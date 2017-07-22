Snapdragon 836 yonga seti Samsung’a özel olmayabilir

Bir süredir Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 835’ten sonra Snapdragon 836 yonga setinin tanıtılacağı ve bunun da Galaxy Note 8 modeline özgü olacağı gündeme geliyor. Ne var ki bu iddialar gerçekleşmeyebilir ve yonga seti daha farklı bir modele gidebilir.
Google bir adım önde
Sektörden gelen bilgilere göre Qualcomm ve Google geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ortaklık yaptı. Ortaklık kapsamında Snapdragon 836 yonga seti Pixel 2 telefonları ile birlikte piyasaya çıkacak. Hatırlanacağı üzere geçen yıl Snapdragon 821 yonga seti de ilk kez Pixel telefonlar üzerinde karşımıza çıkmıştı.
Pixel 2 serisinin Eylül sonu veya Ekim ayı başları gibi tanıtılması ve sonrasında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu bakımdan LG V30, Galaxy Note 8 veya yeni Sony amiral gemisinin Snapdragon 835 ile gelme ihtimali kuvvetli. Yani bir bakıma Android dünyasının en güçlüsü Pixel 2 olacak.Ayrıca Bkz. "Samsung yeniden Apple işlemcilerini üretebilir"
Snapdragon 836 henüz resmi olarak tanıtılmadı ve neler sunacağı da bilinmiyor ancak en iyi ihtimalle yüzde 10 civarında bir performans artışı sunması bekleniyor. Ayrıca grafik birimi tarafında da iyileştirmeler olabilir. Yıl sonunda genelde büyük firmaların tanıtımı olmuyor. Bu yüzden Xiaomi veya Lenovo gibi firmalardan da Snapdragon 836 hamleleri görebiliriz.
http://www.tweaktown.com/news/58503/qualcomms-snapdragon-836-debut-pixel-2/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Olur mu hiç? 835'e göre %60 daha az enerji tüketir, %40 daha hızlıdır, %35 daha iyi bir grafik performansı gösterir.
2017 nin neredeyse yarısını çoktan geçirmişiz IFA 2017 den sonra yılı bitirmeye bişi kalmamış hala 836 gelecekte vs konuşuluyor.
ARM Computex 2017 de CortexA75 ve CortexA55 mimarilerini resmi olarak duyurduysa şahsen 2017 benim için kapanmıştır. firmaların uğraşları boşunadır. çok değil bir kaç ay içerisinde Qualcomm un yeni mimarili çözümü belli oldu yol haritası şöyle böyle olacak diye.
yeni bir mimari gelmemiş olsa tamam kabul ama 835 ten 836 ya geçişte devrim olsa ne yazar devrim olmasa ne yazar sonuçta özelleşmiş mimaride temel CortexA73 ve A53 ikilisi.
birde üretim geometrisi kısmı var ki evlere şenlik 10 nm bile oturmadan 2018 de 7 nm yi göreceğiz 28 nm de neredeyse 3-4 yıl kalınmıştı.
hızına yetişilemeyen günümüz teknoloji koşullarında orta şeker bişi alıp hatta mümkünse ucuz çinli ürünlerden 2 yıl sonra zaten bunlar mimariyi her türlü değiştirir mantığı ile bakıp yeni mimari oturduğu gibi bu seferde o mimarinin çinli çözümlerini ucuza almak teknolojiyi takip etme yeni şeyler kullanma açısından çok daha mantıklı geliyor bana.