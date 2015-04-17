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Snapdragon 808 çipsetli LG G4 olduğu iddia edilen bir cihazın canlı görseli sızdırıldı

4 yıl
13,2b
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136
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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LG'nin 28 Nisan'da ülkemiz de dahil farklı ülkelerde düzenleyeceği etkinliklerle tanıtmaya hazırlandığı G4 modeline ait bu zamana kadar görsellerindenkamera detayına kadar pek çok bilgi internete düşmüş durumda. Ancak donanım tarafında pek çok kişi tarafından G Flex 2'de olduğu gibi Snapdragon 810 yongaseti beklenirken Mart ayı sonunda ortaya çıkan benchmark skorlarındaki Snapdragon 808 bilgisi kafalarda soru işaretlerine yol açmıştı.
Snapdragon 808 çipsetli LG G4 olduğu iddia edilen bir cihazın canlı görseli sızdırıldı

 Twitter'da bir kullanıcının paylaştığı donanım bilgisi görüntüleme uygulaması CPU-Z açıkken çekilen fotoğraf açıkça gösteriyor ki LG G4'de Qualcomm'un en hızlısı Snapdragon 810 yerine daha düşük performanslı Snapdragon 808 yongaseti yer alabilir. Teknik detaylarına değinecek olursak 2 tane Cortex A57 + 4 tane Cortex A53 işlemci çekirdekleriyle toplamda 6 çekirdeği bulunan Snapdragon 808, 64 bit destekli bir yapıya sahip. Grafik tarafında Adreno 418'in yer aldığı yongaseti görseldeki yazılımda her ne kadar 28nm olarak görülse de 20nm'lik bir üretim sürecine sahip.
Snapdragon 808 çipsetli LG G4 olduğu iddia edilen bir cihazın canlı görseli sızdırıldı
 
Daha önce sızan benchmark skorlarında geçen yılın modeli LG G3'de yer alan Adreno 330'a göre biraz daha güçlü olan Adreno 418, LG G Flex 2'deki Adreno 430 ile karşılaştırıldığında ise geride kalmakta. Snapdragon 810'da yaşanan aşırı ısınma sorunları nedeniyle Samsung gibi kendi özelleştirilmiş yongasetini üretmeyen LG'nin daha güçsüz olan Snapdragon 808'e yönelmek zorunda kalmış olabileceği düşünülüyor.
Görsellere baktığımızda yayınlanan LG G4 görsellerinde olduğu gibi bir desene sahip olan telefonun G4'ün başka bir versiyonu mu yoksa final sürümü mü olduğu bilinmiyor. 

http://www.gsmarena.com/lg_g4_allegedly_photographed_snapdragon_808_inside-news-11937.php Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl en beğenilen
Stabil bir şey gelsinde o yeter bence, zaten işlemcilerin artık yeterince hızlı olduğunu düşünüyorum
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DownClock01 4 yıl
Bu sanal tuşları icat eden adamdan gıcık alıyorum...
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Armin van Buuren* 4 yıl
Bu sene Qualcomm üreticileri mahvetti, bu işten çılgın şekilde karlı çıkan Samsung oldu.
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DH Misafiri 4 yıl
Ekrana Flex hiç gitmiyor.Çok şekilsiz yaa.içe bükük ekranmı olur.İyiki dışa büküğünü yapmamdılar :)
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DH Misafiri 4 yıl
Bunun yerine g flex 2yi amiral gemisi yapsalar daha mantıklı
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DH Misafiri 4 yıl
Takee1 e bakun adamlar 3boyutlu hoogram tel yapmislar.su an piyasaya cikacak tel herseyi siler supurur
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DH Misafiri 4 yıl
Z4 ten neden haber yapılmıyor eyyy dh
sizin sony düşmanlığınız rusya abd arasında bile yok şerefsizim
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
G3 ün üzerine pek bişey eklenmemiş gibi
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Aleksandar Kolarov 4 yıl
M9,G4 sırasıyla patladı. Üzerine çok şey koymamalarına rağmen fiyatta koymayı çok iyi biliyorlar yanlız orası ayrı.

Bakalım Z4 de hayal kırıklığı mı olacak. Öyle görünüyor gibi.
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bekir6168 4 yıl
Ben telefonda marka ayırt etmem,hangi marka olursa olsun telefonun şıklığı ve performansına bakarak fiyatı uzerinden degerlendirme yapar alırım.

Burda tutturmuşşunuz Samsung Samsung,1000 liraya G3 almak varken o iğrenç tasarımlara 3.000 TL vermek çok mu mantıklı,G4 S810'la çıkarsa tabi ki çok iyi olur ama arayuzlerini gelistirseler S808 fazla bile,sadece islemci uzerinden olaya bakmayin,Apple dusuk donanımla buyuk isler çıkarıyor,Lg de yeni arayuzunde iddaali.

Kamera konusunda en iyisi G4 olacak diyorlar,ekran da en iyisi G4 olacak diyorlar,bekleyelim gorelim,Ben G4'ten çok umutluyum.

Arka tuş olayını da çevremdeki herkes begeniyor,elestirmenize şaşırdım
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fatih0320 4 yıl
Şuan LG G2 kullanıyorum ve G3 geçeceğim, G3 kullanan arkadaşlarım var hepsine sordum G3 önerdiler ve severek kullandıklarını söylediler. Telefon ısınıyor deniyor anlamıyorum her telefon ısınır ısınmayan telefon mu var bu sana bağlı olan bir şey işlemci deki çalışan uygulama fazla olursa ısınır aynı şey batarya performansı içinde geçerli. G4 gelecek olursak şuan tam net belli değil ama bu şekilde gelecekse fazla satamazlar. LG alacak arkadaşlar yorumlara fazla inanmayın gidin görün yolda otobuste kullanan görürseniz sorun bakalım memnun mu değil mi? He bu arada param olsa kesin S6 alırdım. Adamlar bu sefer gerçekten yapmış benim çok hoşuma gitti
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system electronıc 4 yıl
`Raikonen`
Orijinalden alıntı: Elsa
Orijinalden alıntı: `Raikonen`
Orijinalden alıntı: Elsa
Orijinalden alıntı: `Raikonen` G2 kullaniyorum cok memnunum ama bundan sonraki telefonum kesinlikle LG olmaz. G3 de G4 de alinacak telefonlar degil kesinlikle.
G4 daha çıkmadı, G3 yerine de S5 mi alırsın ?
Sacmalamayin lutfen. G4 daha cikmadi ama telefon belli iste arayuzu bile resmi olarak duyuruldu. G3 yerine kesinlikle One M8 alirim. Her acidan tokatlar. G4 ise asiri gereksiz bir telefon M8 herseye fazla fazla yeter ama bu fiyata bir telefon alacaksam da o kadar para vermisken deger kaybetmemesi acisindan iphone 6 alirim yoksa da M9 alirim.
S6 sızıntılarına göre bence en berbat telefon S6 idi.
En ust seviye cihazlar icinde hala oyle zaten. G2 disinda LG alinmaz ne olursa olsun. Hele G3 kesinlikle alinmaz.

hocam neden g3 alınmaz..? tamda şuan da g3 bakıyordum almak için..?
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okan_cehapelioglu 4 yıl
insanlara zorla iphone aldırcaklar
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navolta 4 yıl
Kendini batırıyor LG
Bence bu donanımla gelir.
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