Snapdragon 845'li oyuncu telefonu Vivo iQOO Neo resmen tanıtıldı

Vivo ana vatanı Çin'de, yeni bir oyun odaklı akıllı telefon tanıttı. Vivo iQOO Neo olarak adlandırılan cihaz, mevcut Vivo iQOO modeline kıyasla bazı özellikleri kırpılmış daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

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Vivo iQOO Neo, 2340 x 1080 piksel çözünürlük ve 19.5:9 görüntü oranı sunan 6.38 inç OLED ekrana sahip. Gücünü ise geçen yılki Snapdragon 845 yonga setinden alıyor. Şirket performanstan ödün vermeden akıllı telefonun fiyatını uygun tutmak için bu işlemciyi kullanmış.

Vivo cihazın 6 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB, 8 GB + 64 GB ve 8GB + 128 GB olmak üzere dört farklı bellek ve depolama seçeneği ile sunulacağını belirtti.

Üçlü arka kamera ve 4.500 mAh pil

Akıllı telefon 12 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi ile donatıldı. Ön tarafında ise f/2.0 diyaframlı 12 megapiksel Dual Pixel selfie kamerası var.

Vivo iQOO Neo, hareket halindeyken kesintisiz oyun deneyimi sunabilmesi için 4.500 mAh kapasiteli bir pil taşıyor. Kutudan ise Android Pie tabanlı FuntouchOS 9 yazılımı ile çıktığını belirtelim.

Cihaz ekrana gömülü parmak izi sensörü ve oyun içi joystick kullanırken sıfır gecikme vaat eden dokunmatik hızlandırma teknolojisine sahip. Aynı zamanda 4D Game Shock 2.0, Süper Sıvı Soğutma teknolojisi ve Vivo’nun 0'dan %50 şarja 30 dakikada ulaşan FlashCharge özelliği ile geliyor.

Vivo iQOO Neo fiyat etiketi ve çıkış tarihi

Akıllı telefonun farklı bellek ve depolama seçeneklerine sahip modellerinin fiyat etiketi şu şekilde:

6 GB RAM + 64 GB depolama = 354 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama = 394 dolar

8 GB RAM + 64 GB depolama = 413 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama = 453 dolar

Herşey yolunda giderse Vivo iQOO Neo önümüzdeki hafta 8 Temmuz itibarıyla ilk etapta Çin'de satışa sunulacak.