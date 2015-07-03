Snapdragon 820 benchmark skorları gelmeye başladı

Bu yılı Snapdragon 810 hayal kırıklığı ile kapatmaya hazırlanan Qualcomm, artık tüm enerjisini 64-bitlik özelleştirilmiş Snapdragon 820 yongasetine yoğunlaştırdı. Belki de en başta yapması gerekeni en sonda yapan Qualcomm yeni yongasetinden oldukça umutlu.





Henüz Snapdragon 820 yongaseti kullanan bir cihaz piyasada yok ancak muhtemelen prototip cihazlar üzerinde benchmark testleri başladı. Yeni Geekbench skorları yongasetinin yapısına da ışık tutuyor.





MSM8996 adını alacak olan yongaseti skorlara göre tek çekirdek performansında Exynos 7420 ve Snapdragon 810 yongasetlerini geride bırakıyor. Ancak çoklu çekirdek performansında Exynos 7420'nin gerisinde kalıyor.





Aslında mantık olarak baktığımızda Snapdragon 820 yongasetinin bu alandaki tek rakibi Apple A8 zira ikisi de özelleştirilmiş çekirdek yapısına sahip. Snapdragon 820 yongasetinde Kyro çekirdeği, Apple A8'de ise Cyclone çekirdeği bulunuyor.





Yıllardır 64-bit mimarisi üzerinde uzmanlaşan Apple A8 yongasetinin Snapdragon 820'ye bariz bir üstünlüğü sözkonusu. Zira özelleştirilmiş Apple A8 yongaseti 64-bit mimarisinde ikinci nesli temsil ederken, SD820 ise Qualcomm'un 64-bitlik özelleştirilmiş ilk göz ağrısı niteliğinde. Bu bakımdan arada önemli farklar var.





Tek çekirdek performansında SD820 yongaseti 741 puan alırken, Apple A8 1612 puan alıyor. Çok çekirdek performansında ise SD820 yongaseti 1942 puan, Apple A8 ise 2887 puan elde ediyor.





Skorlara göre SD820 yongasetinde 4 adet Kyro çekirdeği bulunuyor ve 1.46GHz saat hızında çalışıyor. Daha önce yongasetinin 3GHz saat hızını göreceği iddia edilmişti. Bu durumda elbette benchmark skorları da değişecektir. Bunu de not düşmek gerek. Tabi Apple A8 yongasetinin de 1.38GHz saat hızında çalıştığını belirtelim. Ancak nihai sürümde saat frekansı ne olacak bilinmiyor. Isınma sorunları olmaması için Qualcomm saat frekansını düşük de tutabilir.





Şimdilik bunlar ilk benchmark skorları olduğu için yongaseti hakkında net bilgiler vermiyor. Ancak ilk cihazların kendini göstermesi ile birlikte Qualcomm'un SD820 için ne kadar iddialı olduğunu tam olarak görebileceğiz.