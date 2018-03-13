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Snapchat uygulamasına kullanıcıların tasarladığı AR Lensler eklenecek

Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Snapchat, önümüzdeki günlerde uygulamaya kullanıcıların tasarlayacağı AR Lenslerin ekleneceğini duyurdu. Gelişmenin detayları haberimizde.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Popüler sosyal medya uygulaması Snapchat, bundan böyle uygulamaya kullanıcıların tasarladığı AR Lenslerin ekleneceğini duyurdu. Snapchat kullanıcıları AR Lens özelliğini kullanarak, fotoğraf veya videolarına eğlenceli karakterler ve video animasyonları ekleyebiliyorlar.

Lens Studio ile kendi AR Lensinizi tasarlayabilirsiniz 

Snap Inc. yaptığı açıklamada, Mart aynının sonlarına doğru kullanıcılardan gelen AR Lenslerin uygulamaya ekleneceğini duyurdu. Kullanıcılar bir AR Lens oluşturmak için Snapchat'in sitesinden Lens Studio adlı bir uygulamayı indirmek durumundalar. Daha sonra tasarladıkları AR Lens'i Snapchat'e iletebilmek için Creator Boost programına dahil olmaları gerekiyor.
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Lens Studio'nun, geçtiğimiz Aralık ayından bu yana 30 bin AR Lens tasarım başvurusu aldığı belirtiliyor. Şirket, uygulamanın AR Lens seçeneklerine eklenen tasarımlar için kullanıcılara herhangi bir ödeme yapmayacağını belirtti. Günlük 187 milyon aktif kullanıcısı olan Snapchat, şu aşamada sadece tasarımcıların isimlerinin yayınlayacağını açıkladı.

https://www.engadget.com/2018/03/13/snapchat-creator-made-ar-lenses/ Yorum Yaz
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