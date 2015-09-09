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Snapdragon 820 için 30 akıllı telefon sırada

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,8b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 820 için 30 akıllı telefon sırada

Qualcomm'un bu yıl yaşanan olumsuzlukları unutarak mobil cihaz pazarında yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı özelleştirilmiş Snapdragon 820 yongaseti için üreticilerin de yoğun bir ilgisi mevcut. 

Samsung'un Galaxy S7 için Snapdragon 820 denemelerine başladığı gündeme yansırken, bunun haricinde 29 akıllı telefon daha sıraya girmiş durumda. Qualcomm toplamda 30 akıllı telefonun Snapdragon 820 yol haritasında olduğunu açıkladı. 

Bunların hangi üreticilere ait olduğu bilinmiyor ancak Samsung, HTC, Sony, LG, Xiaomi, LeTV, ZTE gibi firmaları tahmin etmek pek de zor değil. Samsung'un ilk örneklere erken erişim hakkı elde ettiği gündeme gelmişti. Qualcomm diğer ortaklara da Ekim ayında örneklemelere başlayacak. 

Yıl sonuna kadar Snapdragon 820 yongaseti taşıyan bir akıllı telefon beklenmiyor ancak bu süreç içerisinde tanıtımı yapılıp gelecek yıl başlarında piyasaya çıkacak modeller olabilir. Yine de beklentiler yeni yılın başlaması ile birlikte Snapdragon 820 yongasetli cihaz dalgasının bizi beklediği yönünde. 

Ocak ayında LG'nin G Flex 3 ve Xiaomi'nin Mi5 ile ilk sırayı alması beklenirken, Mart ayında da Galaxy S7, Xperia Z5 Ultra, HTC One amiral gemi modelleri onları takip edecek. Sonrasında ise Çinli üreticilerin piyasaya çıkacağı ifade ediliyor. 

Üretim teknolojisi sayesinde Snapdragon 820 hem performans hem de enerji tüketimi açısından bir gömlek daha ileriye gidiyor. Snapdragon 810 yongasetine göre 2 kat performans artışı ve 2 kat enerji tasarrufu artışından bahsediliyor. Qualcomm yeni yongasetinde aşırı ısınma problemleri yaşamamak adına önemli optimizasyonlar yapmış. 

Qualcomm Symphony System Manager adındaki yeni optimizasyon yazılımı; sistemdeki işlemci, grafik birimi, ekran sürücüsü, sinyal işlemcisi gibi tüm çekirdekleri yönetiyor ve iş yüküne göre devreye sokuyor, hızını artırıyor veya azaltıyor. Bu sayede sistem akıcı, yüksek performanslı ve enerji tasarruflu çalışabiliyor. 

Snapdragon 820'nin diğer bir önemli noktası Adreno 530 grafik birimi. Bu birim Adreno 430'a göre yüzde 40 daha iyi performans ve yüzde 30 daha az enerji tüketimi değerlerine ulaşıyor. Grafik birimi ile ilgili diğer bir dikkat çekici konu işlemci ile ortak 64 bit değerinde sanal bir bellek paylaşıyor oluşu. Birimi biraz daha rahatlatacağı düşünülen bu bellek ile bahse konu enerji tüketimi değeri sağlanabiliyor. 

Çift kanal LPDDR4 bellek arabirimini 1866MHz seviyesine kadar destekleyen yongaseti, 28MP çözünürlüğe kadar sensörlere imkan tanıyan programlanabilir bir görüntü işlemcisi barındırıyor. Programlanabilir olması sayesinde üreticilerin kamera konusunda farklılaşabileceği belirtiliyor. Ayrıca 60 kare/saniye hızına kadar 4K video kaydını da destekliyor. Yine Hexagon 680 dijital sinyal işlemcisi asıl işlemciden önemli miktarda yükü üzerine alarak daha az enerji harcamasını ve daha uzun kullanım süresi sunmasını sağlayacak.  

