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Snapdragon 836 yonga seti Samsung’a özel olmayabilir

Qualcomm’un daha iyi performans sunacağı tahmin edilen yeni Snapdragon 836 yonga setinin Galaxy Note 8 modeline değil Google Pixel 2 serisine özgü olacağı iddia edildi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,6b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 835’ten sonra Snapdragon 836 yonga setinin tanıtılacağı ve bunun da Galaxy Note 8 modeline özgü olacağı gündeme geliyor. Ne var ki bu iddialar gerçekleşmeyebilir ve yonga seti daha farklı bir modele gidebilir.

Snapdragon 836 yonga seti Samsung’a özel olmayabilir

Google bir adım önde

Sektörden gelen bilgilere göre Qualcomm ve Google geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ortaklık yaptı. Ortaklık kapsamında Snapdragon 836 yonga seti Pixel 2 telefonları ile birlikte piyasaya çıkacak. Hatırlanacağı üzere geçen yıl Snapdragon 821 yonga seti de ilk kez Pixel telefonlar üzerinde karşımıza çıkmıştı.

Pixel 2 serisinin Eylül sonu veya Ekim ayı başları gibi tanıtılması ve sonrasında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu bakımdan LG V30, Galaxy Note 8 veya yeni Sony amiral gemisinin Snapdragon 835 ile gelme ihtimali kuvvetli. Yani bir bakıma Android dünyasının en güçlüsü Pixel 2 olacak.

Ayrıca Bkz. "Samsung yeniden Apple işlemcilerini üretebilir"

Snapdragon 836 henüz resmi olarak tanıtılmadı ve neler sunacağı da bilinmiyor ancak en iyi ihtimalle yüzde 10 civarında bir performans artışı sunması bekleniyor. Ayrıca grafik birimi tarafında da iyileştirmeler olabilir. Yıl sonunda genelde büyük firmaların tanıtımı olmuyor. Bu yüzden Xiaomi veya Lenovo gibi firmalardan da Snapdragon 836 hamleleri görebiliriz.

 

http://www.tweaktown.com/news/58503/qualcomms-snapdragon-836-debut-pixel-2/index.html Yorum Yaz
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SixSixSix 2 yıl en beğenilen damn2u
damn2u
836 dediğin overclock edilmiş bir işlemci olmayacak mı sanki? Boş yaygara.

