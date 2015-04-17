Snapdragon 808 çipsetli LG G4 olduğu iddia edilen bir cihazın canlı görseli sızdırıldı

LG'nin 28 Nisan'da ülkemiz de dahil farklı ülkelerde düzenleyeceği etkinliklerle tanıtmaya hazırlandığı G4 modeline ait bu zamana kadar görsellerinden kamera detayına kadar pek çok bilgi internete düşmüş durumda. Ancak donanım tarafında pek çok kişi tarafından G Flex 2'de olduğu gibi Snapdragon 810 yongaseti beklenirken Mart ayı sonunda ortaya çıkan benchmark skorlarındaki Snapdragon 808 bilgisi kafalarda soru işaretlerine yol açmıştı.

Twitter'da bir kullanıcının paylaştığı donanım bilgisi görüntüleme uygulaması CPU-Z açıkken çekilen fotoğraf açıkça gösteriyor ki LG G4'de Qualcomm'un en hızlısı Snapdragon 810 yerine daha düşük performanslı Snapdragon 808 yongaseti yer alabilir. Teknik detaylarına değinecek olursak 2 tane Cortex A57 + 4 tane Cortex A53 işlemci çekirdekleriyle toplamda 6 çekirdeği bulunan Snapdragon 808, 64 bit destekli bir yapıya sahip. Grafik tarafında Adreno 418'in yer aldığı yongaseti görseldeki yazılımda her ne kadar 28nm olarak görülse de 20nm'lik bir üretim sürecine sahip.

Daha önce sızan benchmark skorlarında geçen yılın modeli LG G3'de yer alan Adreno 330'a göre biraz daha güçlü olan Adreno 418, LG G Flex 2'deki Adreno 430 ile karşılaştırıldığında ise geride kalmakta. Snapdragon 810'da yaşanan aşırı ısınma sorunları nedeniyle Samsung gibi kendi özelleştirilmiş yongasetini üretmeyen LG'nin daha güçsüz olan Snapdragon 808'e yönelmek zorunda kalmış olabileceği düşünülüyor.

Görsellere baktığımızda yayınlanan LG G4 görsellerinde olduğu gibi bir desene sahip olan telefonun G4'ün başka bir versiyonu mu yoksa final sürümü mü olduğu bilinmiyor.

http://www.gsmarena.com/lg_g4_allegedly_photographed_snapdragon_808_inside-news-11937.php