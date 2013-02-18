Snapdragon 600 platformunu taşıyan ilk cihaz LG Optimus G Pro olacak





LG'nin bu yılın ilk amiral gemi modeli olacak Optimus G Pro ile ilgili bugüne kadar resmi veya iddia şeklinde pek çok bilgi internete sızmıştı. Geçen yılın Optimus G modelinden ekran, kamera ve tasarım olarak geliştirilmiş bir versiyon olacağı bildirilse de, LG bugün resmi detayları kamuoyu ile paylaştı.





Bu hafta Güney Kore'de, gelecek hafta da MWC 2013 etkinliğinde görücüye çıkacak olan Optimus G Pro modelinde Qualcomm'un CES 2013 fuarında tanıttığı Snapdragon 600 platformuna yer verileceği açıklandı. Snapdragon 600 ile gelecek ilk cihaz olma özelliğine sahip olan Optimus G Pro, bu açıdan da bir referans telefonu olacak.





Modelde kullanılacak olan işlemci görünüşe göre bu sınıftaki bilinen tek işlemci konumunda olan APQ8064T olacak. Önceki nesilden farklı olarak Krait 300 çekirdeğine yer veren işlemci 28nm düşük güç temelli fabrikasyon sürecine dayanıyor. Bu çekirdek sayesinde çok daha düşük enerji ile Cortex-A15 ile aynı seviyede performans sunulabilecek. İşlemcinin saat hızı 1.7GHz seviyesinde. Normalde bu işlemci 1.9GHz saat hızına kadar çıkabiliyor.





APQ8064T işlemcisinin yanında ise önceki nesilde de yer alan ve konsol kalitesinde grafikler vaad eden Adreno 320 grafik birimi geliyor. Ancak bu versiyon biraz daha hızlandırılmış durumda ve Full HD ekran için yeterli olmadığı şeklindeki eleştirileri de gidermeye çalışacak.





Qualcomm'un yeni serisiyle ilgili henüz benchmark sonuçları ortaya çıkmadığı için Optimus G Pro bu açıdan kısa süre içerisinde bir fikir sahibi olmamızı sağlayabilecek.





Modelin arka kısmının cam malzemeden ve kavisli bir tasarımda olacağı LG tarafından kısa süre önce duyurulmuştu. Modelin öne çıkan diğer özellikleri ise 5.5 inçlik Full HD IPS ekran, 2GB DDR RAM, 32GB depolama kapasitesi, 32GB'a kadar microSD desteği, 13MP çözünürlükte arka kamera, 2.1MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.1.2 işletim sistemi, 3140mAh çıkarılabilir batarya, 9.4mm kalınlık ve kablosuz şarj uyumu şeklinde sıralanıyor.





Sadece bu modele özgü olarak LG bazı yazılım eklemeleri yapmış. Ön ve arka kameradan aynı anda resim içinde resim teknolojisini kullanarak çekim yapabilen Dual Recording ve 360 derecelik panorama çekmenizi sağlayan VR Panorama bunlardan ikisi. Önceki modelde yer alan QSlide, Live Zooming ve QuickMemo da yine bu cihazda sunulacak.





MWC 2013 etkinliğinin en çok merak edilen modellerinden birisi olmaya aday Optimus G Pro için bir fiyat bilgisi henüz yok.

http://english.yonhapnews.co.kr/news/2013/02/18/0200000000AEN20130218002800320.HTML