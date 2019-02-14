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Xiaomi Mi 9 resmi görüntüleriyle karşınızda

Xiaomi Mi 9’un tanıtılmasına sayılı günler kala firmanın CEO’su Lei Jun, sosyal medya hesabından Mi 9 modelinin resmi görüntülerini paylaştı. Gelin detaylara haberimizde bakalım.
3 ay
8,5b
1
37
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi Mi 9 resmi görüntüleriyle karşınızda
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Xiaomi Mi 9 modelinin 20 Şubat’ta tanıtılacağını öğrenmiştik. Tanıtım tarihine yaklaştıkça cihaz hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkmaya başladı. Bugün ise Xiaomi CEO’su Lei Jun, sosyal medya hesabından Xiaomi Mi 9’un resmi görsellerini paylaştı.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 9 çalışır halde görüntülendi"

Görseller mavi renk seçeneğine ait

Paylaşılan görseller Mi 9’un mavi renk seçeneğine ait ve cihazın arka tarafını gözler önüne seriyor. Özellikle üçlü kamera paketi bu görseller sayesinde kesinleşmiş oldu. Bu kamera paketinin altında ise led flaş var. Cihazın arka tarafında Mi logosu dışında başka bir şey bulunmuyor. Yani ekran üzerinden parmak izi sensörü ile gelmesini beklemek yanlış olmaz. Daha öncesinde sızdırılan görsellerde fark edilen sol taraftaki fazladan tuş bu fotoğraflarda daha net bir şekilde gözüktü. Bu tuş sesli asistanı uyandırmak amacıyla kullanılacak.

Xiaomi Mi 9 resmi görüntüleriyle karşınızda
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Lei Jun tarafından yapılan açıklamaya göre “Sky Blue” adı verilen bu renk seçeneğinde hangi açıdan baktığınıza göre değişen gökkuşağı renk yansıması görülecek. Bu görüntüyü sağlamak için özel üretim teknikleri kullandıklarını belirtiyorlar. Cihazın ön tarafına ait herhangi bir görsel ise bulunmuyor.
Xiaomi Mi 9 resmi görüntüleriyle karşınızda
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Yine önceki sızıntıları hatırlamak gerekirse ön tarafta su damlası çentik tasarımına sahip bir ekranla karşılaşmamız olası. Cihazın bilinen diğer özellikleri ise 48 MP + 12 MP + ToF arka kamera, 24 MP ön kamera, 6.4 inç Super AMOLED ekran, Snapdragon 855 işlemci, 8 GB RAM, 27W hızlı şarj desteği, 3500 mAh batarya olarak sıralanabiliyor. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek etkinlik için geri sayım devam ediyor.


