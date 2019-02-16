Snapdragon 855'li Xiaomi Mi 9'un AnTuTu puanı açıklandı

Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni amiral gemisi telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket merakla beklenen Mi 9'u 20 Şubat 2019 tarihinde düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtacak. Bugün ise Xiaomi’nin kıdemli başkan yardımcısı Xiang Wang akıllı telefonun AnTuTu benchmark testinde 387.851 puan aldığını açıkladı.

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Cihazın performansı son derece etkileyici zira AnTuTu'nun Snapdragon 855'li cihazlar için yayınladığı 362.110 referans puanından daha yüksek bir skora ulaşmayı başarmış durumda. 14 Şubat'ta Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, Xiaomi Mi 9'un “gerçek bir kamera” ile geleceğini söyleyerek ne kadar iddialı olduklarını ortaya koymuştu.

Xiaomi Mi 9'un beklenen özellikleri

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büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olması beklenen Mi 9 gücünü ise Qualcomm Snapdragon 855 yonga setinden alacak. Ayrıca cihazdasistemi veparmak izi sensörü de göreceğiz. Kutudanişletim sistemi ile çıkacak akıllı telefonunarayüzü ile çalışacağını da belirtelim.