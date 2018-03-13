Snapchat uygulamasına kullanıcıların tasarladığı AR Lensler eklenecek

Popüler sosyal medya uygulaması Snapchat, bundan böyle uygulamaya kullanıcıların tasarladığı AR Lenslerin ekleneceğini duyurdu. Snapchat kullanıcıları AR Lens özelliğini kullanarak, fotoğraf veya videolarına eğlenceli karakterler ve video animasyonları ekleyebiliyorlar.

Lens Studio ile kendi AR Lensinizi tasarlayabilirsiniz

Lens Studio adlı bir uygulamayı indirmek durumundalar. Daha sonra tasarladıkları AR Lens'i Snapchat'e iletebilmek için Creator Boost programına dahil olmaları gerekiyor. Snap Inc. yaptığı açıklamada, Mart aynının sonlarına doğru kullanıcılardan gelen AR Lenslerin uygulamaya ekleneceğini duyurdu. Kullanıcılar bir AR Lens oluşturmak için Snapchat'in sitesindenadlı bir uygulamayı indirmek durumundalar. Daha sonra tasarladıkları AR Lens'i Snapchat'e iletebilmek içinprogramına dahil olmaları gerekiyor.

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Lens Studio'nun, geçtiğimiz Aralık ayından bu yana 30 bin AR Lens tasarım başvurusu aldığı belirtiliyor. Şirket, uygulamanın AR Lens seçeneklerine eklenen tasarımlar için kullanıcılara herhangi bir ödeme yapmayacağını belirtti. Günlük 187 milyon aktif kullanıcısı olan Snapchat, şu aşamada sadece tasarımcıların isimlerinin yayınlayacağını açıkladı.

https://www.engadget.com/2018/03/13/snapchat-creator-made-ar-lenses/