Snapdragon 836 yonga seti Samsung’a özel olmayabilir

Bir süredir Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 835’ten sonra Snapdragon 836 yonga setinin tanıtılacağı ve bunun da Galaxy Note 8 modeline özgü olacağı gündeme geliyor. Ne var ki bu iddialar gerçekleşmeyebilir ve yonga seti daha farklı bir modele gidebilir.

Google bir adım önde

Sektörden gelen bilgilere göre Qualcomm ve Google geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ortaklık yaptı. Ortaklık kapsamında Snapdragon 836 yonga seti Pixel 2 telefonları ile birlikte piyasaya çıkacak. Hatırlanacağı üzere geçen yıl Snapdragon 821 yonga seti de ilk kez Pixel telefonlar üzerinde karşımıza çıkmıştı.

Pixel 2 serisinin Eylül sonu veya Ekim ayı başları gibi tanıtılması ve sonrasında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu bakımdan LG V30, Galaxy Note 8 veya yeni Sony amiral gemisinin Snapdragon 835 ile gelme ihtimali kuvvetli. Yani bir bakıma Android dünyasının en güçlüsü Pixel 2 olacak.

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Snapdragon 836 henüz resmi olarak tanıtılmadı ve neler sunacağı da bilinmiyor ancak en iyi ihtimalle yüzde 10 civarında bir performans artışı sunması bekleniyor. Ayrıca grafik birimi tarafında da iyileştirmeler olabilir. Yıl sonunda genelde büyük firmaların tanıtımı olmuyor. Bu yüzden Xiaomi veya Lenovo gibi firmalardan da Snapdragon 836 hamleleri görebiliriz.