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-executive-30-smartphones-based-on-the-Snapdragon-820-are-currently-in-the-planning-phase_id73547 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SKYBRAVE 4 yıl en beğenilen
Android tarafında donanım konusunda sürekli iyileştirmeler oluyor. Snapdragon 820'yi de büyük ihtimalle 810'un hayal kırıklığını unutturacaktır. Asıl sorun bence donanım konusundaki bunca gelişmeye karşılık yazılım konusunda ilerlemenin çok yavaş olması. Stabilite, pil performansı,uygulama izinleri ve güvenlik gibi konularda daha çok ilerleme olması lazım. Çok kısır bir döngüye girdi bu iş. Sürekli frekansı arttırılan işlemci ve grafik birimleri ve buna istinaden artık gereksiz bir noktaya gelen ekran çözünürlüğü alanlarında ilerleme yerine yazılım konusuna daha fazla eğilmek gerekir diye düşünüyorum.
Android tarafında donanım konusunda sürekli iyileştirmeler oluyor. Snapdragon 820'yi de büyük ihtimalle 810'un hayal kırıklığını unutturacaktır. Asıl sorun benc...
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Pi 4 yıl
Bence su an gerekli olan en buyuk gelisme bataryadir. Islemci gelistir, ekran gelistir batarya yerinde saysin. Ee ne anladim o isten. Kafadan 10000mah bataryalarin cikmasi lazim.
Bence su an gerekli olan en buyuk gelisme bataryadir. Islemci gelistir, ekran gelistir batarya yerinde saysin. Ee ne anladim o isten. Kafadan 10000mah bataryala...
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Xiaomii 4 yıl
Çok iyi fakat hem arkadaşlarımın söylediği gibi yazılım eksiğide var.Fakat donanım olarakta çok iyi sonuç vermiş değil.Sanki Taipan Kryo ARM Cortex A72 den 18 kat güçlü ve o çekirdekten 16 tane kullanılmış ve ayrıca 128 bit ve 10 nm lik üretim süreci gibi CANAVAR ötesi özelliklerlemi döşenmiş.
Sıkıntısız olacak gibi fakat efsanede olmayacak,devrimde olmayacak.Qualcommda yenilikçilik,akıllılık birinci planda değilde para birinci planda olduğu için Snapdragon 820 de ilk hedef ısınmaması.Yani efsane olsun en az 5 yıl zirvede olsun ve üstüne çıkılması çok çok çok zor olsun demek yerine ısınmasın yeter diyor.Sıkıntı çıkartmaz ama okadarda popüler olmaz.Ve çok kısa sürede üstüne çıkılır ve yokolur gider.
Çok iyi fakat hem arkadaşlarımın söylediği gibi yazılım eksiğide var.Fakat donanım olarakta çok iyi sonuç vermiş değil.Sanki Taipan Kryo ARM Cortex A72 den 18 k...
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Xiaomii 4 yıl
Çok iyi fakat hem arkadaşlarımın söylediği gibi yazılım eksiğide var.Fakat donanım olarakta çok iyi sonuç vermiş değil.Sanki Taipan Kryo ARM Cortex A72 den 18 kat güçlü ve o çekirdekten 16 tane kullanılmış ve ayrıca 128 bit ve 10 nm lik üretim süreci gibi CANAVAR ötesi özelliklerlemi döşenmiş.
Sıkıntısız olacak gibi fakat efsanede olmayacak,devrimde olmayacak.Qualcommda yenilikçilik,akıllılık birinci planda değilde para birinci planda olduğu için Snapdragon 820 de ilk hedef ısınmaması.Yani efsane olsun en az 5 yıl zirvede olsun ve üstüne çıkılması çok çok çok zor olsun demek yerine ısınmasın yeter diyor.Sıkıntı çıkartmaz ama okadarda popüler olmaz.Ve çok kısa sürede üstüne çıkılır ve yokolur gider.
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criminalay 4 yıl
Diğer işlemci firmaları taş mı yiyecek :)
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kadirirdem 4 yıl
bu sefer s810 faciası olmayacak anlaşılan herşey gelişiyor bir şu pil teknolojisi ve yazılım gelişmiyor...
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General. 4 yıl
Her sene aynı terane. Dejavu yasıyorum resmen.
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BekirTemel 4 yıl
Qualcomm iyi ekmek yiyor bu işten vallahi. (:
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admix 4 yıl
s7 yine samsung kendi işlemcisiyle yürür
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Pi 4 yıl
Bence su an gerekli olan en buyuk gelisme bataryadir. Islemci gelistir, ekran gelistir batarya yerinde saysin. Ee ne anladim o isten. Kafadan 10000mah bataryalarin cikmasi lazim.
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SKYBRAVE 4 yıl en beğenilen
Android tarafında donanım konusunda sürekli iyileştirmeler oluyor. Snapdragon 820'yi de büyük ihtimalle 810'un hayal kırıklığını unutturacaktır. Asıl sorun bence donanım konusundaki bunca gelişmeye karşılık yazılım konusunda ilerlemenin çok yavaş olması. Stabilite, pil performansı,uygulama izinleri ve güvenlik gibi konularda daha çok ilerleme olması lazım. Çok kısır bir döngüye girdi bu iş. Sürekli frekansı arttırılan işlemci ve grafik birimleri ve buna istinaden artık gereksiz bir noktaya gelen ekran çözünürlüğü alanlarında ilerleme yerine yazılım konusuna daha fazla eğilmek gerekir diye düşünüyorum.
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Alp Er Timur 4 yıl
Arkadaslar simdi bu s820 islemcisi ve 4gb ram li bir vindows10 tablet olsa hangi uygulamalati acar. Mesela autocad i acar mi.
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Guest-BF8E9B238 4 yıl Alp Er Timur
Alp Er Timur

Arkadaslar simdi bu s820 islemcisi ve 4gb ram li bir vindows10 tablet olsa hangi uygulamalati acar. Mesela autocad i acar mi.

Masaüstü işlemcilerde intel atomlara tekabül ediyor bunlar. Hesabını sen yap işte.
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onurozka 4 yıl
Hexagon sd 810 da varki.
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