentai 1 ay en beğenilen
Korsan akar. Epic Store'un totosunu kaldırmaya hiç niyetim yok. Fortnite yüzünden ne oldum delisi oldular iyice.
1 Yanıt Yanıtla +12
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TITAN 1 ay
epic store'ı pc'ye indirmeyeceğim yeter lan ona şifre gir, buna güncelleme yap bıktık be her şeyi sildim steam kaldı geriye sadece. kudurun origin, epic store, uplay..
bugüne kadar steam türk topluluğuna hep iyi davrandı, kuru hep aşağı da tuttu, bölgeye özel fiyatlandırma yapmaları için firmalar ile konuştu sıra bizde vefa borcumuzu ödeme zamanı geldi.
epic store'ı pc'ye indirmeyeceğim yeter lan ona şifre gir, buna güncelleme yap bıktık be her şeyi sildim steam kaldı geriye sadece. kudurun origin, epic store,...
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Cute Hentai 1 ay
Aynen öyle.
Oyun hayatıma C64 ile başladım. CS:GO'daki C4 değil. 90'lı senelerden beri arcade kültürüne aşığım öyleki bu kabinide netten indirdim. Korsaaaaaan yani. :D
Commodore, Amiga vb. videolarını yabancı ve bu işe gönül veren mecralarda paylaşıyorum. Fransız forumunda turkiye'de görmediğim ilgi ve alakayı, saygıyı gördüm.
Korsan kabin. Netten indirmesi 72 sene sürdü ama beleş işte. Tüh yahu yaşımda 33.
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Cute Hentai 1 ay
Korsan oynamak için bahane üretme diyene kadar tanımadığın kişiler hakkında yorum yapmamayı öğrenmelisin. Önyargı kötü bir düşünce şeklidir.
Origin'de 1 senelik premium üyeliğe sahip, Steam'de 400 küsüre yakın oyun, Xbox One'da 500 küsür digital oyun içeriği (ultimate editionlar, çoğu pre-order - indirimsiz halde alımlar), keza PS4'de de aynı şekilde digital içerik sayısına sahip birisine korsan için bahane üretme diyerek yılın şovmeni ödülünü kaptın. Profillerimi tek tek burada paylaşacak değilim. Kanıtlamam gereken en son şey oyunculuk hayatımdır. Windows 10'um bile orjinal gelmiş korsan için bahane üretiyorsun diyor. :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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Babblebabble 1 ay Cute Hentai
Boşver, hayatında oyun oynamaya GTA San Andreas, MW1 ile başlamış arkadaşlar var.Gelmişler, ahkam kesiyorlar.Sözüm meclisten dışarı.Zamanında Blood, Midtown Madness'ı bile orjinal CD'sini alıp kurmuş, şu anda Steam'de de birçok oyunu olan birisi olarak bu Epic olayı bana da çok itici geliyor açıkçası.
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IcyTea Lemon 1 ay
Firmalar kendine zarar veriyor, mesela metronun eski oyunlarina girin son yorumlar full negatif. Borderlands in oyunlarina bakin sirf negatif su an yorumlar. Ornek veriyorum, 1milyon kisi alacakken 300bin kisi alacak oyunu sonra unutulup gidecek. Metro nun yeni oyunu asiri guzel olmasina ragmen unutulup gitti bile, acaba neden?
Gaben dans ediyordur, steam e giren cikan yok bence.
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brnk 1 ay
Çokta fifi 😂
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al-ozaria 1 ay
Bence steam özellikle pasif takılıyor, Gaben Bey bakıyor :) hangi firmalar benden hangi firmalar bir düşsem ilk fırsatta bitanede ben vururum kafasında. Zamanı geldiğinde hepsinin hesabını kapalı kapılar ardında keserler.
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iamburak 1 ay
Borderlands 2 ile mutluyum. Steam'e gelmediği sürece almıyorum
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Pizza Steve 1 ay
Bu epicte de ne para varmış.
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The.Mafia 1 ay
Epic store böyle giderse steam bitirecek
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TITAN 1 ay
epic store'ı pc'ye indirmeyeceğim yeter lan ona şifre gir, buna güncelleme yap bıktık be her şeyi sildim steam kaldı geriye sadece. kudurun origin, epic store, uplay..
bugüne kadar steam türk topluluğuna hep iyi davrandı, kuru hep aşağı da tuttu, bölgeye özel fiyatlandırma yapmaları için firmalar ile konuştu sıra bizde vefa borcumuzu ödeme zamanı geldi.
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tahir40 1 ay
Steam hesabında ne kadar borderlands oyunu varsa bulunan, steamde yüzlerce saat borderlands 2 oynadığım kankaları olan biri olarak söylüyorum; hem borderlands tek başına oynanmaz, hem de bilgisayarıma Çin virüsü kurma niyetim yok.
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