Snapdragon 820'de de aşırı ısınma endişeleri var

Bu yılı Snapdragon 810 yongasetindeki aşırı ısınma iddiaları nedeniyle hayal kırıklığı ile geçiren Qualcomm, yıl sonuna doğru 64-bitlik özelleştirilmiş Snapdragon 820 yongaseti ile geçmişe sünger çekmek istiyor. Ancak geçmişi firmanın yakasını kolay kolay bırakmayabilir.





Firmaya yakın kaynakların sızdırdığı bilgilere göre Snapdragon 820 yongaseti ısınma konusunda Snapdragon 810 ile aynı değerlere ulaşıyor. Yani yoğun yük altında Snapdragon 820'nin de aşırı ısınma ihtimali var. Kaynaklar ısınma sorunun en erken gelecek yıl sonlarında Snapdragon 830 ile giderilebileceğini iddia ediyor.





Qualcomm'un aşırı ısınma sorununu neden halen çözemediği bilinmiyor ancak Snapdragon 810 yongasetini 20nm litografisi ile TSMC üretirken, Snapdragon 820 yongasetini 14nm litografisi ile Samsung'un üreteceği gündeme gelmişti. Bu bakımdan üretim sürecinde değil yongasetinin tasarım sürecinde iyi gitmeyen bir şeyler olduğu kanısı uyanıyor. 4 adet Kryo çekirdeğinin 3GHz saat hızında çalışacağı yönündeki iddialar değerlendirildiğinde yüksek saat frekanslarının ısınmaya sebep olması muhtemel.





İddiayı destekleyen diğer bir bilgi de Snapdragon 810 rev2.1 şeklinde gündeme yansıyan ve ısınma sorununu giderdiği düşünülen yeni revizyonda da ısınma sorunlarının devam ettiği yönünde.





Elbette henüz Snapdragon 820'nin gerçek hayat testleri mevcut olmadığı için kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ancak Qualcomm aşırı ısınma sorununu Snapdragon 820 yongasetinde de gideremezse akıllı telefon pazarında hiç ummadığı büyük bir düşüş trendine girer ve Snapdragon 830 çıkana kadar her şey için geç olabilir.

Snapdragon 820 yongasetinin beklendiği gibi yılın son çeyreğinde değil ancak Aralık ayından itibaren dağıtıma başlayacağı da gelen bilgiler arasında. Bu durumda yeni Nexus, LG G Pro 3 veya Xiaomi Mi5 gibi amiral gemi modellerinin ya bu yongasetini kullanamaması ya da Snapdragon 810 ile yola devam etmek zorunda kalması ihtimali gündeme geliyor.

http://www.phonearena.com/news/Snapdragon-820-SoC-rumored-to-have-overheating-issues-just-like-the-Snapdragon-810-chipset_id71664