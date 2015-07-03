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Snapdragon 820 benchmark skorları gelmeye başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,1b
1
42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 820 benchmark skorları gelmeye başladı
Bu yılı Snapdragon 810 hayal kırıklığı ile kapatmaya hazırlanan Qualcomm, artık tüm enerjisini 64-bitlik özelleştirilmiş Snapdragon 820 yongasetine yoğunlaştırdı. Belki de en başta yapması gerekeni en sonda yapan Qualcomm yeni yongasetinden oldukça umutlu.

Henüz Snapdragon 820 yongaseti kullanan bir cihaz piyasada yok ancak muhtemelen prototip cihazlar üzerinde benchmark testleri başladı. Yeni Geekbench skorları yongasetinin yapısına da ışık tutuyor. 

MSM8996 adını alacak olan yongaseti skorlara göre tek çekirdek performansında Exynos 7420 ve Snapdragon 810 yongasetlerini geride bırakıyor. Ancak çoklu çekirdek performansında Exynos 7420'nin gerisinde kalıyor. 

Aslında mantık olarak baktığımızda Snapdragon 820 yongasetinin bu alandaki tek rakibi Apple A8 zira ikisi de özelleştirilmiş çekirdek yapısına sahip. Snapdragon 820 yongasetinde Kyro çekirdeği, Apple A8'de ise Cyclone çekirdeği bulunuyor. 

Yıllardır 64-bit mimarisi üzerinde uzmanlaşan Apple A8 yongasetinin Snapdragon 820'ye bariz bir üstünlüğü sözkonusu. Zira özelleştirilmiş Apple A8 yongaseti 64-bit mimarisinde ikinci nesli temsil ederken, SD820 ise Qualcomm'un 64-bitlik özelleştirilmiş ilk göz ağrısı niteliğinde. Bu bakımdan arada önemli farklar var. 

Tek çekirdek performansında SD820 yongaseti 741 puan alırken, Apple A8 1612 puan alıyor. Çok çekirdek performansında ise SD820 yongaseti 1942 puan, Apple A8 ise 2887 puan elde ediyor. 

Skorlara göre SD820 yongasetinde 4 adet Kyro çekirdeği bulunuyor ve 1.46GHz saat hızında çalışıyor. Daha önce yongasetinin 3GHz saat hızını göreceği iddia edilmişti. Bu durumda elbette benchmark skorları da değişecektir. Bunu de not düşmek gerek. Tabi Apple A8 yongasetinin de 1.38GHz saat hızında çalıştığını belirtelim. Ancak nihai sürümde saat frekansı ne olacak bilinmiyor. Isınma sorunları olmaması için Qualcomm saat frekansını düşük de tutabilir. 

Şimdilik bunlar ilk benchmark skorları olduğu için yongaseti hakkında net bilgiler vermiyor. Ancak ilk cihazların kendini göstermesi ile birlikte Qualcomm'un SD820 için ne kadar iddialı olduğunu tam olarak görebileceğiz.
Snapdragon 820 benchmark skorları gelmeye başladı
 

http://www.phonearena.com/news/New-Snapdragon-820-Geekbench-score-confirms-four-Kryo-cores_id71087 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kılıç-61 4 yıl en beğenilen
Yıllardır 64-bit mimarisi üzerinde uzmanlaşan Appl A8 --cumleyi oku hizaya gel bunu okuyan apple mobil chipde 2 sene degilde 20 senedir 64 bit mimarisi kullaniyor zannedebilir
Yıllardır 64-bit mimarisi üzerinde uzmanlaşan Appl A8 --cumleyi oku hizaya gel bunu okuyan apple mobil chipde 2 sene degilde 20 senedir 64 bit mimarisi ...
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Şehmistan 4 yıl
"yıllardır 64 bit mimarisi üzerinde uzmanlaşan apple"





Ekrem bey daha 2 yıldır 64 bit işlemci tasarlıyorlar yıllardır demekte ne oluyor?


edit: Exynos tek çekirdekde 1400 küsür puan alıyor nasıl 820nin gerisinde?
"yıllardır 64 bit mimarisi üzerinde uzmanlaşan apple"Ekrem bey daha 2 yıldır 64 bit işlemci tasarlıyorlar yıllardır demekte ne ol...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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ahmetyasinakturk 4 yıl
Yanlış anlaşılmasın ama bir cacığa nane olmaz bu işlemciden :) Rezillik gözüküyor sonuçlar . Yazık yani yıllardır işlemci yapıyorsunuz . ( Şimdi kimse bana sen yap demesin bu bütçeyi bana ver ve bu mühendisleri benim bünyemde dahil et bende gerekeni yapayım . Ayrıca bu benim işim değil sizin dediğiniz gurmeye beğenmiyorsan sen yap demek kadar saçma :D ) Ben sanıyorum ki MediaTek bomba gibi geliyor ki kirin işlemciler de aynı şekilde ( Nm ler düşürüldüğü taktirde ) Samsung zaten patlatıyor bombaları bu saatten sonra hiçbir şey beklemiyorum sd820 den . Gerçekten snapdragon pazarda tekim havalarına girdi ve rezilliği yaşadı ve düşündüğüm kadarıyla devamı da gelecek .
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Xiaomii 4 yıl
YİNE SAVSAKLSAMA İĞRENÇ BİR İŞLEMİCİ! ALLAH BELANI VERSİN QUALCOMM
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leothesaint 4 yıl
ecnebi yapar bizim svsaklar onların yaptıklarıyla sidik yarıştırır. maden otu boku eleştiriyorsunuz, siz yapın da dünya görsün Türkün zekasını.
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Guest-1E8C38219 4 yıl
Keşke bu işlemcileri Türk firmalar üretse. Çok pahalı da olsa almazsam şerefsizim.
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stradivardi 4 yıl
emiLL
qualcomm çöp firma . Telefonun ısınmasınedir ya .Zaten yazılım yüksek güç tüketimi yaparak buna yardımcı oluyor bide işlemci ekstra ısınıyor .


Bu nasıl bir kendini bilmezliktir yahu Sen elektronikten hiç bişey anlamazken adamlar teknolojiye yön veriyorlar Artık insanlar zıvanadan çıktılar Eleştri bile yapmasını bilemez olmuşlar
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Seko92 4 yıl
Sadece işlemcisinin çalışma frekansına, çekirdek sayısına ve model numarasına bakarak telefon alanları dumura uğratmıştır.
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lionhearts 4 yıl
810 faciasından sonra bir hezimette 820 ile gelmez inşallah.qualcom alsın parçalayıp bir incelesin samsung'un çipsetini nasıl yapılırmış görsün
(ulan samsung gibi çöp markayı bile savunacak duruma gelmişiz be
)
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freudunpiposu 4 yıl
google.com.tr/...
Aynı saat hızında Exynos deyim yerindeyse "eziyor"
Eksiye boğun beni Qualcomm soba çocukları.
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tugares 4 yıl
Muhtemelen işlemciyi A8 ile aynı düzeye getirdiğimiz zaman performansı nasıl olacak diyerek islemciyi nasil daha fazla gelistirebiliriz sorusuna yanıt arıyorlar. Abartmamak lazımlâzım daha iyi olacaktır.
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neo01470 4 yıl
S410 la yakın sonuçlar
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slckaydemir 4 yıl
bu sonuçların 820 den çıkacağını pek sanmıyorum. Böyle olmamalı. Hatırladığım kadarıyla mediatek'in low end işlemcisi de bu civar sonuçtaydı. Doğru olduğuna emin miyiz ?
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