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Snapdragon 800 referansı Nokia geliştirici sayfasında ortaya çıktı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 800 referansı Nokia geliştirici sayfasında ortaya çıktı

Microsoft'un Windows Phone 8 için sunacağı büyük güncelleme ile cihazlarında 1080p ekran ve 4 çekirdekli işlemci seviyesini uygulama başlaması beklenirken, üreticilerin de çalışmaları devam ediyor.

Windows Phone 8 denince artık akla ilk gelmeye başlayan Nokia, bu konuda önemli çalışmalar yürüten firmalardan. Lumia cihazlarıyla ekosistemin yüzde 80'ine hakim durumda gelen firma, güncelleme sonrasında 4 çekirdekli iddialı cihazlar piyasaya sürecek.

Bir süre önce benchmark testlerinde Cortex-A7 tabanlı ve 4 çekirdekli Snapdragon 400 çözümü taşıyan Lumia cihazı ortaya çıkmıştı. Bu kez Nokia'nın geliştirici sayfasındaki kod satırlarında Snapdragon 800 çözümüne ve Adreno 330 grafik birimine  atıfta bulunan kodlar tespit edildi. 

Nokia'nın bu işlemciyi hangi modelinde kullanacağı bilinmiyor. Ancak 41MP çözünürlükteki kameraya sahip Lumia modelinin sonraki dönemde bir de 4 çekirdekli üst seviye bir Qualcomm işlemcisi ile piyasaya sürüleceği iddiaları gündemde.

Windows Phone ekosistemi bilindiği gibi donanım açısından rakiplerinden geriden geliyor. Ancak donanım ve yazılım uyumu sayesinde hız ve performanstan birşey kaybetmiyor. Ortaya çıkan işaretlere bakarak en geç yıl sonu veya gelecek yıl başlarında Snapdragon 800 çözümü taşıyan üst seviye Windows Phone cihazlarının piyasada olacağını söyleyebiliriz. Bu da WP cihazlarının Optimus G2, LTE-A destekli yeni Galaxy S4, Galaxy Note 3, Sony Xperia ZU gibi modelleri donanım açısından yakalayacağını gösteriyor.


http://www.phonearena.com/news/Nokia-developer-pages-now-reference-quad-core-Snapdragon-800-with-Adreno-330-GPU_id44184 Yorum Yaz
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WhiteLotus 5 yıl en beğenilen
Snapdragon 800 adreno 330 ve 41 mp kameralı nokia, agresif fiyatla çıkarsa nokia öldü diyenlerin bile alacağı bir telefon olur
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onur01651 5 yıl gogo316
gogo316


cem650

aynen abi olay budur Nokia mış dünyanın en salak telefonuydu avrupada para etmeyen telefon burda en pahalıya satıldı ben sony ericson k750i derim başka bişey demem

Siz akıllı teli.androidte gördüğünüz belli 2005te 3230 ile neler yapılıyordu, özelleştirmenin kralı, divx izleme altyazili, office belgesi açma winzip dosyası açma neler neler daha.. tv kumandası olarak dahi kullaniliyordu..o yüzden elestrirken sırf karalama için bilmeden konuşmayın

Symbianın üzerine bir kişi multitasking göstersin,
Video çekersen müzik açma, arama esnasında müzik dinletme, oyun oynarken müzik çalma.
FExplorer ve Xplorer uygulamarıyla akıllı telefon piyasasına file brovserleri öğretme.
Font değiştirme, görünümün her noktasını tamamen değiştirebilme ( phyton uygulamaları özellikle )
Var da var, bosuna sevmedik nokiayı, bize akıllı telefonu öğreten o.
Bugun konuşanlar nokiayı çözemeyip tüm ayarları aynı ekrana koyunca bak telefonumda bu var diyenlerdir.
Hiç unutmam ilk iphone kullananların internette video izleyebiliyorum diyip flash player yokki dediğimde o ne dediğini.
gogo316cem650aynen abi olay budur Nokia mış dünyanın en salak telefonuydu avrupada para etmeyen telefo...
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memoseler 5 yıl
Her yerde yazıyorum. Yeni EOS modeli tam anlamıyla AMİRAL olacak Gemi bile değil... Snapdragon 800 ile gelecek ve bu işlemcinin hakkını 41MP sensör ile verecek. Snapdragon 800 sayesinde hem 4K video kayıt edecek hemde KAYIPSIZ ZOOM yapabilecek. Akıllı telefonların kamera konusunda devrimi olacak. Nokia bu konuda noktayı koyacak.
Her yerde yazıyorum. Yeni EOS modeli tam anlamıyla AMİRAL olacak Gemi bile değil... Snapdragon 800 ile gelecek ve bu işlemcinin hakkını 41MP sensör ile verecek....
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okan_cehapelioglu 5 yıl
nokia ancak bu şekilde donanım ve yazılımı en üst seviyede sunan ürünler geliştirirse eski günlerine dönebilir
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EstrEmO 5 yıl
Herkes çok büyük konuşmuş
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parberk9999 5 yıl EstrEmO
EstrEmO
Herkes çok büyük konuşmuş

