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Snapchat’in büyümesi yavaşlıyor, risk büyüyor

Bir türlü kullanıcı sayısındaki artışı hızlandıramayan Snapchat hızla değer kaybediyor. Yatırımcının endişesi artarken firmanın borsadaki hisseleri düşüşüne devam etti.
1 yıl
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6
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Faaliyete geçtiği günden bu yana sürekli kullanıcı sayısını arttıran ve yeniliklerin öncüsü olan Snapchat, borsaya açılması ile birlikte durgunluk dönemine girdi. Sosyal ağın kullanıcı sayısındaki artış giderek yavaşlıyor.

Gerileme dönemi

Yılın ikinci çeyreğine göre firma 173 milyon kullanıcı sayısına ulaştı. Beklentiler 175 milyon civarındaydı. Yine gelirler de 182 milyon dolara ulaştı. Beklenti 186 milyon dolar seviyesindeydi. Faaliyet zararı ise 440 milyon doları aştı.

Sosyal ağın kullanıcı sayısını çok fazla arttıramaması yatırımcıları endişelendiriyor. Büyük yatırımcılar sosyal ağın kullanıcılarından nasıl gelir elde edeceğini tam olarak rayına oturtamadığı için endişeleri arttırdığını ifade ediyor. Bu nedenle firmanın borsadaki hisseleri yüzde 17 değer kaybetti. Pazar değeri ise yarı yarıya düşerek 12 milyar dolar oldu.

Ayrıca Bkz. "Samsung mobil internet tarayıcısı diğer telefonlara da geliyor"

Snapchat’in yok olan mesajlar, hikayeler gibi etkili yenilikleri olsa da özellikle rakiplerinin bu tür yenilikleri kendilerine uyarlaması kötü etki yaptı. Örneğin Instagram Stories 250 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu rakam Snapchat’in kullanıcı sayısından bile fazla. WhatsApp durum hikayeleri de 100 milyon kullanıcıyı geçmiş durumda. Snapchat bu bakımdan anlık kayıt gözlüğü ve gelecekte özçekim Drone’u gibi donanım hamleleri ile bu boşluğu kapatmaya çalışıyor. 

 

http://news.sky.com/story/snapchat-shares-tumble-17-as-results-fall-short-10983011 Yorum Yaz
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TheNewAtilla 1 yıl en beğenilen
internet paketi sömüren ergen uygulaması. bundan hisse alıp da medet umanın aklını seveyim.
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PlayerX 1 yıl
Google'ın teklifini kabul edeceklerdi..
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kadirirdem 1 yıl
Eskisi gibi kullanan kalmadı...
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TheNewAtilla 1 yıl en beğenilen
internet paketi sömüren ergen uygulaması. bundan hisse alıp da medet umanın aklını seveyim.
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irish 1 yıl
Şu durum hikayeleri bana çok anlamsız geliyor.
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Barni Moloztaş 1 yıl
BİT ARTIK BİTTTT
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Kerim5100 1 yıl
Bi bitemedi kaldı :/
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