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Snapdragon 600 işlemcili ve Full HD ekranlı akıllı telefon Vivo Play tanıtıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 600 işlemcili ve Full HD ekranlı akıllı telefon Vivo Play tanıtıldı

Yeni Silikon Vadisi kurma yolunda yatırımlarını artıran Çin'den her geçen gün yeni bir iddialı mobil cihaz tanıtıldığını görüyoruz. Çin'in önemli oyuncularından olan Vivo firması, Vivo Play adlı yeni akıllı telefon modelini tanıttı.

5.7 inçlik bir boyuta sahip olan Vivo Play'i Phablet segmentine dahil edebiliriz. Boyutları ile Samsung'un Galaxy Note III modeline rakip olacağı görülen Vivo Play Full HD çözünürlük sunuyor. İşlemci tarafında ise 1.7 GHz saat hızında çalışan Snapdragon 600 çözümüne yer verilmiş. 

2GB RAM, Android 4.2.2 işletim sistemi, USB OTG, 7.99mm kalınlık, 187gr ağırlık, 3400mAh batarya, Fun-touch kullanıcı arayüzü şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Modelin ana kamera sensörü 13MP çözünürlüğünde 1/3.06 inçlik Exmor RS iken, ön kamera ise arka aydınlatmalı 5MP çözünürlüğe sahip. 

Vivo Play ses konusunda da dikkat çekici özellikler sunuyor. TI OPA2604 atanmış ses yongası ile BBE, SRS ve Hi-Fi modlarına destek sunuluyor. Model 16GB ve 32GB kapasiteli versiyonları ile ay sonunda 490$ başlagıç fiyatı ile Çin'de satışa sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/Vivo-Play-is-a-beautiful-5.7-phablet-with-1080p-screen-Snapdragon-600-and-13MP-Sony-camera_id42772 Yorum Yaz
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depeche35 6 yıl en beğenilen
Bizde de satılsa da alsak ya. Hayat Çinliye güzel
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FreeRun 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

"2GB RAM, Android 4.2.2 işletim sistemi, USB OTG, 7.99mm kalınlık, 187gr ağırlık, 3400mAh batarya,"

Özellikler güzel. Ama işte 187 gram biraz ağır.

Yukarıdaki özelliklerle pil hariç aynı olan çok eleştrilen plastik kral'ın 130 gram olmasının neden plastik olduğu ortada. Gerçi pilin de 3400 mAh olmasının ağırlığa etkisi de var ama...

telefonu buldunda ağırlığınamı takıldın, daha görmedin bile
OverClocK1ng"2GB RAM, Android 4.2.2 işletim sistemi, USB OTG, 7.99mm kalınlık, 187gr ağırlık, 3400mAh batarya,"Özellikler gü...
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Mehacan 6 yıl
ŞU çin tam anlamıyla bizim ülkeye açılsada bizde şu devlerin fiyatlarından kurtulsak
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alp0007 6 yıl
Ben beğendim. Türkiye'ye gelirse Note2 mi çöpe atarım. Yani gelmeyeceğinden eminim.
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sertacarslan 6 yıl
Doğrusu Vivo XPlay olacak.
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cepni27 6 yıl
peki ekran yine tftmi olacak. önceki telefon ve tableti neden tft olarak kullanıldı anlamadım. samolde yada amoled , retina ekran dururken !!!!!
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onsos1100 6 yıl
çin pazarındaki seçenek hiçbir yerde yok. zaten parça üretim yerleri de orada olduğu için çok kısa sürede markalar telefon üretebiliyor.
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UpTheIrons 6 yıl
şu ses olayı çok dikkatimi çekti. Ne yazık ki donanımhaber incelemesinden de yoksun kalacağız


Edit: yazim
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N. Chomsky 6 yıl
Türkiye'de olsa satacağını mı düşünüyorsunuz?
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varol7 6 yıl N. Chomsky
S. Hawking

Türkiye'de olsa satacağını mı düşünüyorsunuz?

türkiyede olsa çok pahalı ya gelirdi iş yaparmı bilmem ama pahalı olurdu
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varol7 6 yıl
türkiyede olsa ...
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berkkarabacak 6 yıl
Tek kelimeyle SÜPER
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besttrr 6 yıl
Arkadaş telefona bak, Gelmez ki memlekete alalım, türkiyede 700 dolara bile satsa kapış kapış gider bu makine...
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savinelli 6 yıl
Özellikler süper, telefonun görüntüsü de güzel, ağırlığa takılan arkadaşlar telefonun 5.7 inch olduğunu unutmasınlar. Samsung note 3 ü çıkarttığında onun ağırlığı da hemen hemen bu kadar olacaktır..
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