Bence sen Nokia'nın büyüklüğünü anlamadın
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DH Misafiri 5 yıl
şunu anlayın artık snapdragon 800e 55 mpe kadar desteklior yani büyük ihtimal bundan aşagıya donanım yapması imkansız 41 mpli eos snapdragon 800 adreno 330 chipsetiyle gelecek vede gelirse fiyat farksızı alacagım ilk telefon herkes benim gibi düsünüyordur cunku böle bir donanımla gelirse rakibi olacak telefon olamaz kanımca nokia ben batmadım artık burdayım dedirtmenin zamanı geldi diye düsünüyom
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Krauser ll 5 yıl
onur01651
gogo316
cem650 aynen abi olay budur Nokia mış dünyanın en salak telefonuydu avrupada para etmeyen telefon burda en pahalıya satıldı ben sony ericson k750i derim başka bişey demem
Siz akıllı teli.androidte gördüğünüz belli 2005te 3230 ile neler yapılıyordu, özelleştirmenin kralı, divx izleme altyazili, office belgesi açma winzip dosyası açma neler neler daha.. tv kumandası olarak dahi kullaniliyordu..o yüzden elestrirken sırf karalama için bilmeden konuşmayın
Symbianın üzerine bir kişi multitasking göstersin, Video çekersen müzik açma, arama esnasında müzik dinletme, oyun oynarken müzik çalma. FExplorer ve Xplorer uygulamarıyla akıllı telefon piyasasına file brovserleri öğretme. Font değiştirme, görünümün her noktasını tamamen değiştirebilme ( phyton uygulamaları özellikle ) Var da var, bosuna sevmedik nokiayı, bize akıllı telefonu öğreten o. Bugun konuşanlar nokiayı çözemeyip tüm ayarları aynı ekrana koyunca bak telefonumda bu var diyenlerdir. Hiç unutmam ilk iphone kullananların internette video izleyebiliyorum diyip flash player yokki dediğimde o ne dediğini.

oturtmuş lafı
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parberk9999 5 yıl Krauser ll
aynen helal olsun
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flexii_87 5 yıl
En önemli seylerden biride bataryaa diyorum, umarim guzel bi batarya ile gelir

baksaniza htc butterfly s'e 3200 ahm pil koymuslar, masallah diyorum, 10mm kalinligi var ama bence degerr ;)

m.gsmarena.com/...
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mc_ihanet 5 yıl
onur01651
gogo316
cem650 aynen abi olay budur Nokia mış dünyanın en salak telefonuydu avrupada para etmeyen telefon burda en pahalıya satıldı ben sony ericson k750i derim başka bişey demem
Siz akıllı teli.androidte gördüğünüz belli 2005te 3230 ile neler yapılıyordu, özelleştirmenin kralı, divx izleme altyazili, office belgesi açma winzip dosyası açma neler neler daha.. tv kumandası olarak dahi kullaniliyordu..o yüzden elestrirken sırf karalama için bilmeden konuşmayın
Symbianın üzerine bir kişi multitasking göstersin, Video çekersen müzik açma, arama esnasında müzik dinletme, oyun oynarken müzik çalma. FExplorer ve Xplorer uygulamarıyla akıllı telefon piyasasına file brovserleri öğretme. Font değiştirme, görünümün her noktasını tamamen değiştirebilme ( phyton uygulamaları özellikle ) Var da var, bosuna sevmedik nokiayı, bize akıllı telefonu öğreten o. Bugun konuşanlar nokiayı çözemeyip tüm ayarları aynı ekrana koyunca bak telefonumda bu var diyenlerdir. Hiç unutmam ilk iphone kullananların internette video izleyebiliyorum diyip flash player yokki dediğimde o ne dediğini.