https://www.gizmochina.com/2019/02/14/xiaomis-ceo-lei-jun-releases-official-renders-of-the-mi-9/ Yorum Yaz
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dodofran 3 ay en beğenilen
xiaomiden yılda 150 bin dolar maaş alan bi avukat olarak sırayla cevaplayalım:
1-kulaklık girişi yok çöp.
-iphoneda da yok huaweide de yok 5 binlik 10 binlik telefonlarda da yok. ama kimse apple xs max ın altına kulaklık girişiş yok çöp yazmadı. üstelik fiyat olarak katladığı halde.
2-çok büyük elimize sığmaz.
bunu diyenler en son yüzde 60 ekran gövde oranlı iphone veya s3 falan kullanmıştır. kafasında haa bu böyleyse 6 inç devasadır bana 5 yeter der. halbuki bi eline alıp baksa ekran gövde oranı nedir araştırsa günümüzde yüzde 85-88 lere varan ekran gövde oranlarıyla 6.5 inçlik cihazların bir zamanların 4-5 inçlik cihazları boyutunda olduğunu görür. (incelik olarak ve en olarak daha küçük hatta, boy olarak daha uzun)
3-7000 den 8000den aşağı çıkmazcılar
zaten cevap verilmiş mate 20 pro gibi üst seviye telefon 7bine çıkıyor önceki telefonu p20 pro 5 bin seviyelerindeydi. şimdi xiaomi mi 8 3binlere çıktı sizce hemen sonraki serinin yani mi9 un 7 bine çıkması mantıklı mı? aklınız kesiyo mu? yok 15 bine çıkacak hee.
ilk çıkar çıkmaz sazan gibi atlamasssanız fırsatçı ithalatçıların kucağına düşmesseniz ilk benim olacak diye, gayet ucuza alırsınız. mi 8 bi aralar 2800 lere kadar düşmüştü. garantisiz face gruplarında 2200 lere bulunuyor. (bu yazdıklarım doların o zaman da 5.2 olacağı varsayılarak yazılmıştır).
apple mı sandınız siz xiaomiyi veya xiaomi kitlesini apple fanboyu kerizlerle mi karıştırdınız bi telefona 600-700 dolardan (vergiler hariç 3500 tl ) fazla verecek?
haa olmaz ya diyelim ki xiaomi sözünü tutmadı ve yüzde 5 kar payını aşarak 800-900 doalral telefon çıkardı türkiyede de sizin umduğunuz gibi 7bin fiyat biçti (ilk getiren ithalatçı kan emicilerden bahsetmiyorum bir süre sonra fiyatlar inince bahsediyorum) xiaomi kitlesi isheep olmadığından ''ama abii xiaomii yaa stabilite yeaa, güvenli yeaa'' diye dolanmaz tekmeyi vurur başka uygun bi markaya geçer isterse babasının malı olsun.
xiaomiden yılda 150 bin dolar maaş alan bi avukat olarak sırayla cevaplayalım:1-kulaklık girişi yok çöp.-iphoneda da yok huaweide de yok 5 binlik 10 b...
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3 Yanıt Yanıtla +15
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JackWondo 3 ay El_domingo
Hocam son dönem cihazlarını kullandınız mı ?
5.5 inc ekranlı kasalara 6-6.2 inc sığıyor veya teknosaya gidin bir bakın derim.
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Fenomenon 3 ay
ne varsa xiaomi'de var.
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lazkopat324 3 ay
Bataryası yeterli değil ve kulaklık girişi yok. Bunlardan ötürü almam. Ama bunları takmayan birinin gidip samsunga iPhone a 8-10 milyar para sayması kimse kusuta bakmasın kerizliktir.
Ben pocophone f2 bekliyorum siz güle güle kullanın :)
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DH Misafiri 3 ay
ayn kardesim sEmSuNg müthis.
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DH Misafiri 3 ay
BİR KALEM GÖRDÜM SANKİ.
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dodofran 3 ay en beğenilen
xiaomiden yılda 150 bin dolar maaş alan bi avukat olarak sırayla cevaplayalım:
1-kulaklık girişi yok çöp.
-iphoneda da yok huaweide de yok 5 binlik 10 binlik telefonlarda da yok. ama kimse apple xs max ın altına kulaklık girişiş yok çöp yazmadı. üstelik fiyat olarak katladığı halde.
2-çok büyük elimize sığmaz.
bunu diyenler en son yüzde 60 ekran gövde oranlı iphone veya s3 falan kullanmıştır. kafasında haa bu böyleyse 6 inç devasadır bana 5 yeter der. halbuki bi eline alıp baksa ekran gövde oranı nedir araştırsa günümüzde yüzde 85-88 lere varan ekran gövde oranlarıyla 6.5 inçlik cihazların bir zamanların 4-5 inçlik cihazları boyutunda olduğunu görür. (incelik olarak ve en olarak daha küçük hatta, boy olarak daha uzun)
3-7000 den 8000den aşağı çıkmazcılar
zaten cevap verilmiş mate 20 pro gibi üst seviye telefon 7bine çıkıyor önceki telefonu p20 pro 5 bin seviyelerindeydi. şimdi xiaomi mi 8 3binlere çıktı sizce hemen sonraki serinin yani mi9 un 7 bine çıkması mantıklı mı? aklınız kesiyo mu? yok 15 bine çıkacak hee.
