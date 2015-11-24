Snapchat'e yeni özellik

Fotoğraf ve video tabanlı popüler sohbet uygulaması Snapchat, keşif sürecini her yönüyle gözler önüne serecek "Story Explorer" özelliğini duyurdu.





Snapchat, alışılmış anlık mesajlaşma uygulamalarından farklı şekilde çalışma gösteriyor ve "Snap (Üzerine metin eklenebilen anlık görüntü)" ya da video içerikler ile diğer kişilerle iletişime geçilmesine imkan tanıyor. Bu gönderilen içeriği sadece bir kez ve gönderenin belirlediği süre boyunca görebilmeniz şekilde bir işleyişe sahip olan uygulama, uzun zamandır "Story" bölümünde günlük olarak öne çıkan içerikleri gözler önüne seriyor.

Popüler uygulamanın aşağıda tanıtım videosu yer alan yeni özelliği Story Explorer ise bu içeriklerin detaylandırılmasına imkan tanıyor. Artık Story sayfasında ilgi çeken bir içerik bulunduğu zaman bu içerik hakkında diğer kişilerin çekimleri yani paylaşımları da görüntüleniyor ve böylece olaylara farklı perspektiflerden bakılabiliyor. Bunun için mevcut içerik üzerinde aşağıdan yukarıya doğru çekmek yeterli oluyor.

Ücretsiz olarak sunulan Snapchat uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz

http://www.engadget.com/2015/11/23/snapchats-new-feature-lets-users-dive-deep-into-stories/?ncid=txtlnkusaolp00000595