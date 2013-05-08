Snapdragon 600 işlemcili ve Full HD ekranlı akıllı telefon Vivo Play tanıtıldı





Yeni Silikon Vadisi kurma yolunda yatırımlarını artıran Çin'den her geçen gün yeni bir iddialı mobil cihaz tanıtıldığını görüyoruz. Çin'in önemli oyuncularından olan Vivo firması, Vivo Play adlı yeni akıllı telefon modelini tanıttı.





5.7 inçlik bir boyuta sahip olan Vivo Play'i Phablet segmentine dahil edebiliriz. Boyutları ile Samsung'un Galaxy Note III modeline rakip olacağı görülen Vivo Play Full HD çözünürlük sunuyor. İşlemci tarafında ise 1.7 GHz saat hızında çalışan Snapdragon 600 çözümüne yer verilmiş.





2GB RAM, Android 4.2.2 işletim sistemi, USB OTG, 7.99mm kalınlık, 187gr ağırlık, 3400mAh batarya, Fun-touch kullanıcı arayüzü şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Modelin ana kamera sensörü 13MP çözünürlüğünde 1/3.06 inçlik Exmor RS iken, ön kamera ise arka aydınlatmalı 5MP çözünürlüğe sahip.





Vivo Play ses konusunda da dikkat çekici özellikler sunuyor. TI OPA2604 atanmış ses yongası ile BBE, SRS ve Hi-Fi modlarına destek sunuluyor. Model 16GB ve 32GB kapasiteli versiyonları ile ay sonunda 490$ başlagıç fiyatı ile Çin'de satışa sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/Vivo-Play-is-a-beautiful-5.7-phablet-with-1080p-screen-Snapdragon-600-and-13MP-Sony-camera_id42772