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Snapchat'e yeni özellik

İlginç kullanım yapısıyla dünyanın en popüler sosyal ağları arasında yer alan Snapchat, yeni kullanıma sunduğu Story Explorer özelliğiyle keşfi sürecini daha etikili hale getiriyor.
3 yıl
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8
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Snapchat'e yeni özellik
Fotoğraf ve video tabanlı popüler sohbet uygulaması Snapchat, keşif sürecini her yönüyle gözler önüne serecek "Story Explorer" özelliğini duyurdu.

Snapchat, alışılmış anlık mesajlaşma uygulamalarından farklı şekilde çalışma gösteriyor ve "Snap (Üzerine metin eklenebilen anlık görüntü)" ya da video içerikler ile diğer kişilerle iletişime geçilmesine imkan tanıyor. Bu gönderilen içeriği sadece bir kez ve gönderenin belirlediği süre boyunca görebilmeniz şekilde bir işleyişe sahip olan uygulama, uzun zamandır "Story" bölümünde günlük olarak öne çıkan içerikleri gözler önüne seriyor.
Popüler uygulamanın aşağıda tanıtım videosu yer alan yeni özelliği Story Explorer ise bu içeriklerin detaylandırılmasına imkan tanıyor. Artık Story sayfasında ilgi çeken bir içerik bulunduğu zaman bu içerik hakkında diğer kişilerin çekimleri yani paylaşımları da görüntüleniyor ve böylece olaylara farklı perspektiflerden bakılabiliyor. Bunun için mevcut içerik üzerinde aşağıdan yukarıya doğru çekmek yeterli oluyor.
Ücretsiz olarak sunulan Snapchat uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz
 

http://www.engadget.com/2015/11/23/snapchats-new-feature-lets-users-dive-deep-into-stories/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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LegendM 3 yıl
Sirkadyen
aycibin hala yolladığınız o fotoğrafların gerçekten silindiğine inanıyorsunuz değil mi?çok safsınız...
CIA ve FBI benim göl kenarındaki mangal resimlerimi topluyor ya ..

Bu mantıkla yüzlerce kişinin resimleri internete sızdırıldı. Aynen devam kardeş.
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aTo. 3 yıl
ehehhee klasik Türk yorumu işte :)) Kesin bizi dinliyorlar.Kesin bizi takip ediyorlar.Kesin konuşmaları okuyorlar vs vs.Güzel ülkemin güzel insanları seviliyorsunuz
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CooL_ROMEO 3 yıl
aycibin
hala yolladığınız o fotoğrafların gerçekten silindiğine inanıyorsunuz değil mi?çok safsınız...

Android IOS hele hele Windows 10 cihaz mı kullanıyorsun , bana saflıktan bahsetme ...
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ezimuse 3 yıl
Geçenlerde bunu deneyimlemiştim ancak farketmemiştim. Yine snapte bir motocross etkinliğiydi farklı noktalardan snapler birleşmişti. Sanırım orada kullanılmıştı. Aklıma geldi görünce :)
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aycibin 3 yıl
hala yolladığınız o fotoğrafların gerçekten silindiğine inanıyorsunuz değil mi?çok safsınız...
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