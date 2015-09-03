Snapdragon 820 resmileşti : Eski günlere dönüyoruz

Uzun yıllar üst seviye yongasetlerinde özelleştirilmiş ARM çekirdekleri kullandığına şahit olduğumuz Qualcomm, biraz da piyasayı kaçırmamak adına Snapdragon 810 yongasetinde standart ARM mimarisine geçiş yapmayı tercih etmişti.





Ancak geçiş o geçiş bir türlü istediği verimi yakalayamayan Qualcomm, üstüne bir de aşırı ısınma sorunları eklenince Samsung gibi önemli bir müşterisini kaybetti ve bu yıl mobil cihaz pazarında büyük hayal kırıklığı yaşadı.





Qualcomm halen mobil yonga sektörünün lideri konumunda ancak üst seviye segmentte beklediği satışları yapamaması kar marjını olumsuz etkiledi ve mali tablolarda da kayıplar ardı ardına geldi. Firma şimdi Snapdragon 820 yongasetini resmen duyurarak yeni bir sayfa açma hazırlığında.





Snapdragon 820 yongaseti bilindiği gibi 4 adet özelleştirilmiş 64-bitlik çekirdeğe sahip. Bu çekirdeklerin Hydra olarak isimlendirildiğini duymuştuk. Ancak Qualcomm 4 çekirdekten oluşan bu işlemciyi Kryo olarak adlandırmış. Çekirdek ismi konusunda bir bilgi yok. Kryo ayrıca firmanın ilk özelleştirilmiş 64-bitlik işlemcisi durumunda.





Snapdragon 820 yongaseti 14nm FinFET teknolojisi ile üretilecek. Bu noktada firmanın Samsung'un döküm tesislerine yöneldiği tahmin ediliyor zira Samsung geçen yıl sonlarından bu yana 14nm FinFET süreci ile üretim yapıyor ve oldukça da tecrübeli. TSMC 16nm FinFET teknolojisini geliştirdiği için muhtemelen Qualcomm'dan şimdilik bir pay alamayacak.





Üretim teknolojisi sayesinde Snapdragon 820 hem performans hem de enerji tüketimi açısından bir gömlek daha ileriye gidiyor. Snapdragon 810 yongasetine göre 2 kat performans artışı ve 2 kat enerji tasarrufu artışından bahsediliyor. Qualcomm yeni yongasetinde aşırı ısınma problemleri yaşamamak adına önemli optimizasyonlar yapmış.





Qualcomm heterojen işlem teknolojisi sayesinde tüm yongasetini en verimli şekilde kullanmaya çalışıyor. Qualcomm Symphony System Manager adındaki yeni optimizasyon yazılımı; sistemdeki işlemci, grafik birimi, ekran sürücüsü, sinyal işlemcisi gibi tüm çekirdekleri yönetiyor ve iş yüküne göre devreye sokuyor, hızını artırıyor veya azaltıyor. Bir senfoni orkestrası gibi hareket eden sistem bu sayede akıcı, yüksek performanslı ve enerji tasarruflu çalışabiliyor.





Snapdragon 820'nin diğer bir önemli noktası Adreno 530 grafik birimi. Bu birim Adreno 430'a göre yüzde 40 daha iyi performans ve yüzde 30 daha az enerji tüketimi değerlerine ulaşıyor. Grafik birimi ile ilgili diğer bir dikkat çekici konu işlemci ile ortak 64 bit değerinde sanal bir bellek paylaşıyor oluşu. Birimi biraz daha rahatlatacağı düşünülen bu bellek ile bahse konu enerji tüketimi değeri sağlanabiliyor.





Çift kanal LPDDR4 bellek arabirimini 1866MHz seviyesine kadar destekleyen yongaseti, 28MP çözünürlüğe kadar sensörlere imkan tanıyan programlanabilir bir görüntü işlemcisi barındırıyor. Programlanabilir olması sayesinde üreticilerin kamera konusunda farklılaşabileceği belirtiliyor. Ayrıca 60 kare/saniye hızına kadar 4K video kaydını da destekliyor.





Yine Hexagon 680 dijital sinyal işlemcisi asıl işlemciden önemli miktarda yükü üzerine alarak daha az enerji harcamasını ve daha uzun kullanım süresi sunmasını sağlayacak. Qualcomm resmi olarak tanıtım yapmasına rağmen yongasetinin çıkış tarihi ile ilgili bir açıklama yapmadı. Bu bakımdan yıl sonunu beklemek gerekecek.

https://www.qualcomm.com/news/snapdragon/2015/09/02/snapdragon-820-and-kryo-cpu-heterogeneous-computing-and-role-custom