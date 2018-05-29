Solo: A Star Wars Story gişede beklentileri karşılayamadı

Star Wars evreninin en sevilen karakterlerinden Han Solo'nun gençliğini anlatan Solo: A Star Wars Story, geçtiğimiz cuma günü dünyanın dört bir yanında gösterime girdi. Son dönemde çıkan Star Wars filmlerinin gişede yakaladığı büyük başarının ardından Solo'dan da beklentilerin oldukça yüksekti. Ne var ki yeni Star Wars filmi bu beklentileri karşılayamadı.

Vizyona girmeden önce Solo: A Star Wars Story'nin ABD'deki ilk hafta sonunda 130 milyon dolar hasılat elde etmesi bekleniyordu. Hatta bazı analistler bu rakamın 150 - 160 milyon dolara kadar çıkabileceğini söylüyordu. Ancak Solo bu beklentilerin altında kaldı ve gişedeki ilk hafta sonunda ABD'de 103 milyon dolar hasılat yaptı. Film böylece son yıllarda çıkan Star Wars filmleri arasında en düşük açılışı yapmış oldu.

Solo: A Star Wars Story'nin ABD dışındaki performansı daha da kötü oldu. Uluslararası izleyicilerden umduğu ilgiyi görmeyen film, gişedeki ilk hafta sonunda ABD dışında 68.2 milyon dolar hasılat yaptı. Filmin dünya genelinde ilk hafta sonu hasılatı 171.2 milyon dolarda kaldı. Oysa film vizyona girmeden önce bu rakamın 300 milyon doların üstünde olması bekleniyordu.

Ron Howard'ın yönetmenliğini üstlendiği Solo: A Star Wars Story'de bugüne kadar Harrison Ford ile özdeşleşen Han Solo'yu genç oyuncu Alden Ehrenreich canlandırıyor. Filmin başrollerinde Ehrenreich'a Donald Glover, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo, Thandie Newton ve Paul Bettany'ın eşlik ediyor.





http://deadline.com/2018/05/solo-a-star-wars-story-opening-weekend-deadpool-2-avengers-infinity-war-china-global-international-box-office-1202398686/