ilk çıkar çıkmaz sazan gibi atlamasssanız fırsatçı ithalatçıların kucağına düşmesseniz ilk benim olacak diye, gayet ucuza alırsınız. mi 8 bi aralar 2800 lere kadar düşmüştü. garantisiz face gruplarında 2200 lere bulunuyor. (bu yazdıklarım doların o zaman da 5.2 olacağı varsayılarak yazılmıştır).
apple mı sandınız siz xiaomiyi veya xiaomi kitlesini apple fanboyu kerizlerle mi karıştırdınız bi telefona 600-700 dolardan (vergiler hariç 3500 tl ) fazla verecek?
haa olmaz ya diyelim ki xiaomi sözünü tutmadı ve yüzde 5 kar payını aşarak 800-900 doalral telefon çıkardı türkiyede de sizin umduğunuz gibi 7bin fiyat biçti (ilk getiren ithalatçı kan emicilerden bahsetmiyorum bir süre sonra fiyatlar inince bahsediyorum) xiaomi kitlesi isheep olmadığından ''ama abii xiaomii yaa stabilite yeaa, güvenli yeaa'' diye dolanmaz tekmeyi vurur başka uygun bi markaya geçer isterse babasının malı olsun.
3 Yanıt Yanıtla +15
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renega 3 ay dodofran
artık herkes usb-c kulaklığa geçiyor zaten şarj ederken müzik mi var? büyüklüğe katılıyorum ama amiral gemisi olup da küçük ekran kullanan tek cihaz iPhone xs onun da parmak izi okuyucusu bile yok. Ben de istiyorum 5.7 inc çerçevesiz telefon olsun amiral gemisi olsun 10 yıl kullanayım ama üreten yok. 3) bence hepsiburada'da 4.999tl'den çıkar. Artık mi mix 4 bekleyeceğiz
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El_domingo 3 ay
Evet eskiden insanlar cep telefonum olsun yanında smart ozelliklerinide kullanabileyim diyordu..şimdi ise smart ozelliklerinin telefonundan daha onde..dolayısla bir cok kişi daha büyük ekran talep etmesi normal ancak benim gibi telefonu daha ziyade kullananlarda azımsanmayacak kadar cok kişi var ve bizim için boyut onemli cerceve uzunlugu 135mm geçmemeli ve 5" üstü olmalı sahsen mi a2 ve lg v30 da kullanıyorum ekran kasa oranları iyleştirilsede cerceve buyukluklerindede ciddi artış var.mi8 155mm mesela muhtemelen bu cihazda büyük olacak..işin kotusu alternatifde yok..son donemde cıkan tek telefon sharp aquos r2 compact oda hem cok cirkin hem turkiyeye gelmez.dolayısıyla orta segment ekran kasa oranı yuksek 135mm boyu makul fiyatlı bir ürün olsa talebin de ciddi olacağını düşünenlerdenim..
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El_domingo 3 ay
Evet eskiden insanlar cep telefonum olsun yanında smart ozelliklerinide kullanabileyim diyordu..şimdi ise smart ozelliklerinin telefonundan daha onde..dolayısla bir cok kişi daha büyük ekran talep etmesi normal ancak benim gibi telefonu daha ziyade kullananlarda azımsanmayacak kadar cok kişi var ve bizim için boyut onemli cerceve uzunlugu 135mm geçmemeli ve 5" üstü olmalı sahsen mi a2 ve lg v30 da kullanıyorum ekran kasa oranları iyleştirilsede cerceve buyukluklerindede ciddi artış var.mi8 155mm mesela muhtemelen bu cihazda büyük olacak..işin kotusu alternatifde yok..son donemde cıkan tek telefon sharp aquos r2 compact oda hem cok cirkin hem turkiyeye gelmez.dolayısıyla orta segment ekran kasa oranı yuksek 135mm boyu makul fiyatlı bir ürün olsa talebin de ciddi olacağını düşünenlerdenim..
1 Yanıt Yanıtla +1
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Guest-6B5A59FD1 3 ay
Yeni ÖTV ile bu bile pahalı olacaktır Mi9 Lite ı bekliyoruz :D
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ICEBLUEE 3 ay
arkadaşlar emin olun amiral gemi modellerinde xiaomi yurtdışı diğerlerinden uygun olucaktır.. relax...
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Askaparta 3 ay
Xiaomi gönlümüze ve cebimize taht kurdu. 8 ucuzlasa bari.
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Gendrya 3 ay
Kimse kimseyi kandırmasın, bu cihazı 6000 TL bandında piyasaya sunarlar mı bilemiyorum ancak hali hazırda bir Xiaomi kullanıcısı olarak bu cihaza 6000 TL vermem. Veren olacağını da sanmıyorum :) İsterlerse 10000 TL'den satışa sunsunlar, alan olmadığı sürece ha 6000 TL yapmışlar ha 10000 TL.
3500 TL'den yukarı bir kuruş saymam.
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renega 3 ay Gendrya
xiaomi mi 8 zaten 3500 iyimisin?
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the flying dutchman 3 ay
Telefon fiyatlarında kötü günler bizi bekliyor. Distribütör 6500 liranın altında satmayacaktır.
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renega 3 ay the flying dutchman
distribütör'den almak enayilik
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Puppey 3 ay
çok güzel olmuş gerçekten
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