Xiaomi Mi 9 resmi görüntüleriyle karşınızda

Görseller mavi renk seçeneğine ait
Paylaşılan görseller Mi 9’un mavi renk seçeneğine ait ve cihazın arka tarafını gözler önüne seriyor. Özellikle üçlü kamera paketi bu görseller sayesinde kesinleşmiş oldu. Bu kamera paketinin altında ise led flaş var. Cihazın arka tarafında Mi logosu dışında başka bir şey bulunmuyor. Yani ekran üzerinden parmak izi sensörü ile gelmesini beklemek yanlış olmaz. Daha öncesinde sızdırılan görsellerde fark edilen sol taraftaki fazladan tuş bu fotoğraflarda daha net bir şekilde gözüktü. Bu tuş sesli asistanı uyandırmak amacıyla kullanılacak.
Yine önceki sızıntıları hatırlamak gerekirse ön tarafta su damlası çentik tasarımına sahip bir ekranla karşılaşmamız olası. Cihazın bilinen diğer özellikleri ise 48 MP + 12 MP + ToF arka kamera, 24 MP ön kamera, 6.4 inç Super AMOLED ekran, Snapdragon 855 işlemci, 8 GB RAM, 27W hızlı şarj desteği, 3500 mAh batarya olarak sıralanabiliyor. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek etkinlik için geri sayım devam ediyor.
https://www.gizmochina.com/2019/02/14/xiaomis-ceo-lei-jun-releases-official-renders-of-the-mi-9/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1-kulaklık girişi yok çöp.
-iphoneda da yok huaweide de yok 5 binlik 10 binlik telefonlarda da yok. ama kimse apple xs max ın altına kulaklık girişiş yok çöp yazmadı. üstelik fiyat olarak katladığı halde.
2-çok büyük elimize sığmaz.
bunu diyenler en son yüzde 60 ekran gövde oranlı iphone veya s3 falan kullanmıştır. kafasında haa bu böyleyse 6 inç devasadır bana 5 yeter der. halbuki bi eline alıp baksa ekran gövde oranı nedir araştırsa günümüzde yüzde 85-88 lere varan ekran gövde oranlarıyla 6.5 inçlik cihazların bir zamanların 4-5 inçlik cihazları boyutunda olduğunu görür. (incelik olarak ve en olarak daha küçük hatta, boy olarak daha uzun)
3-7000 den 8000den aşağı çıkmazcılar
zaten cevap verilmiş mate 20 pro gibi üst seviye telefon 7bine çıkıyor önceki telefonu p20 pro 5 bin seviyelerindeydi. şimdi xiaomi mi 8 3binlere çıktı sizce hemen sonraki serinin yani mi9 un 7 bine çıkması mantıklı mı? aklınız kesiyo mu? yok 15 bine çıkacak hee.
ilk çıkar çıkmaz sazan gibi atlamasssanız fırsatçı ithalatçıların kucağına düşmesseniz ilk benim olacak diye, gayet ucuza alırsınız. mi 8 bi aralar 2800 lere kadar düşmüştü. garantisiz face gruplarında 2200 lere bulunuyor. (bu yazdıklarım doların o zaman da 5.2 olacağı varsayılarak yazılmıştır).
apple mı sandınız siz xiaomiyi veya xiaomi kitlesini apple fanboyu kerizlerle mi karıştırdınız bi telefona 600-700 dolardan (vergiler hariç 3500 tl ) fazla verecek?
haa olmaz ya diyelim ki xiaomi sözünü tutmadı ve yüzde 5 kar payını aşarak 800-900 doalral telefon çıkardı türkiyede de sizin umduğunuz gibi 7bin fiyat biçti (ilk getiren ithalatçı kan emicilerden bahsetmiyorum bir süre sonra fiyatlar inince bahsediyorum) xiaomi kitlesi isheep olmadığından ''ama abii xiaomii yaa stabilite yeaa, güvenli yeaa'' diye dolanmaz tekmeyi vurur başka uygun bi markaya geçer isterse babasının malı olsun.
5.5 inc ekranlı kasalara 6-6.2 inc sığıyor veya teknosaya gidin bir bakın derim.