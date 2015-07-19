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Snapdragon 820'de de aşırı ısınma endişeleri var

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 820'de de aşırı ısınma endişeleri var

Bu yılı Snapdragon 810 yongasetindeki aşırı ısınma iddiaları nedeniyle hayal kırıklığı ile geçiren Qualcomm, yıl sonuna doğru 64-bitlik özelleştirilmiş Snapdragon 820 yongaseti ile geçmişe sünger çekmek istiyor. Ancak geçmişi firmanın yakasını kolay kolay bırakmayabilir. 

Firmaya yakın kaynakların sızdırdığı bilgilere göre Snapdragon 820 yongaseti ısınma konusunda Snapdragon 810 ile aynı değerlere ulaşıyor. Yani yoğun yük altında Snapdragon 820'nin de aşırı ısınma ihtimali var. Kaynaklar ısınma sorunun en erken gelecek yıl sonlarında Snapdragon 830 ile giderilebileceğini iddia ediyor. 

Qualcomm'un aşırı ısınma sorununu neden halen çözemediği bilinmiyor ancak Snapdragon 810 yongasetini 20nm litografisi ile TSMC üretirken, Snapdragon 820 yongasetini 14nm litografisi ile Samsung'un üreteceği gündeme gelmişti. Bu bakımdan üretim sürecinde değil yongasetinin tasarım sürecinde iyi gitmeyen bir şeyler olduğu kanısı uyanıyor. 4 adet Kryo çekirdeğinin 3GHz saat hızında çalışacağı yönündeki iddialar değerlendirildiğinde yüksek saat frekanslarının ısınmaya sebep olması muhtemel.

İddiayı destekleyen diğer bir bilgi de Snapdragon 810 rev2.1 şeklinde gündeme yansıyan ve ısınma sorununu giderdiği düşünülen yeni revizyonda da ısınma sorunlarının devam ettiği yönünde. 

Elbette henüz Snapdragon 820'nin gerçek hayat testleri mevcut olmadığı için kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ancak Qualcomm aşırı ısınma sorununu Snapdragon 820 yongasetinde de gideremezse akıllı telefon pazarında hiç ummadığı büyük bir düşüş trendine girer ve Snapdragon 830 çıkana kadar her şey için geç olabilir.  
Snapdragon 820 yongasetinin beklendiği gibi yılın son çeyreğinde değil ancak Aralık ayından itibaren dağıtıma başlayacağı da gelen bilgiler arasında. Bu durumda yeni Nexus, LG G Pro 3 veya Xiaomi Mi5 gibi amiral gemi modellerinin ya bu yongasetini kullanamaması ya da Snapdragon 810 ile yola devam etmek zorunda kalması ihtimali gündeme geliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Snapdragon-820-SoC-rumored-to-have-overheating-issues-just-like-the-Snapdragon-810-chipset_id71664 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
wolfestein 4 yıl en beğenilen
Aslında bu habere sevinmedim değil...

Qualcomm, yaptığı bu hatalarla diğer işlemci firmaların önünü açıyor. Şöyle ki; telefon üreticileri Qualcomm'un yaptığı bu hatalardan dolayı diğer işlemcileri tercih edebilirler (meditek vs).

Diğer işlemci firmalarının Qualcomm karşısında güçlenmesi, rekabeti ortaya çıkaracağından bu sonucun tüketiciye olumlu yansıyacağını düşünüyorum.
Aslında bu habere sevinmedim değil...Qualcomm, yaptığı bu hatalarla diğer işlemci firmaların önünü açıyor. Şöyle ki; telefon üreticileri Qualcomm'un...
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FTX58 4 yıl
Diğer işlemci firmaları gpu kısmında kendilerini geliştirirse Qualcomm büyük düşüş yaşar
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V4LKyR 4 yıl
Tegra ve TI'nin geri gelmesi lazım. Herkes Qualcomm'a muhtaç olmuş. Exynos zaten sadece Samsung'a özel. MediaTEK yavaş yavaş geliyor ama daha zamanı var.
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meego 4 yıl
820de toparlayamaz ise gpu*cpu sektöründen ayrılır. Network de güçlenir diye tahmin ediyorum.
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senersongur 4 yıl
Intel'in mobil işlemci pazarını domine etme vakti geldi artık. Umarım Qualcomm'u satin alıp ısınan çapulcu Snapdragonları piyasadan silerler.
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Gwynbleidd. 4 yıl
Yeni Nexus telefonlar 820 ile gelecekmiş. Şimdi bu haberden sonra canım sıkılmadı değil :(
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Arka Destroyer 4 yıl
exynos
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Umutcan 4 yıl
Diğer uluslararası büyük firmalar(çin markalarını saymıyorum) acaba Exynos'u neden tercih etmiyor bunu da merak ediyorum.
Doğal olarak 2016'da da ya ısınmasını göze alıp 820 kullanacaklar ya da mediatek'in 10 çekirdekli çözümlerine bakacaklar. Pc üreticilerinin akıllı telefonlarında ise yine intel atom platformlarını görürüz.
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muzaffers 4 yıl
Akıllı telefonlarda ısınmayan işlemci görmedim.
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Mr. Jingles 4 yıl
Google yeni Nexus cihazında umarım Snapdragon kullanmaz yoksa cihaz çöp olacak. Sırf işlemci yüzünden alınmaması işten bile değil.
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DonsuzBalık 4 yıl
isterse 3.5 ghzde de çalışsın bunu aşmanın kolay yolu var...
qualcom-gereksiz mühendislerle dolu vestel (yenilikçi olmayan) -
bu ısı sorunuu yarı yarıya indiricek kolay yöntem var.özelleştirilmiş nano elektronik soğuk dış iskelet.bunun maliyeti bile yok.klavyede 5 tuş kadar maliyeti tutar en fazla
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Legendery 4 yıl
SD800'den sonra bozdular çok net
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acmtncy 4 yıl
Bir ara piyasada mobil işlemci üreten çoktu. Mesela texas instruments vardı güzel işlemciler üretiyordu. s4 pro'dan sonra tüm üreticiler qualcomm'a abandı. Keşke TI dönse.
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kadirirdem 4 yıl
3 ghz de bence hangi işlemci olursa ısınır bunu maximum 2,5 yada 2,7 ye çeksinler ısınma en azından azalır gerçi performanstan ödün verilecek ama çözemezlerse böyle yapacaklar eger halledemezlerde samsung 2016 da yine eklegine yag sürecek gibi duruyor...
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skywalker06 4 yıl
qualcomm bu ısınma olayı devam ederse diğer işlemci üreticilerinin önü açılmaya devam edecek bu sene mediatek işlemcili telefonlar piyasayı iyice ele geçirmeye başladı ve samsung da bu konuda ki atılımları gayet iyi gidiyor qualcomm amerikalı bir firma olduğu için böyle zarar etmeye devam ederse yakında kepenkleri indirir düşüncesindeyim.
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clopin 4 yıl
qualcom soba işine gir yanlış sektördesin
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