Olur mu hiç? 835'e göre %60 daha az enerji tüketir, %40 daha hızlıdır, %35 daha iyi bir grafik performansı gösterir.
damn2u836 dediğin overclock edilmiş bir işlemci olmayacak mı sanki? Boş yaygara.Olur mu hiç? 835'e göre %60 daha az en...
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aceleciburak 2 yıl
836 olmuş ne yazar ki geleneksel SoC iyileştirme etkinliği 2017 ye hoşgeldiniz ... malum firmanın söylemi biz 835 i çok ama çok geliştirdik elden geçirdik ve size yeni bişi gibi iteklemeye çalışıyoruz her sene düzenli olarak yılın 2. yarısında olan bu etkinlikleri hayretler içinde takip ediyoruz ...
2017 nin neredeyse yarısını çoktan geçirmişiz IFA 2017 den sonra yılı bitirmeye bişi kalmamış hala 836 gelecekte vs konuşuluyor.
ARM Computex 2017 de CortexA75 ve CortexA55 mimarilerini resmi olarak duyurduysa şahsen 2017 benim için kapanmıştır. firmaların uğraşları boşunadır. çok değil bir kaç ay içerisinde Qualcomm un yeni mimarili çözümü belli oldu yol haritası şöyle böyle olacak diye.
yeni bir mimari gelmemiş olsa tamam kabul ama 835 ten 836 ya geçişte devrim olsa ne yazar devrim olmasa ne yazar sonuçta özelleşmiş mimaride temel CortexA73 ve A53 ikilisi.
birde üretim geometrisi kısmı var ki evlere şenlik 10 nm bile oturmadan 2018 de 7 nm yi göreceğiz 28 nm de neredeyse 3-4 yıl kalınmıştı.
hızına yetişilemeyen günümüz teknoloji koşullarında orta şeker bişi alıp hatta mümkünse ucuz çinli ürünlerden 2 yıl sonra zaten bunlar mimariyi her türlü değiştirir mantığı ile bakıp yeni mimari oturduğu gibi bu seferde o mimarinin çinli çözümlerini ucuza almak teknolojiyi takip etme yeni şeyler kullanma açısından çok daha mantıklı geliyor bana.
836 olmuş ne yazar ki geleneksel SoC iyileştirme etkinliği 2017 ye hoşgeldiniz ... malum firmanın söylemi biz 835 i çok ama çok geliştirdik elden geçirdik ve si...
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Pi 2 yıl
Gencler bugun not4 telefonumu satip 1400e snapdragon 625li mi max 2 aldim. Kaza bela olmazsa 2 sene de bunla takilirim. Gayet guzel tikir tikir calisiyor. Snapdragon 836 olsa ne olacaktı? En son bende olsuncu tayfa disinda milletin ust model icin kendini zora sokup illa almasina gerek yok. Zira zaten islemciler vs belli bir seviyeye geldi. Su ac gozlu firmalara yatirmayin paraciklari
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nevrans 2 yıl
Bu yıl telefon piyasası için ölü bir yıl oldu htc ve samsung s7 edge telefon sahibi olanlar bu yıl yeni telefon almasın çünkü bu yıl önemli bir özellik yok.
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Bordo38 2 yıl
Evet bugün'de yapabilir, edebilir, olabilir, olmayabilir haberlerine hoş geldiniz.
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kadirirdem 2 yıl
Hayırlısı olsun ,ama olmaması daha iyi olur rekabet açısından.
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Windows10 2 yıl
gpu tarafında hiçbir şey beklemiyorum.
sadece işlemci saat frekansları oc yapılmış olur bu kadar.
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JoeyBane 2 yıl
İki işlemci arasında %20-25 gibi bir fark olmadığı sürece 835 836 fark etmiyor. Görende sanacak 7nm yaptılar.
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Kerim5100 2 yıl
Sanırsın ki Whatsapp'ı 0.0654986156864 saniye daha hızlı açacak
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aceleciburak 2 yıl
836 olmuş ne yazar ki geleneksel SoC iyileştirme etkinliği 2017 ye hoşgeldiniz ... malum firmanın söylemi biz 835 i çok ama çok geliştirdik elden geçirdik ve size yeni bişi gibi iteklemeye çalışıyoruz her sene düzenli olarak yılın 2. yarısında olan bu etkinlikleri hayretler içinde takip ediyoruz ...
2017 nin neredeyse yarısını çoktan geçirmişiz IFA 2017 den sonra yılı bitirmeye bişi kalmamış hala 836 gelecekte vs konuşuluyor.
ARM Computex 2017 de CortexA75 ve CortexA55 mimarilerini resmi olarak duyurduysa şahsen 2017 benim için kapanmıştır. firmaların uğraşları boşunadır. çok değil bir kaç ay içerisinde Qualcomm un yeni mimarili çözümü belli oldu yol haritası şöyle böyle olacak diye.
yeni bir mimari gelmemiş olsa tamam kabul ama 835 ten 836 ya geçişte devrim olsa ne yazar devrim olmasa ne yazar sonuçta özelleşmiş mimaride temel CortexA73 ve A53 ikilisi.
birde üretim geometrisi kısmı var ki evlere şenlik 10 nm bile oturmadan 2018 de 7 nm yi göreceğiz 28 nm de neredeyse 3-4 yıl kalınmıştı.
hızına yetişilemeyen günümüz teknoloji koşullarında orta şeker bişi alıp hatta mümkünse ucuz çinli ürünlerden 2 yıl sonra zaten bunlar mimariyi her türlü değiştirir mantığı ile bakıp yeni mimari oturduğu gibi bu seferde o mimarinin çinli çözümlerini ucuza almak teknolojiyi takip etme yeni şeyler kullanma açısından çok daha mantıklı geliyor bana.
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ardicli2000 2 yıl
Bir işlemci yalnızca tek bir markaya tahsis edilirse bu tekel yasalarına aykırı olur. Çok ceza öderler. Olmadı olmayacak. Yalan saçma boş bir haber. Zaten söylenti diye yazıyor her yerde. Bombooş haber bile değil.
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theJuDGe_41 2 yıl ardicli2000
ardicli2000
Bir işlemci yalnızca tek bir markaya tahsis edilirse bu tekel yasalarına aykırı olur. Çok ceza öderler. Olmadı olmayacak. Yalan saçma boş bir haber. Zaten söylenti diye yazıyor her yerde. Bombooş haber bile değil.

Apple'ın A10, A10X vb. işlemcilerine kimse bir şey demiyor, buna da ses çıkaran olmaz.
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damn2u 2 yıl
836 dediğin overclock edilmiş bir işlemci olmayacak mı sanki? Boş yaygara.
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SixSixSix 2 yıl damn2u
damn2u
836 dediğin overclock edilmiş bir işlemci olmayacak mı sanki? Boş yaygara.

Olur mu hiç? 835'e göre %60 daha az enerji tüketir, %40 daha hızlıdır, %35 daha iyi bir grafik performansı gösterir.
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