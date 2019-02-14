Xiaomi Mi 9 resmi görüntüleriyle karşınızda

Xiaomi Mi 9 modelinin 20 Şubat’ta tanıtılacağını öğrenmiştik. Tanıtım tarihine yaklaştıkça cihaz hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkmaya başladı. Bugün ise Xiaomi CEO’su Lei Jun, sosyal medya hesabından Xiaomi Mi 9’un resmi görsellerini paylaştı.

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Görseller mavi renk seçeneğine ait

Paylaşılan görseller Mi 9’un mavi renk seçeneğine ait ve cihazın arka tarafını gözler önüne seriyor. Özellikle üçlü kamera paketi bu görseller sayesinde kesinleşmiş oldu. Bu kamera paketinin altında ise led flaş var. Cihazın arka tarafında Mi logosu dışında başka bir şey bulunmuyor. Yani ekran üzerinden parmak izi sensörü ile gelmesini beklemek yanlış olmaz. Daha öncesinde sızdırılan görsellerde fark edilen sol taraftaki fazladan tuş bu fotoğraflarda daha net bir şekilde gözüktü. Bu tuş sesli asistanı uyandırmak amacıyla kullanılacak.

Lei Jun tarafından yapılan açıklamaya göre “Sky Blue” adı verilen bu renk seçeneğinde hangi açıdan baktığınıza göre değişen gökkuşağı renk yansıması görülecek. Bu görüntüyü sağlamak için özel üretim teknikleri kullandıklarını belirtiyorlar. Cihazın ön tarafına ait herhangi bir görsel ise bulunmuyor.

Yine önceki sızıntıları hatırlamak gerekirse ön tarafta su damlası çentik tasarımına sahip bir ekranla karşılaşmamız olası. Cihazın bilinen diğer özellikleri ise 48 MP + 12 MP + ToF arka kamera, 24 MP ön kamera, 6.4 inç Super AMOLED ekran, Snapdragon 855 işlemci, 8 GB RAM, 27W hızlı şarj desteği, 3500 mAh batarya olarak sıralanabiliyor. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek etkinlik için geri sayım devam ediyor.

https://www.gizmochina.com/2019/02/14/xiaomis-ceo-lei-jun-releases-official-renders-of-the-mi-9/