Borderlands 3 oyunu Epic Store’a özel olacak

Gearbox Software stüdyosunun merakla beklenen yeni oyunu Borderlands 3 ile ilgili geçtiğimiz hafta ilk paylaşımlar yapılmıştı. Bu hafta da oyunun çıkış tarihi ve mağazalar ile ilgili de önemli bir duyuru yapıldı.

Borderlands 3 ne zaman geliyor?

Son dönemde PC oyun mağazaları arasında önemli bir rekabet yaşanıyor ve mağazalar yeni oyunları ilk kez listeleyebilmek için kıyasıya kapışıyor. Şimdiye kadar Epic Store platformunun sayısız duyuruda ön planda olduğunu gördük. Borderlands 3 için de bu geçerli.

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Yapılan duyuruya göre Borderlands 3 oyunu 13 Eylül 2019 itibariyle PC ve konsol platformları için satışa sunulacak. PC sürümü ise Epic Store platformuna özel olacak. Bu kez anlaşma 6 aylık olarak yapılmış zira Nisan 2020 itibariyle oyunu diğer mağazalarda da görebileceğiz.

Diğer bir ayrıntı ise oyunun AMD iş birliği ile geliştirilmesi. Böylece AMD Ryzen işlemciler ile mevcut nesil ve Navi grafik mimarisi ile optimize edilmiş durumda. Gelecek dönemde AMD ekran kartları ile bir Borderlands 3 kampanyası olur mu bilinmez.

Hikâye tabanlı bir shooter olması beklenen Borderlands 3 oyununda eski oyundan karakterler ve bol bol yeni silahlar da olacak. Stüdyo oyunun çevrim içi veya çevrim dışı ve çok oyunculu veya tek olarak oynanabileceğini belirtiyor.