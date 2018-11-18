Snapdragon 8150 performansı ile piyasaya damga vuracak

Apple'ın A12 Bionic yonga setinin masaüstü işlemciye yakın bir performans sergilediği iddia ediliyor. Ancak görünüşe bakılırsa Qualcomm'un yeni yonga seti de bunun çok gerisinde kalmayacak. Zira Snapdragon 8150'nin performans sonuçları oldukça etkileyici.

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Antutu performans testinde A12'yi geride bırakmayı başarmış görünüyor. Snapdragon 8150'nin 362.292 puan alarak Apple'ın yeni iPhone'larda kullandığı işlemciden daha iyi performans gösterdiği belirtildi. AnTuTu’nun web sitesinde A12’nin puanı 352.405 olarak Qualcomm’un yeni nesil amiral gemisi işlemcisiperformans testinde A12'yibaşarmış görünüyor. Snapdragon 8150'ninpuan alarak Apple'ın yeni iPhone'larda kullandığı işlemcidenperformans gösterdiği belirtildi. AnTuTu’nun web sitesinde A12’nin puanıolarak liseleniyor

Piyasanın en iyisi olabilir

Snapdragon 8150 aynı zamanda Huawei’nin (A12’den daha iyi performans gösterdiğini iddia ettiği) 309.628 puanlı Kirin 980 yonga setini de solladı. Benchmark sonuçlarının doğru olduğunu varsayarsak, Qualcomm'un Antutu rekoru kıran yeni işlemcisinin piyasaya damga vuracağını daha şimdiden söyleyebiliriz.

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