Snapdragon 8150 performansı ile piyasaya damga vuracak

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Apple'ın A12 Bionic yonga setinin masaüstü işlemciye yakın bir performans sergilediği iddia ediliyor. Ancak görünüşe bakılırsa Qualcomm'un yeni yonga seti de bunun çok gerisinde kalmayacak. Zira Snapdragon 8150'nin performans sonuçları oldukça etkileyici.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 10 modeli 6.66 inç 4K ekranla gelebilir"
Qualcomm’un yeni nesil amiral gemisi işlemcisi Antutu performans testinde A12'yi geride bırakmayı başarmış görünüyor. Snapdragon 8150'nin 362.292 puan alarak Apple'ın yeni iPhone'larda kullandığı işlemciden daha iyi performans gösterdiği belirtildi. AnTuTu’nun web sitesinde A12’nin puanı 352.405 olarak liseleniyor.
Piyasanın en iyisi olabilir
Snapdragon 8150 aynı zamanda Huawei’nin (A12’den daha iyi performans gösterdiğini iddia ettiği) 309.628 puanlı Kirin 980 yonga setini de solladı. Benchmark sonuçlarının doğru olduğunu varsayarsak, Qualcomm'un Antutu rekoru kıran yeni işlemcisinin piyasaya damga vuracağını daha şimdiden söyleyebiliriz.
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ayrıca dediğin gibi her yere apple işlemci satsa rekabet olmaz. rekabet olmassa bugün bin dolara aldığımız iphone lar 3 bin dolar olur. çeşitlilik güzeldir. bkz. intel amd rekabeti sayesinde işlemciler daha da gelişti ve ucuzladı. appleın işlemciler daha iyi diye gerisini salla düşüncesi çok yanlış