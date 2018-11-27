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Snapdragon 8150 ilginç bir küme tasarımı ile geliyor

Snapdragon 8150 yonga seti ikili küme sisteminden üçlü küme sistemine geçerek yeni bir anlayış benimsedi. Yoğun yükler sadece tek bir çekirdek tarafından üstleniliyor.
5 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelecek hafta Qualcomm’un resmi olarak tanıtması beklenen ve benchmark testlerinde rekor sonuçlar elde eden Snapdragon 8150 yonga seti ile ilgili detaylar gelmeye başladı. İddialar doğruysa Qualcomm ilginç bir küme tasarımına imza atacak.

 

Snapdragon 8150 özellikleri

 

Gelen bilgilere göre 7nm sürecindeki Snapdragon 8150 yonga seti üçlü küme tasarımına sahip olacak. Yine 8 çekirdekli bir yapı karşımızda ancak Qualcomm bunları farklı amaçlar doğrultusunda 3 adet kümeye ayırmış.

 

Üçlü küme tasarımını ilk olarak MediaTek Helio X20 yonga seti ile görme şansımız olmuştu. Bu tasarımda performans kümesi yoğun yüklerde devreye girerken, iki adet verimlilik kümesi de orta ve düşük yoğunluktaki yüklerde devreye giriyordu. Böylece daha verimli bir sistem elde ediliyordu. Çeşitli nedenlerden ötürü Helio X yonga setleri tutmayınca üçlü küme tasarımı da geri planda kaldı. Ta ki Kirin 980 yonga setine kadar.

 

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Qualcomm ise yeni yonga setinde 1+3+4 küme tasarımını kullanıyor. Normalde her kümede en az iki çekirdek olması gelenek haline gelmişti. Qualcomm bu açıdan farklı bir yol izlemiş.

 

Tasarıma bakacak olursak ilk kümede 1 adet Kryo Gold Prime çekirdeği yer alıyor ve 2.84GHz saat hızında çalışıyor. Seviye 2 ön bellek ise 512KB boyutunda. Tüm yoğun yükler bu tek çekirdek tarafından işlenecek. Cortex-A76 tasarımının masaüstüne kafa tutacak kadar iddialı performansı muhtemelen Qualcomm’u böyle bir karar almaya itti.

 

İkinci kümede 3 adet Kryo Gold çekirdeği 2.4GHz saat hızında çalışıyor. Çekirdeklerin her biri 256KB Seviye 2 ön bellek taşıyor. Üçüncü kümede ise Kryo Silver çekirdekleri var ve 1.78GHz saat frekansında çalışıyor. Seviye 2 ön bellek ise 128KB boyutunda.

 

Qualcomm Snapdragon 8150 yonga seti hem saf performans anlamında hem de yapay zekâ performansı anlamında rakiplerinden oldukça iyi sonuçlara imza atmıştı. Exynos 9820 yonga setinin de benzer bir üçlü küme tasarımı ile geleceği de iddia ediliyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/11/24/qualcomm-snapdragon-8150-will-have-134-tri-cluster-arrangement/ Yorum Yaz
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Gr8Kebabini 5 ay
Ama halen daha tek çekirdek performansını artırmayan hayvanlar var.(AMD)
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smart1978 5 ay
Mantikli olmus. Artik herseyi siyah beyaz degil de orta tonlari da gormek lazim. Yani uygulama veya oyunlarda asir guc istemeyen ama asiri batarya dostu ile de yola devam edilemeyecektir. Samsung bu sekilde geliyor mu bilinmez ama Qualcomm dogru adimlar atiyor ve TSMC dokumu kullanilmasi da sonunda dedirtiyor . Artik Nisan ayindan sonra Snapdragn lu cihazlari gorme derdi de bitmis olacak :) Malum Samsung tum ilk partili Snapdragon 835 ve 845 leri kendisine stoklamisti ! Rakip firmalar bu yuzden eskimis islemcilere razi olmustu en bilindik ornek ise LG de idi ... Artik tum firmalar nasiplenecek ...
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interwap 5 ay
Kendi özelleştirmesini kullanmayan diğer firmalar farklı çekirdek tasarımlarını kullanıyor.
Bu üç kümedeki çekirdeklerin saat hızı ve tampon bellek dışında farklılıklar var mı? Özellikle çekirdek tasarımı anlamında.
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