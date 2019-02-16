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Snapdragon 855'li Xiaomi Mi 9'un AnTuTu puanı açıklandı

Xiaomi’nin 20 Şubat’ta tanıtacağı yeni amiral gemisi Mi 9'un AnTuTu puanı duyuruldu. Oldukça etkileyici bir skora ulaşan akıllı telefon performansı ile alıcılarını mutlu edecek gibi görünüyor.
3 ay
20,4b
1
24
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni amiral gemisi telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket merakla beklenen Mi 9'u 20 Şubat 2019 tarihinde düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtacak. Bugün ise Xiaomi’nin kıdemli başkan yardımcısı Xiang Wang akıllı telefonun AnTuTu benchmark testinde 387.851 puan aldığını açıkladı.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 9 resmi görüntüleriyle karşınızda"
Cihazın performansı son derece etkileyici zira AnTuTu'nun Snapdragon 855'li cihazlar için yayınladığı 362.110 referans puanından daha yüksek bir skora ulaşmayı başarmış durumda. 14 Şubat'ta Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, Xiaomi Mi 9'un “gerçek bir kamera” ile geleceğini söyleyerek ne kadar iddialı olduklarını ortaya koymuştu.

Xiaomi Mi 9'un beklenen özellikleri

6.4 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olması beklenen Mi 9 gücünü ise Qualcomm Snapdragon 855 yonga setinden alacak. Ayrıca cihazda üçlü arka kamera sistemi ve ekrana gömülü parmak izi sensörü de göreceğiz. Kutudan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkacak akıllı telefonun MIUI 10 arayüzü ile çalışacağını da belirtelim.
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Xloud 3 ay en beğenilen teknokaptan
teknokaptan
Apple ve OnePlus harici hic bir telefon kullanmasi zevkli gelmiyor...o yuzden bu skorlarla ilgilenmiyorum gunluk yasamtimda apple super sistem stabil ve androidden daha guvenli bir sistem Ne mutlu Apple kulananlara !!

Nasıl yani piyasadaki bütün cihazları kullandın mi?
teknokaptanApple ve OnePlus harici hic bir telefon kullanmasi zevkli gelmiyor...o yuzden bu skorlarla ilgilenmiyorum gunluk yasamtimda apple ...
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3 Yanıt Yanıtla +21
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TheNewAtilla 3 ay
Oha
Çok uçtu mobil işlemciler. Şunların hakkını verecek bir uygulama yok. O yüzden gerekte yok bu kadar iyisine
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hamza5806 3 ay
Anasini satayim benchmarklarda rekor kırarlar sonra multitaskinge gelince arkada actigin uygulamalar ucup duruyor kendi kendine
Sahsen hic sallamiyorum bu benchmark olayini kullanimdaki hali önemli
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DH Misafiri 3 ay
Hundred Soul bence zorlar, mi6 maks ayarlarda telefon fena oluyor yaw
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Ufukykc 3 ay
Artık amiral gemi telefon almak sona erecek gibi fiyatlar ateş ediyor...
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foreveriphone 3 ay
Antutu herkes için önemlidir herkes 4-5k verdiği cihaz geçen senenin cihazından daha kötü skor alsın istemez.Hatta piyasadaki en iyi cihazı aldığına ikna olmak ister.Bu benchmark skorları herkes için çok önemli özellikle.Bu seviye cihazlar için tabi
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10ff 3 ay
400k üzeri alır diye bekliyordum hayal kırıklığı oldu. 3500 4000 lira en az vereceğim telefondan en yuksek performansı beklerim. Şimdi yurtdışında şu fiyat demeyin. Ben yurtdışında yaşamıyorum o yüzden beni alâkadar etmez.
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TheStarBox 3 ay 10ff
Merak etme hedef kitle sen değilsin knk
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shkoksal 3 ay
Xperia XZ4 zirveyi alacak gibi görünüyor. 395Bin civarı puan almıştı son sızıntılara göre.
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TheNewAtilla 3 ay
Oha
Çok uçtu mobil işlemciler. Şunların hakkını verecek bir uygulama yok. O yüzden gerekte yok bu kadar iyisine
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buraoca2 3 ay
Mate 20 şeklinde Kamera kurulumu ile gelecek cihaz. Kamera özellikleri heyecanlandırıyor. Neyseki 3D Tof Kamera yerine, Ultra Geniş Açı lens koymuş Xiaomi.
Forumda Hicks hocam sağolsun erkenden bilgilendiriyor bizi :)
Macro Çekim desteği de olacak ayrıca.
Xiaomi Kamera konusunda Huawei e rakip oluyor bu sene :)
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__Nikolaus__ 3 ay buraoca2
Yavaş olsun , kaç tane xiaomi cihaz kullandım hepsi leş , en başarılısı Mi8 , onunda Dxomark puanı hileli , S9+ ve Mi8 i yan yana 3 hafta kullandım , aynı puanlara sahip olmasına rağmen Mi8 ,S9+ dan açık ara cok uzaktı.
Birde gündüz çekimlerinde Mi note 3 başarılıydı ama genel olarak kamera olayında Xiaomi cok başarısız bir firma.
Mİ 9 da güzel bir kamera performansı sergileyecek ama Ne Mate 20 proya Ne de S10+ ın yanina dahi yaklaşamayacak.
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teknokaptan 3 ay
Apple ve OnePlus harici hic bir telefon kullanmasi zevkli gelmiyor...o yuzden bu skorlarla ilgilenmiyorum gunluk yasamtimda apple super sistem stabil ve androidden daha guvenli bir sistem Ne mutlu Apple kulananlara !!
2 Yanıt Yanıtla +1
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Xloud 3 ay teknokaptan
teknokaptan
Apple ve OnePlus harici hic bir telefon kullanmasi zevkli gelmiyor...o yuzden bu skorlarla ilgilenmiyorum gunluk yasamtimda apple super sistem stabil ve androidden daha guvenli bir sistem Ne mutlu Apple kulananlara !!

Nasıl yani piyasadaki bütün cihazları kullandın mi?
3 Yanıt Yanıtla +21
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kreat 3 ay

teknokaptan
Apple ve OnePlus harici hic bir telefon kullanmasi zevkli gelmiyor...o yuzden bu skorlarla ilgilenmiyorum gunluk yasamtimda apple super sistem stabil ve androidden daha guvenli bir sistem Ne mutlu Apple kulananlara !!

İnş ironidir
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Bloodin 3 ay teknokaptan
Trollse komik, değilse daha komik
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dodofran 3 ay
applecıların tek kalesi''işlemci en iyisi appleda kimse yanına yaklaşamıyor o yüzden 400 yerine 1100 dolarlık telefon alıyoruz'' argümanı da birkaç yıla tarih olacak gibi görünüyor.
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