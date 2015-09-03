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Snapdragon 820 resmileşti : Eski günlere dönüyoruz

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,8b
1
47
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 820 resmileşti : Eski günlere dönüyoruz

Uzun yıllar üst seviye yongasetlerinde özelleştirilmiş ARM çekirdekleri kullandığına şahit olduğumuz Qualcomm, biraz da piyasayı kaçırmamak adına Snapdragon 810 yongasetinde standart ARM mimarisine geçiş yapmayı tercih etmişti. 

Ancak geçiş o geçiş bir türlü istediği verimi yakalayamayan Qualcomm, üstüne bir de aşırı ısınma sorunları eklenince Samsung gibi önemli bir müşterisini kaybetti ve bu yıl mobil cihaz pazarında büyük hayal kırıklığı yaşadı. 

Qualcomm halen mobil yonga sektörünün lideri konumunda ancak üst seviye segmentte beklediği satışları yapamaması kar marjını olumsuz etkiledi ve mali tablolarda da kayıplar ardı ardına geldi. Firma şimdi Snapdragon 820 yongasetini resmen duyurarak yeni bir sayfa açma hazırlığında. 

Snapdragon 820 yongaseti bilindiği gibi 4 adet özelleştirilmiş 64-bitlik çekirdeğe sahip. Bu çekirdeklerin Hydra olarak isimlendirildiğini duymuştuk. Ancak Qualcomm 4 çekirdekten oluşan bu işlemciyi Kryo olarak adlandırmış. Çekirdek ismi konusunda bir bilgi yok. Kryo ayrıca firmanın ilk özelleştirilmiş 64-bitlik işlemcisi durumunda.

Snapdragon 820 yongaseti 14nm FinFET teknolojisi ile üretilecek. Bu noktada firmanın Samsung'un döküm tesislerine yöneldiği tahmin ediliyor zira Samsung geçen yıl sonlarından bu yana 14nm FinFET süreci ile üretim yapıyor ve oldukça da tecrübeli. TSMC 16nm FinFET teknolojisini geliştirdiği için muhtemelen Qualcomm'dan şimdilik bir pay alamayacak. 

Üretim teknolojisi sayesinde Snapdragon 820 hem performans hem de enerji tüketimi açısından bir gömlek daha ileriye gidiyor. Snapdragon 810 yongasetine göre 2 kat performans artışı ve 2 kat enerji tasarrufu artışından bahsediliyor. Qualcomm yeni yongasetinde aşırı ısınma problemleri yaşamamak adına önemli optimizasyonlar yapmış. 

Qualcomm heterojen işlem teknolojisi sayesinde tüm yongasetini en verimli şekilde kullanmaya çalışıyor. Qualcomm Symphony System Manager adındaki yeni optimizasyon yazılımı; sistemdeki işlemci, grafik birimi, ekran sürücüsü, sinyal işlemcisi gibi tüm çekirdekleri yönetiyor ve iş yüküne göre devreye sokuyor, hızını artırıyor veya azaltıyor. Bir senfoni orkestrası gibi hareket eden sistem bu sayede akıcı, yüksek performanslı ve enerji tasarruflu çalışabiliyor. 

Snapdragon 820'nin diğer bir önemli noktası Adreno 530 grafik birimi. Bu birim Adreno 430'a göre yüzde 40 daha iyi performans ve yüzde 30 daha az enerji tüketimi değerlerine ulaşıyor. Grafik birimi ile ilgili diğer bir dikkat çekici konu işlemci ile ortak 64 bit değerinde sanal bir bellek paylaşıyor oluşu. Birimi biraz daha rahatlatacağı düşünülen bu bellek ile bahse konu enerji tüketimi değeri sağlanabiliyor. 

Çift kanal LPDDR4 bellek arabirimini 1866MHz seviyesine kadar destekleyen yongaseti, 28MP çözünürlüğe kadar sensörlere imkan tanıyan programlanabilir bir görüntü işlemcisi barındırıyor. Programlanabilir olması sayesinde üreticilerin kamera konusunda farklılaşabileceği belirtiliyor. Ayrıca 60 kare/saniye hızına kadar 4K video kaydını da destekliyor.

