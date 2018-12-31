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Çift ekranlı Vivo Nex, Snapdragon 710 işlemci ile daha uygun fiyata sunulacak

Geçtiğimiz haftalarda arka tarafında da ekran bulunan Vivo Nex Dual Display Edition modeli Snapdragon 845 işlemci ile duyurulmuştu. Bugün aynı modelin Snapdragon 710 varyantı göründü.
4 ay
5,4b
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8
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Çift ekranlı Vivo Nex, Snapdragon 710 işlemci ile daha uygun fiyata sunulacak
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Bulunduğumuzun senenin belki de en ilginç telefonlarından olan Vivo NEX Dual Display modeli Snapdragon 845 ve 10 GB RAM gibi özellikleriyle öne çıkmıştı. Telefonu asıl ilginç kılan nokta ise hem ön hem de arka tarafında ekranı bulunması. Bu tasarım şeklini daha uygun fiyatla sunmak isteyen Vivo, yeni bir model üzerinde çalışıyor.

Snapdragon 710 ve 8 GB RAM

TENAA üzerinde fark edilen yeni telefon model numarasıyla kendini ele verdi. Vivo NEX Dual Display’in bu varyantında Snapdragon 710 yonga seti tercih edilmiş. Çift ekran deneyimini daha uygun fiyata yaşamak isteyen kullanıcılara hitap etmesi planlanıyor. Cihazın ek olarak 8 GB RAM ve 128 GB hafıza ile birlikte geleceği görüldü.

Önceki modele benzer şekilde 6.39 inç 2340x1080 çözünürlüklü AMOLED ve 5.49 inç 1920x1080 çözünürlüklü OLED ekranla gelecek telefonda ekran üzerinden parmak izi okuma özelliği de bulunacak. Son olarak 3425mAh batarya kapasitesine sahip olan Vivo NEX Dual Display varyantı Android 9 Pie işletim sistemine sahip.

Çift ekranlı Vivo Nex, Snapdragon 710 işlemci ile daha uygun fiyata sunulacak
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Snapdragon 710’lu yeni model, işlemci, RAM ve depolama tercihi dışında kamera noktasında da bazı değişimlere uğruyor. Buna rağmen tasarım ve donanımı abisine yeterince yakın olacak. Çift ekranlı ve daha uygun fiyatlı yeni cihazın ne zaman tanıtılacağı ile ilgili bir bilgi maalesef yok. Ancak  Snapdragon 845'li modelin 723 dolarlık fiyatına kıyasla kayda değer düşüş bekleniyor.


https://www.gizmochina.com/2018/12/31/vivo-nex-dual-display-with-snapdragon-710-and-8gb-ram-seen-on-tenaa/ Yorum Yaz
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Mustafa-1453 4 ay
Çöp tamamen
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intel7mix 4 ay
Çift ekran yetmez yok mu şöyle 3 ekranlı filan gözümüz açılsın.
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cngzmls 4 ay
O ekrandaki yuvarlak ne acaba?
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deniz_sea 4 ay
Ekrandan parmak izi okuma hangi ekranda var acaba :) 👍
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Akbaba89 4 ay
Xiaomi mi8 Pro ve mi8 Explorer edition
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Shatteredthings 4 ay deniz_sea
Parmak izi okuyucusu güç tuşunun altında yani yan tarafta herhangi bir ekranda değil.
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