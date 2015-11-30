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Snapdragon 820'nin gücü ortaya çıkıyor

Gelecek yıl mobil cihazlarda boy gösterecek olan yonga setleri yavaş yavaş benchmark testlerine düşmeye başladı. Apple A10 hariç diğer üç modelin gücü artık biliniyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 820'nin gücü ortaya çıkıyor


Qualcomm'un önümüzdeki yıl amiral gemi modellerinde yer almasını beklediğimiz Snapdragon 820 yonga seti için meraklı bekleyiş devam ederken, ilk benchmark sonuçları da gelmeye başladı. Qualcomm performans konusunda Samsung'un biraz gerisinde görünüyor. 

Geekbench 3 üzerinde yapılan testlerde Xiaomi Gemini adında bir akıllı telefon kullanılmış. Android 6.0 üzerinde çalışan 3GB RAM'li Gemini'nin yeni amiral gemi modeli Mi 5 olduğuna şüphe yok. Xiaomi Mi 5'in zaten Snapdragon 820 yonga setli ilk akıllı telefonlardan birisi olması bekleniyor. 

Snapdragon 820 yonga setinin Geekbench 3 üzerinde 2162 tek çekirdek puanı, 5116 çok çekirdek puanı elde ettiği görülüyor. Sadece tabletler için ayrılmış Apple A9X yonga setini bir kenara bırakırsak, Apple A9 yonga seti tek çekirdek testlerinde halen lider. İkinci sırada ise Samsung'un özelleştirilmiş çekirdeklere sahip yonga seti Exynos 8890 geliyor. Üçüncü sıra ise Snapdragon 820'nin. Çok çekirdek testlerinde ise kimse Samsung'un eline su dökemiyor. Buna Apple A9X'de dahil. 

Tabii testlerdeki yonga seti 1.6GHz saat hızında çalışıyor. Bu bakımdan daha hızlı ve daha optimize edilmiş versiyonun puanını artıracağına şüphe yok. Aynı durum Exynos 8890 için de geçerli. Apple A9 zaten kullanımda olan versiyon olduğu için puanında bir değişiklik olmayacaktır. 

Snapdragon 820 yonga seti 4 çekirdekli bir yapıda olacak. 2 adet yüksek frekanslı 64-bitlik Kryo çekirdeği ve 2 adet düşük frekanslı Kryo çekirdeği işlem yüküne göre sırasıyla devreye giriyor ve enerji tüketiminin minimize edilmesi amaçlanıyor. Qualcomm'un gelecek yıl sonlarına doğru 8 çekirdekli bir Snapdragon 820 yonga seti piyasaya sürmek istediği de gündeme gelmişti.  
Snapdragon 820'nin gücü ortaya çıkıyor
 

https://browser.primatelabs.com/geekbench3/4159755 Yorum Yaz
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JrMaster 4 yıl en beğenilen
Haber de dikkat edilmesi gereken nokta 820nin ilk versiyonunun 2+2 ile geliyor olması... sonrasında 4+4lü bir yapıdan bahsediliyor ve 2+2 çekirdek performansı 4+4'lü yapılara kafa tutuyor, bu da işlemcinin saf gücünün ne denli yüksek olduğunu gösteriyor.
Haber de dikkat edilmesi gereken nokta 820nin ilk versiyonunun 2+2 ile geliyor olması... sonrasında 4+4lü bir yapıdan bahsediliyor ve 2+2 çekirdek performansı 4...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Şehmistan 4 yıl
Exynos 7420 ile denk neredeyse çoklu çekirdek.

Samsungu biraz gayret gösterse tek çekirdekte appleda geçer zaten çoklu çekirdekte adamlara rakip yok.
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canguler917 4 yıl
bu işlemci 2.5 ghz bile görebilir.tıpkı snapdragon 801 de olduğu gibi.o zaman yükselerek arşa değer belki başı
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mu5tafa 3 yıl
Yine samsung un gerisinde kalacaklar :) samsung şu s6 daki işlemciyi satsa en azından mtk ve qualcomm un işini bitirir.
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Snac Twingum 3 yıl
Önümüzdeki sene iyi kafa karıştıracaklar. 820 çıkmadan, 830'un 8gb Ram'e koşması, diğer tarafta Exynos..
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freudunpiposu 4 yıl
Adam kalkmış demiş 800'ün performansı yeterli falan. Qualcomm'u ayakta tutan adreno ve baseband yongalarıdır. CPU'da bu denli büyük bir firma için utanç verici mühendisliği.
800'le el ısıtmaya devam etmek istiyorsanız buyrun. 7420 serin çalışırken 810 kışın el ısıtıcısı oldu. Qualcomm hem yüksek saat hızına ihtiyaç duymayan hem de seri çalışan bir CPU yapmalı ancak 3.0 ghz konuşulurken yine ısıtıcı olacağı belli oldu.
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aycibin 4 yıl freudunpiposu
mrtrhn

Adam kalkmış demiş 800'ün performansı yeterli falan. Qualcomm'u ayakta tutan adreno ve baseband yongalarıdır. CPU'da bu denli büyük bir firma için utanç verici mühendisliği.

800'le el ısıtmaya devam etmek istiyorsanız buyrun. 7420 serin çalışırken 810 kışın el ısıtıcısı oldu. Qualcomm hem yüksek saat hızına ihtiyaç duymayan hem de seri çalışan bir CPU yapmalı ancak 3.0 ghz konuşulurken yine ısıtıcı olacağı belli oldu.