Yine Hexagon 680 dijital sinyal işlemcisi asıl işlemciden önemli miktarda yükü üzerine alarak daha az enerji harcamasını ve daha uzun kullanım süresi sunmasını sağlayacak. Qualcomm resmi olarak tanıtım yapmasına rağmen yongasetinin çıkış tarihi ile ilgili bir açıklama yapmadı. Bu bakımdan yıl sonunu beklemek gerekecek.  

https://www.qualcomm.com/news/snapdragon/2015/09/02/snapdragon-820-and-kryo-cpu-heterogeneous-computing-and-role-custom Yorum Yaz
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darkdiva 4 yıl en beğenilen
Kim ne derse desin, bugün Qualcomm s820'yi böyle ciddiye alıyorsa bu Samsung sayesindedir. S6'da s810 kullanmaması, üstüne kendi işlemcisinin çok iyi olması bugün Qualcomm'un böyle ürünler çıkarmasını sağladı.
Kim ne derse desin, bugün Qualcomm s820'yi böyle ciddiye alıyorsa bu Samsung sayesindedir. S6'da s810 kullanmaması, üstüne kendi işlemcisinin çok iyi olması bug...
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2 Yanıt Yanıtla +39
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Das Boot 4 yıl
Bir ara neydi ya 800, 801, 801ab, 801ac
aynı işlemcinin frekansını yükselte yükselte sundu 1.5 yıl boyunca.
Yanıtla +13
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gageracer 4 yıl
Demekki z5 serisini es geçiyoruz ya z3 ya da m5 alıyoruz sony ci dostlarım.z6 serisinde s820 ile ısınmayan bir makina yaparlar 2 aya da çıkar zaten :D
1 Yanıt Yanıtla +10
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1 Avatar
.kök 4 yıl
aycibin
s810 sayesinde s6 ve iph6 rekor kırdı.o kadar

çoğu sadece yeni iphone çıkmış benimde olsun kafasıyla alıyor. yoksa tanıdığım o kadar ip kullanan varki bişey anlamayarak. kamera, arama ekranı ve wapp kullanıyolar sadece. ipun satmasında belki % 2-3 lük dilim vardır s810 da. o sırada bekleyenlere sorsak telefonunuzdaki işlemci ne kaç gb rami var diye kaç tanesi cevap verecek ? hepsi kör alıcı zaten bilinçli tüketici olsalar bi telefona 3.000 tl verilmeyeceğini bi düşünürler(geneli için konuşuyorum parası vardır alıyordur ama 24 ay taksitle alıyorsa cidden yazık)
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fthkn 4 yıl
BlackBerry için işler yolunda gidiyor. S820 li bir cihaz çıkarırlarsa rüya gibi olur. BlackBerry 10 işletim sistemi gerçekten mucize gibi. Geçişler çoklu işlem pil ömrü ile mükemmel bir sistem.
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Anna Dewitt 4 yıl
stalker(1979)
Demek ki mediatek exynos ve kirin gibi işlemciler olmasa Qualcomm bizlere snapdragon 800ü bile anca vermişti :) Samsungun 14nm FinFET teknolojisine geçmesi en çok bizlere yaradı. Umarım 820 ısınmaz ve Galaxy s7de bu işlemciyi görürüz.

Hocam piyasayı yeni yeni takip etmeye başladım. Exynos 7420 S810'dan daha performanslı değil miydi? Bu durumda s7'ye kadar çıkacak bir Exynos işlemci s820'den muhtemelen daha performanslı olur gibi geliyor bana. Bilgi almak için soruyorum yanlış anlaşılmasın :)
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Fatih617 4 yıl Anna Dewitt
Anna Dewitt
stalker(1979)
Demek ki mediatek exynos ve kirin gibi işlemciler olmasa Qualcomm bizlere snapdragon 800ü bile anca vermişti :) Samsungun 14nm FinFET teknolojisine geçmesi en çok bizlere yaradı. Umarım 820 ısınmaz ve Galaxy s7de bu işlemciyi görürüz.

