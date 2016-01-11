Snapdragon 820 Rev 2 benchmarklarda göründü









CES 2016 fuarında, Android tarafının en güçlüsü olacak Snapdragon 820 yonga setinin ilk kez LeTv Le Max Pro akıllı telefonunda görücüye çıktığını gördük. Bununla birlikte henüz üretim aşamasında olduğu tahmin ediliyor ve ilk cihazların piyasaya çıkışı bahar aylarını bulacak. Peki yeni cihazlar hangi revizyonla gelecek?





Le Max Pro da dahil benchmark skorlarına düşen ilk cihazlarda Snapdragon 820 Rev 1 yani ilk revizyon yer alıyordu. Henüz testlerden geçmiş tanınmayan bir akıllı telefonda ise Snapdragon Rev 2 yani ikinci revizyon yonga seti kullanıldığı görülüyor. Daha ilk revizyon piyasaya çıkmadan Qualcomm, ikinci revizyon için de çalışmalara başlamış.





Yeni revizyonda ne tür farklılıklar olacak şimdilik bilinmiyor ancak testteki yonga seti 1.59GHz saat hızında çalışıyor. Ayrıca test cihazında da 4GB RAM ve Android 6.0 işletim sistemi yer alıyor. Yonga seti tek çekirdekte 2287, çok çekirdekte de 5115 puan seviyesinde bulunuyor.





Erdi Özüağ'ın CES 2016 fuarında yaptığı testlerde ilk revizyon 1700 tek çekirdek puanı elde etmişti. Daha önceki testlerde ise 2367 puan seviyesi yakalanmıştı. Henüz kullanıma hazır cihazlar piyasada olmadığı için çekirdek puanları da farklılık gösteriyor. Muhtemelen yeni revizyonda yonga seti biraz daha optimize edilmiş olacak.





Diğer bir akla gelen soru ise hangi cihazların yeni revizyon ile geleceği. Henüz hiç bir cihaz piyasada olmadığı için buna cevap bulmak biraz zor. Qualcomm ilk test cihazlarını Rev 1 ile donattıktan sonra nihai sürüm için Rev 2 tercihi yapmış olabilir. Bu durumda piyasaya çıkacak tüm cihazlarda Snapdragon 820 Rev 2 kullanılacak diyebiliriz. Yine de bunun için ilk cihazların piyasaya çıkmasını beklemek durumundayız.

http://www.phonearena.com/news/Snapdragon-820-chipset-with-revision-2-spotted-on-Geekbench-test-of-unknown-device_id77298