2015'te 7420 iyiydi hoştu ama marka olraka seçenek sunamadı.çeşitlilik de önemli
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ounomaus 4 yıl
Marquis-de-Sade`
patren ne kirin 950 yi geçiyorlar nede exynos 8890 nı apple lı hiç söylemiyorum bence 820 yi çıkartmasınlar artık
820yi çıkarmasınlar mı? Siz sadece at gözlüğüyle haberde verilen CPU tablosuna takılın. S800den sonra hiçbir cihazın performansla ilgili sorunu kalmadı zaten. Tabloya bakıp sentetik testlerdeki 300-500 puan oynamalara bakıp aldanmayın. Bunun grafik birimi var, ram desteği var, 4K video desteği var, hızlı şarj desteği, sahip olduğu modem alt yapısı vs var oğlu var. Ki saydıklarımdan grafik birimi olan Adreno markası bile ezmeye yeter, bu senenin en iyi grafik birimi olması bekleniyor.

son bir kaç yıldır zaten en iyi grafik birimi adreno maliler standart olduğu için extrası yok ve yıllardır samsung gibi bas geç firmaların vazgeçilmezi üstelik antutu geekbench gibi fason test programları yüksek puan falan almış boş işler geçen haberlerde i5 işlemci ile a9x kıyaslıyorlardı antutuda a9x daha iyi skor almış vs
4 kullanılan ve verimli çekirdek olsun daha iyi aldığı skor falan çok önemli değil telefona güncelleme alma sorunu yok qualcomun en büyük artılarında biri zamanında çıkmış exynos işlemciler güncelleme almazken qualcom güncelleme aldığı aynı ürün serileri vardır(yazılımcılar için kaynak kod sıkıntısı yoktur)
umarım qualcom 820 başarılı olur lg htc sony gibi global üreticiler için ihtiyaç
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aycibin 4 yıl
_idik yarışı devam.günün sonunda bunlara bakan yok
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kadirirdem 4 yıl
Quallcomm isinma sorunu olmazsa guzel is vikaracak bu sefer ama samsung daha fena geliyor
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Hasan07-36 4 yıl
Samsung yine lider görünüyor. Ama bu sidik yarışının pek faydası yok bence. Telefonda yapılacak işler belli. Bu kadar güç gerekmiyor o işler için. Artık Android gelişmeli ve masaüstü-laptop pazarına göz kırpmalı. Telefonu bağlayacağımız dock tarzı yapılar olmalı. Bu dock fare, klavye ve monitöre bağlanmalı. Dock'a bağlanınca Android arayüzü değişip klavye fare kullanımına ve kolay bir çoklu pencerelere uygun hale gelmeli. Yani Windows ve Linux dağıtımlarına benzemeli. Artık bu güçteki telefonları bilgisayar amacıyla kullanabilmeliyiz.
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freudunpiposu 4 yıl
No Way Out
Samsung tr modellerinde 820 li cihaz satarsa asıl o zaman ortalık karışır.

Bunu isteyen insanlar var. el ıstıcısı arıyorlar.
Ama şunu eklemek lazım adreno qualcomm'un soc piyasasından çekilmemesi için bir sebep.
ancak CPU'lar çöp oluyor. bknz: krait.
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strathmorea 4 yıl
Yorumlara gel. Sanırsın telefonu kastıracak, telefona donmalar yaşatacak bir işlemci geliyor. Komiksiniz. Canavar gibi bir işlemci ki zaten Android' e Kirin işlemcisinin de katılmasıyla 3 tane üst seviye işlemci var, 820 henüz lanse edilmeyen exynos 8890 dan sonra geliyor. Sizlerin sorması gereken şey şu. 820 ile çıkacak bir telefonun işlemcisini orta uzun yani 1,5 - 2 sene zorlayacak bir oyun veya uygulama çıkar mı.? Cevap: Çıkmaz. Sürekli söylüyorum yine söyleyeyim. Android olsun İos olsun yıl içerisinde çıkan yüksek grafikli oyunların sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor. Geri kalan oyunları orta seviye her telefon oynatıyor. Yani yok 820 böyle çıkacaksa hiç çıkmasın, yok bekleneni veremedi, yok qalcomm kendi mezarını kazıyor falan türü boş boş konuşmayın.
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swat882 4 yıl
Heyecana gerek yok zaten Snapdragon 800 den sonra, dert edecek hiçbirşey kalmadı.. Telefonlar jet gibi çalışıyor
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JoeyBane 4 yıl
Buyuk beklentilerim vardi snap icin. Biraz sonuk mu kaldi ne. Suan kirin 950 goz kirpiyor bana. 8890'i yakin zamanda gorecegimizi sanmiyorum. Cikarsa isler degisir.
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Marquis-de-Sade` 4 yıl JoeyBane
JoeyBane

Buyuk beklentilerim vardi snap icin. Biraz sonuk mu kaldi ne. Suan kirin 950 goz kirpiyor bana. 8890'i yakin zamanda gorecegimizi sanmiyorum. Cikarsa isler degisir.

Arkadaşa anlattım sanada üşenmeden yazayım. Sadece CPU tarafına bakıp aa hayallerim yıkıldı aa ölüyorum vs gibi şeyler yazmayın. S800'den sonra kasılma gerilme gibi problemler zaten aşıldı bu işlemcilerden hangisini alırsanız alın günlük kullanımda diğerinin diğerine üstünlüğü olmayacak. Siz yongasetiyle tümleşik olan diğer taraflara bakın. Saniyede kaç kare 4K video kaydetme desteği var, RAM kanal desteği hızlı mı değil mi, hızlı şarjı destekliyor mu destekliyorsa süresi nedir, grafik birimi ne vs. gibi sorulara takılın. Sadece grafik birimi bile S820'yi tercih etmek için bir sebep. Bu sene grafik biriminde Adreno 530'un üzerine tanımıyorum mesela.
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No Way Out 4 yıl
Samsung tr modellerinde 820 li cihaz satarsa asıl o zaman ortalık karışır.
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