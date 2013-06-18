Snapdragon 800 referansı Nokia geliştirici sayfasında ortaya çıktı





Microsoft'un Windows Phone 8 için sunacağı büyük güncelleme ile cihazlarında 1080p ekran ve 4 çekirdekli işlemci seviyesini uygulama başlaması beklenirken, üreticilerin de çalışmaları devam ediyor.





Windows Phone 8 denince artık akla ilk gelmeye başlayan Nokia, bu konuda önemli çalışmalar yürüten firmalardan. Lumia cihazlarıyla ekosistemin yüzde 80'ine hakim durumda gelen firma, güncelleme sonrasında 4 çekirdekli iddialı cihazlar piyasaya sürecek.





Bir süre önce benchmark testlerinde Cortex-A7 tabanlı ve 4 çekirdekli Snapdragon 400 çözümü taşıyan Lumia cihazı ortaya çıkmıştı. Bu kez Nokia'nın geliştirici sayfasındaki kod satırlarında Snapdragon 800 çözümüne ve Adreno 330 grafik birimine atıfta bulunan kodlar tespit edildi.





Nokia'nın bu işlemciyi hangi modelinde kullanacağı bilinmiyor. Ancak 41MP çözünürlükteki kameraya sahip Lumia modelinin sonraki dönemde bir de 4 çekirdekli üst seviye bir Qualcomm işlemcisi ile piyasaya sürüleceği iddiaları gündemde.





Windows Phone ekosistemi bilindiği gibi donanım açısından rakiplerinden geriden geliyor. Ancak donanım ve yazılım uyumu sayesinde hız ve performanstan birşey kaybetmiyor. Ortaya çıkan işaretlere bakarak en geç yıl sonu veya gelecek yıl başlarında Snapdragon 800 çözümü taşıyan üst seviye Windows Phone cihazlarının piyasada olacağını söyleyebiliriz. Bu da WP cihazlarının Optimus G2, LTE-A destekli yeni Galaxy S4, Galaxy Note 3, Sony Xperia ZU gibi modelleri donanım açısından yakalayacağını gösteriyor.





http://www.phonearena.com/news/Nokia-developer-pages-now-reference-quad-core-Snapdragon-800-with-Adreno-330-GPU_id44184