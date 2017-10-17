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Snapdragon 636 ile özelleştirilmiş çekirdeklere devam

Amiral gemileri haricinde diğer platformlara da özelleştirilmiş çekirdekler sunmaya başlayan Qualcomm, yeni Snapdragon 636 yonga setinde bu geleneği devam ettiriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında MediaTek’in baskısını hissetmesine rağmen pazar payı konusunda hakimiyetine devam eden Qualcomm, özelleştirilmiş çekirdek stratejisine ağırlık vermeye başladı.

Orta Seviye Cihazlar İçin

Normalde amiral gemisi Snapdragon 8xx yonga setlerinde gördüğümüz 64-bitlik Kryo özelleştirilmiş çekirdekler yavaş yavaş alt seviyeye de iniyor. Firma çeşitli kategorilere ayırarak Kryo çekirdeklerinin farklı segmentlere de hitap etmesini sağladı.

İlk olarak Snapdragon 660 yonga setinde karşımıza çıkan Kryo çekirdekleri şimdi de Snapdragon 636 yonga setinde yerini aldı. Yeni yonga seti 8 adet Kryo 260 çekirdeği barındırıyor.

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Orta seviyeye yönelik bir yonga seti olan Snapdragon 636, özelleştirilmiş çekirdeklerin sayesinde işlemci performansı anlamında Snapdragon 630’a göre yüzde 40 daha iyi performans sergiliyor. Ayrıca Adreno 509 grafik birimi de yüzde 10 civarında oyun performansını arttırıyor.

14nm FinFET süreci ile üretilen Snapdragon 636 yonga seti, Snapdragon X12 4G LTE modem barındırıyor. Cat. 12 LTE standardına destek veren modem 600Mbps hızlarına kadar veri aktarımı sunabiliyor.

Yonga setinde ayrıca Spectra 160 görüntü sinyal işlemcisi var ve 24MP çözünürlüğe kadar sıfır gecikme süresi ile çok kaliteli çekimlere destek sunuluyor. Qualcomm Aqstic kodeği ise 192kHz/24bit seviyesine kadar kayıpsız sese destek veriyor. Snapdragon 636 yonga seti gelecek ay piyasada olacak. 

 

https://www.qualcomm.com/products/snapdragon-636-mobile-platform Yorum Yaz
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TheNewAtilla 2 yıl
Cpu iyide gpu kötü
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astegon 2 yıl
Oooo 8XX seviciler gelir şimdi çöp demeye
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Xloud 2 yıl
Ve firmalar gidip 625 koyacak...
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Snappiermnappier 2 yıl
Orta seviye işlemciler zaten fazlasıyla yeterli. Çok optimum soc olmuş 636.
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alito 2 yıl
GM6 Plus bununla gelse güzel olurdu ama zor gibi.
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