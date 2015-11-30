Snapdragon 820'nin gücü ortaya çıkıyor





Qualcomm'un önümüzdeki yıl amiral gemi modellerinde yer almasını beklediğimiz Snapdragon 820 yonga seti için meraklı bekleyiş devam ederken, ilk benchmark sonuçları da gelmeye başladı. Qualcomm performans konusunda Samsung'un biraz gerisinde görünüyor.





Geekbench 3 üzerinde yapılan testlerde Xiaomi Gemini adında bir akıllı telefon kullanılmış. Android 6.0 üzerinde çalışan 3GB RAM'li Gemini'nin yeni amiral gemi modeli Mi 5 olduğuna şüphe yok. Xiaomi Mi 5'in zaten Snapdragon 820 yonga setli ilk akıllı telefonlardan birisi olması bekleniyor.





Snapdragon 820 yonga setinin Geekbench 3 üzerinde 2162 tek çekirdek puanı, 5116 çok çekirdek puanı elde ettiği görülüyor. Sadece tabletler için ayrılmış Apple A9X yonga setini bir kenara bırakırsak, Apple A9 yonga seti tek çekirdek testlerinde halen lider. İkinci sırada ise Samsung'un özelleştirilmiş çekirdeklere sahip yonga seti Exynos 8890 geliyor. Üçüncü sıra ise Snapdragon 820'nin. Çok çekirdek testlerinde ise kimse Samsung'un eline su dökemiyor. Buna Apple A9X'de dahil.





Tabii testlerdeki yonga seti 1.6GHz saat hızında çalışıyor. Bu bakımdan daha hızlı ve daha optimize edilmiş versiyonun puanını artıracağına şüphe yok. Aynı durum Exynos 8890 için de geçerli. Apple A9 zaten kullanımda olan versiyon olduğu için puanında bir değişiklik olmayacaktır.





Snapdragon 820 yonga seti 4 çekirdekli bir yapıda olacak. 2 adet yüksek frekanslı 64-bitlik Kryo çekirdeği ve 2 adet düşük frekanslı Kryo çekirdeği işlem yüküne göre sırasıyla devreye giriyor ve enerji tüketiminin minimize edilmesi amaçlanıyor. Qualcomm'un gelecek yıl sonlarına doğru 8 çekirdekli bir Snapdragon 820 yonga seti piyasaya sürmek istediği de gündeme gelmişti.

https://browser.primatelabs.com/geekbench3/4159755