Hocam piyasayı yeni yeni takip etmeye başladım. Exynos 7420 S810'dan daha performanslı değil miydi? Bu durumda s7'ye kadar çıkacak bir Exynos işlemci s820'den muhtemelen daha performanslı olur gibi geliyor bana. Bilgi almak için soruyorum yanlış anlaşılmasın :)

Exynos 7420 810'dan biraz daha fazla performanslı ama arada ciddi bir fark yok. Gerek cpu gerek gpu olarak %10 önde gibi. Snapdragon 820 performans olarak açık ara önde.
Telefon alırken chipsetin yanında cihazların kullandığı çözünürlüğü de göz önünde bulundurun örneğin samsung galaxy s6 exynos 7420 kullanmasına rağmen 2k çözünürlük kullandığı için gta san andreas, world of tanks gibi oyunlarda kasıyor.
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nicat.As 4 yıl
stalker(1979)
Demek ki mediatek exynos ve kirin gibi işlemciler olmasa Qualcomm bizlere snapdragon 800ü bile anca vermişti :) Samsungun 14nm FinFET teknolojisine geçmesi en çok bizlere yaradı. Umarım 820 ısınmaz ve Galaxy s7de bu işlemciyi görürüz.

galaxy s7-de s820 olursa, digerleri gibi olur farkli olamaz. ben exynos m1 daha cok merak ediyorum
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einhander 4 yıl
avucumuzda taşıdıgımız telefonun 40-50 derecede gezmesını kımse istemiyor artık şu işte gerçekten arge gereklı 35 dereceyi aşmaması gerekiyor telefonun
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THUGGER 4 yıl
Rekabeti seviyorum. Tuketici kazaniyor.
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Cihat_, 4 yıl
Snapdragon 800 haricindekiler çöp neden derseniz ısınma sorunu ne enerji kullanımı berbattı özellikle s4 chipsette
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admix 4 yıl
820 de patlar arkadaşlar
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Xiaomii 4 yıl
Olmamış.Buda ısınır.Soğutulmayan herşey ısınır.Isınmasa bile efsane olamaz
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gageracer 4 yıl
Demekki z5 serisini es geçiyoruz ya z3 ya da m5 alıyoruz sony ci dostlarım.z6 serisinde s820 ile ısınmayan bir makina yaparlar 2 aya da çıkar zaten :D
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blackzeros 4 yıl
acikcasi su anda geekbench te sd620 skorları mevcut eger kolpa degilse ekinoks 7420 ile benzer bir performans sunuyor 28 nm olmasına ragmen 1,8 ghz lik cortex a72 1500 skor almis , mtk 2,5 ghz 20 nm ve huawei 16 nm'de 2,5 ghz'de cortex a72leri calistiracak 2000 li skorlar elde etmeleri cok mumkun gozukuyor.qualcom cortex a72'nin performansının farkında kyro'nun bu performansı asması gerekiyor 2000 leri asmazsa buyuk hayal kırıklıgı yasayabilirler cok cekirdekte rakiploer 8-10 gidiyor 4 çekirdekle bunları yakalamak için hem tek çekirdekte bunları geçmen hemde çok çekirdek performansını çok verimli kullanman gerek.tabi birde isin ısınma kısmı var sd810'dan sonra yoğurdu üfleyerek yiyceksin baska çare yok.
apple onemli bir atilim yapmazsa mtk,samsung,huawei ve qualcomm'un tek cekirdekte apple'i geride birakacak cok cekirdekte zaten oldukca gerideler.

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Whole Lotta Rosie 4 yıl
Umarım bu sefer gerekli tedbirleri alırlar, bir 810 vakası daha çıkarsa Qualcomm sonunu hazırlamış olur.
Üretim süreci olarak da 14nm'den daha ileriye gitmeleri gerekiyor, öncü olmak lazım piyasada..
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Onurmsq 4 yıl Whole Lotta Rosie
Whole Lotta Rosie
Umarım bu sefer gerekli tedbirleri alırlar, bir 810 vakası daha çıkarsa Qualcomm sonunu hazırlamış olur.
Üretim süreci olarak da 14nm'den daha ileriye gitmeleri gerekiyor, öncü olmak lazım piyasada..

Bu konuda eli bagli. Ya faxcon yada samsung uretim fabrikasi var.
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