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Snapdragon 820 Rev 2 benchmarklarda göründü

Henüz ilk revizyon Snapdragon 820 yonga seti piyasaya çıkmış değil ancak Qualcomm, şimdiden yonga setinin ikinci revizyonu için çalışmalara başlamış durumda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,1b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2016 fuarında, Android tarafının en güçlüsü olacak Snapdragon 820 yonga setinin ilk kez LeTv Le Max Pro akıllı telefonunda görücüye çıktığını gördük. Bununla birlikte henüz üretim aşamasında olduğu tahmin ediliyor ve ilk cihazların piyasaya çıkışı bahar aylarını bulacak. Peki yeni cihazlar hangi revizyonla gelecek?
Snapdragon 820 Rev 2 benchmarklarda göründü

Le Max Pro da dahil benchmark skorlarına düşen ilk cihazlarda Snapdragon 820 Rev 1 yani ilk revizyon yer alıyordu. Henüz testlerden geçmiş tanınmayan bir akıllı telefonda ise Snapdragon Rev 2 yani ikinci revizyon yonga seti kullanıldığı görülüyor. Daha ilk revizyon piyasaya çıkmadan Qualcomm, ikinci revizyon için de çalışmalara başlamış. 

Yeni revizyonda ne tür farklılıklar olacak şimdilik bilinmiyor ancak testteki yonga seti 1.59GHz saat hızında çalışıyor. Ayrıca test cihazında da 4GB RAM ve Android 6.0 işletim sistemi yer alıyor. Yonga seti tek çekirdekte 2287, çok çekirdekte de 5115 puan seviyesinde bulunuyor. 

Erdi Özüağ'ın CES 2016 fuarında yaptığı testlerde ilk revizyon 1700 tek çekirdek puanı elde etmişti. Daha önceki testlerde ise 2367 puan seviyesi yakalanmıştı. Henüz kullanıma hazır cihazlar piyasada olmadığı için çekirdek puanları da farklılık gösteriyor. Muhtemelen yeni revizyonda yonga seti biraz daha optimize edilmiş olacak. 

Diğer bir akla gelen soru ise hangi cihazların yeni revizyon ile geleceği. Henüz hiç bir cihaz piyasada olmadığı için buna cevap bulmak biraz zor. Qualcomm ilk test cihazlarını Rev 1 ile donattıktan sonra nihai sürüm için Rev 2 tercihi yapmış olabilir. Bu durumda piyasaya çıkacak tüm cihazlarda Snapdragon 820 Rev 2 kullanılacak diyebiliriz. Yine de bunun için ilk cihazların piyasaya çıkmasını beklemek durumundayız.  

http://www.phonearena.com/news/Snapdragon-820-chipset-with-revision-2-spotted-on-Geekbench-test-of-unknown-device_id77298 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
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turgut_07 3 yıl
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turgut_07 3 yıl
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DH Misafiri 3 yıl
Başarılı
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underlater 3 yıl
wolf silver
Ondan sonra sony gibi firmalar bunu yer. yok efendim ikinci revizyon üçüncü revizyon diye. Z3+ yada siz z4 diyorsanız. Ve z5 te Bilmem şu revizyon s810 kullandık Vs boş Şeyler söylemişti.sonuç olarak ısınmıştı. Yalnız QUALCOM Hem üreticileri hemde biz Tüketicileri resmen şey yerine koyuyor.. Bir tane revizyon çıkar adam gibi arkasında dur.

Bence revizyon çıkartıp işlemciyi iyileştirmeli ama üretim aşamasında son işlemciyi kullanmalı. Şimdi alınacak telefonların hangi işlemciyi barındırdığı bilinemeyecek belkide...
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kadirirdem 3 yıl
samsung 1.revizyon ile vermez s7 leri 2. lerle gider...
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wolf silver 3 yıl
Ondan sonra sony gibi firmalar bunu yer. yok efendim ikinci revizyon üçüncü revizyon diye. Z3+ yada siz z4 diyorsanız. Ve z5 te Bilmem şu revizyon s810 kullandık Vs boş Şeyler söylemişti.sonuç olarak ısınmıştı. Yalnız QUALCOM Hem üreticileri hemde biz Tüketicileri resmen şey yerine koyuyor.. Bir tane revizyon çıkar adam gibi arkasında dur.
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Robot Doktoru 3 yıl
DH video nun sonuna başına reklam koysan, DH dir yapar deriz de, Abi ne yaptınınz videonun konunun arasına reklam mı konur? kanal d le mi yarışıyorsununuz?
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BekirTemel 3 yıl
sd 830 sırada,bakalım kaç point alacak.
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Guest-BF8E9B238 3 yıl
İşlemcinin tasarımı çoktan sonlandı. Revizyonlar ufak tefek tasarım hatalarını gidermek için yapılır, performans arttırmak için değil!
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mu5tafa 3 yıl
Benim bildiğim samsung en son revizyonu alır. Qualcomm en büyük müşterisine bu kıyağı yapar. Yapmazsa zaten exynos ellerinden öper.
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