Arama esnasında seli şaka kayıtlarını açıpta karşıdakini oyuna getiriyordum 3230'umla :D
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FRAPS 5 yıl mc_ihanet
mc_ihanet

onur01651



gogo316
cem650 aynen abi olay budur Nokia mış dünyanın en salak telefonuydu avrupada para etmeyen telefon burda en pahalıya satıldı ben sony ericson k750i derim başka bişey demem
Siz akıllı teli.androidte gördüğünüz belli 2005te 3230 ile neler yapılıyordu, özelleştirmenin kralı, divx izleme altyazili, office belgesi açma winzip dosyası açma neler neler daha.. tv kumandası olarak dahi kullaniliyordu..o yüzden elestrirken sırf karalama için bilmeden konuşmayın
Symbianın üzerine bir kişi multitasking göstersin, Video çekersen müzik açma, arama esnasında müzik dinletme, oyun oynarken müzik çalma. FExplorer ve Xplorer uygulamarıyla akıllı telefon piyasasına file brovserleri öğretme. Font değiştirme, görünümün her noktasını tamamen değiştirebilme ( phyton uygulamaları özellikle ) Var da var, bosuna sevmedik nokiayı, bize akıllı telefonu öğreten o. Bugun konuşanlar nokiayı çözemeyip tüm ayarları aynı ekrana koyunca bak telefonumda bu var diyenlerdir. Hiç unutmam ilk iphone kullananların internette video izleyebiliyorum diyip flash player yokki dediğimde o ne dediğini.




Arama esnasında seli şaka kayıtlarını açıpta karşıdakini oyuna getiriyordum 3230'umla :D

Bendede 3230 vardı , telefona half life , tombraider vs yüklemiştim.Ve bu oyunlar pc versiyonuyla aynıydı : )Symbianda çok farklı emülatörler vardı.3230 ile ngage oyunlarını sorunsuz oynuyorduk.

Evet hatta bir kız sesi vardı , naber beni tanıdın mı , hiç aramıyorsun diye


İlk önce ses kaydını telefondan açıp durduruyordum , daha sonra ses kayıt programını çalıştırıyordum.En sonunda aramayı yapıp hepsini aynı anda çalıştırıyordum


elemanları bir yandan işletiyordum , bir yandan görüşmeyi kaydediyordum , diğer yandan sesi dışarı verip eğleniyorduk.



Şimdi hangi telefon bu işlemleri aynı anda yapabiliyor ?

Programı arka plana atınca uygulaması duran ios mu ? Yoksa programı arka plana atınca uygulamayı baştan başlatan android mi ? Yoksa görüşme ses kaydı bile yapmaya imkan vermeyen wp mi ?

Burada akıllı telefonla android ile tanışmış ufak veletler için nokia konusuna gelip çamur atması kolay .Ama hiçbirşeyden haberleri yok , gelişimi bizler gördük.
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darkaura 5 yıl
Artik wp nin gercekden rekabetci bir seyler sunmasinin zamani. Gene isleri agirdan almazlar kalmazlar insallah. Android tek basina kalirsa gelisim kacinilmaz olarak yavaslar.
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Guest-F8946C419 5 yıl
Resim çekilmez, fotoğraf çekilir.

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onur01651 5 yıl Guest-F8946C419
carnador

Resim çekilmez, fotoğraf çekilir.



Fotoğraf çekilmez; yakalanır...
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2622110012 5 yıl
nabacakmış o donanımı wp8'de menülerde daha hızlı mı dolaştıracakmış.
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General. 5 yıl
Bu donanımla Wp8 Androidi 4 e böler 20 ye çarpar herhalde
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viper17 5 yıl General.
web101
Bu donanımla Wp8 Androidi 4 e böler 20 ye çarpar herhalde

Bi tek nokia kullaniyo bu islemciyi evet
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