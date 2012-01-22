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Snapdragon S2 ve S3 tabanlı Sony akıllı telefonları GLONASS desteğine kavuşuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,5b
1
13
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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2012 yılı için oldukça iddialı ürünlerini CES 2012 fuarında sergileyen Sony, bunun yanında bu ürünlerine önemli bir destek sunmaya hazırlanıyor. 

Firmanın yaptığı duyuruya göre Qualcomm üretimi Snapdargon S2 ve S3 işlemci ailesi üzerinde çalışan Sony akıllı telefon modelleri GPS navigasyon sisteminin yanında Rus GLONASS sistemine de bağlanabilecek. Bu çözümler zaten dual uydu sistemlerine destek veriyordu. Sony bir yazılım güncellemesi ile desteği aktif hale getirecek. 

GPS sistemi 31 adet uyduyla küresel olarak navigasyon hizmeti sunan ABD'nin uydu sistemi. Rus GLONASS ise şu an 24 daha sonra eklenecek 27 uyduyla özellikle Kuzey Yarımküre'de detaylı navigasyon hizmeti sunuyor. Bu ikisinin biraraya gelmesiyle Sony kullanıcıları başlangıçta 55 adet navigasyon uydusunun desteğine kavuşacak. Yön bulma akıcılığı yüzde 50 oranında hızlanırken, haritanın dışında kalma ihtimali de çok aza indirgeniyor.

Uydu takip sistemleri yer bulabilmek için en az 4 uyduyu aynı anda yakalamak zorunda. Kırsal alanda zorlaşan konumlama işlemi GPS ve GLONASS birlikteliği ile ortadan kalkıyor. 

Bu avantajdan faydalanacak cihazların başında Xperia S, Ion, Arc, Neo ve Play modelleri geliyor. Daha gelişmiş bir navigasyon sunan bu ortaklık hali hazırda iPhone 4S ve Samsung Galaxy Note tarafından da kullanıcılarına sunuluyordu. Böylece piyasada GLONASS/GPS sistemine destek veren akıllı telefonların sayısı da artmış oluyor. Snapdragon S4 çözümünü kullanan cihazlar ise güncellemeye gerek kalmadan doğrudan sistemi kullanabiliyor.

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4Crumby 7 yıl en beğenilen uLtRaTRim
uLtRaTRim
eresist
Niye Sony haberinde Apple ürünlerinin görselleri var?

Aynı şeyi tam bende soracaktım. Bu fanlık niye?

Haberi hazirlayan kisiye bakmak yeterli ;)
Ekrem Cukurca
uLtRaTRimeresistNiye Sony haberinde Apple ürünlerinin görselleri var?Aynı şeyi tam bende soracaktım. Bu fanlı...
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xLmNt13 7 yıl
Bu yaz Sony leyebilirim :)
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boramir86 7 yıl
725 tl ye neo v aldım 1500 tl lik telefonlardan daha iyi hizmet alıyorum helal olsun Sony (GLONASS/GPS, ANDROİD 4.0 ICS güncellemesi...)
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LORDTEK 7 yıl
Glonass için CeBIT 2010'da Hannover'de yetkililerine sormuştum 24 uydu kullanılmakta demişti. 27 nerden çıktı? Ekrem Çukurca?
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infom@n 7 yıl
Sony akıllanmaya başladı
r-se-mc.com/...
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uLtRaTRim 7 yıl
eresist
Niye Sony haberinde Apple ürünlerinin görselleri var?

Aynı şeyi tam bende soracaktım. Bu fanlık niye?
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4Crumby 7 yıl uLtRaTRim
uLtRaTRim
eresist
Niye Sony haberinde Apple ürünlerinin görselleri var?

Aynı şeyi tam bende soracaktım. Bu fanlık niye?

Haberi hazirlayan kisiye bakmak yeterli ;)
Ekrem Cukurca
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eresist 7 yıl
Niye Sony haberinde Apple ürünlerinin görselleri var?

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E_Aydin35 7 yıl
Sony'nin atılıma geçme vakti gelmişte geçiyordu bile hadi bas gaza.:)
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iAndroid 7 yıl
Helal Sony...siz siz olun Sony'den şaşmayın...
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ezimuse 7 yıl
S2 de var mı acaba ?
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JrMaster 7 yıl
Sony bir bir patlıyor hadi hayırlısı
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