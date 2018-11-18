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Snapdragon 8150 performansı ile piyasaya damga vuracak

Qualcomm'un yeni yonga setinin bu yılın sonuna kadar tanıtılması bekleniyor. Antutu rekoru kıran Snapdragon 8150, performansı ile Apple A12 Bionic ve Kirin 980 yonga setlerini geride bıraktı.
6 ay
10,6b
1
35
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın A12 Bionic yonga setinin masaüstü işlemciye yakın bir performans sergilediği iddia ediliyor. Ancak görünüşe bakılırsa Qualcomm'un yeni yonga seti de bunun çok gerisinde kalmayacak. Zira Snapdragon 8150'nin performans sonuçları oldukça etkileyici.
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Qualcomm’un yeni nesil amiral gemisi işlemcisi Antutu performans testinde A12'yi geride bırakmayı başarmış görünüyor. Snapdragon 8150'nin 362.292 puan alarak Apple'ın yeni iPhone'larda kullandığı işlemciden daha iyi performans gösterdiği belirtildi. AnTuTu’nun web sitesinde A12’nin puanı 352.405 olarak liseleniyor.

Piyasanın en iyisi olabilir

Snapdragon 8150 aynı zamanda Huawei’nin (A12’den daha iyi performans gösterdiğini iddia ettiği) 309.628 puanlı Kirin 980 yonga setini de solladı. Benchmark sonuçlarının doğru olduğunu varsayarsak, Qualcomm'un Antutu rekoru kıran yeni işlemcisinin piyasaya damga vuracağını daha şimdiden söyleyebiliriz.

https://weibo.com/2662447161/H2Lgu4lPO Yorum Yaz
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Manhunt Three 6 ay en beğenilen napolyon94
Gördüğüm en saçma yorum nasıl bir fanboysan artık...
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lerekdefrans 6 ay napolyon94
neden ki? 8150 ile yapamadığın ne olacak mesela apple işlemcilerle yapabileceğin? insanların yüzde 99 una sd 660 ayarında işlemci bile fazla fazla yeterken bu kağıt üzerinde puanı çok olsun kafasını bi türlü anlamyıorum. nedir yani render mi alıcaksın telefonlar (tabii ki sen alabilirsin ama yüzde 99 dediğim gibi almayacak)
ayrıca dediğin gibi her yere apple işlemci satsa rekabet olmaz. rekabet olmassa bugün bin dolara aldığımız iphone lar 3 bin dolar olur. çeşitlilik güzeldir. bkz. intel amd rekabeti sayesinde işlemciler daha da gelişti ve ucuzladı. appleın işlemciler daha iyi diye gerisini salla düşüncesi çok yanlış
neden ki? 8150 ile yapamadığın ne olacak mesela apple işlemcilerle yapabileceğin? insanların yüzde 99 una sd 660 ayarında işlemci bile fazla fazla yeterken bu ...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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napolyon94 6 ay
Ben inanmiyorum ne qualcomm'a ne samsung'a nede huawei'ye. Tek bir gercek var oda Apple A serisi SoC'lar. Apple keske baska firmalara da bu SoC dan satsa. Bugun birakin a12 yi a11 bile rakipsiz.
Ben inanmiyorum ne qualcomm'a ne samsung'a nede huawei'ye. Tek bir gercek var oda Apple A serisi SoC'lar. Apple keske baska firmalara da bu SoC dan satsa. Bugun...
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4 Yanıt Yanıtla +9
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aycibin 6 ay
performans karın doyurmuyor.şarj verimliliği ne alemde?
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FlyingUnderpants 6 ay
şu masaüstü performansına yaklaştı geyiğini bırakın artık ya, on senedir aynı muhabbet.
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mesci_663 6 ay
Fanboylar basmış yine :-)
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astegon 6 ay
Bitti mi s*d*k yarışınız.
Bu gelişmeler güzeldir. Daha iyi işlemcileri, daha uygun fiyata almaya doğru gidiyoruz işte. Ne tartışıyorsunuz aranızda.
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DH Misafiri 6 ay
Power User Apple'ın kapısından geçmez diye düşünüyorum en azından dosya yöneticisi eklenene dek.
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V4LKyR 6 ay
Apple gerçekten güzel işlemciler tasarlıyor fakat günün birinde Qualcomm'un Apple'ı geçeceğini düşünüyorum. Çünkü arkasında milyonlarca adam var, açık kaynak.
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dr20mouse 6 ay
Muhtemelen epik bir GPU birimi var bu puan oradan geliyordur. Kim ne derse desin mobil GPU'da Adreno'nun eline su döken yok.
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Xiaomiseverim 6 ay
GeekBench Singlecore performansını da alabilir miyiz damgayı kim vurmuş daha iyi görelim
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shkoksal 6 ay
Haber doğruysa piyasa ciddi kızışır fakat ben pek doğru olacağını düşünmüyorum... Apple Ar-Ge’ye çok para harcıyor ve meyvesini alıyor. Bu yüzdenApple’a yaklaşmak imkansıza yakın.
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Ray Kurzweil 6 ay
Apple her zaman farkı cache ve tek çekirdekte koyuyor. Geekbenchdeki tek çekirdek skoruna bakmak lazım.
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