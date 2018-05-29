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Solo: A Star Wars Story gişede beklentileri karşılayamadı

Uzun bir bekleyişin ardından geçtiğimiz cuma günü dünya genelinde vizyona giren Solo: A Star Wars Story, gişedeki ilk hafta sonunda beklentilerin çok altında kaldı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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28
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Star Wars evreninin en sevilen karakterlerinden Han Solo'nun gençliğini anlatan Solo: A Star Wars Story, geçtiğimiz cuma günü dünyanın dört bir yanında gösterime girdi. Son dönemde çıkan Star Wars filmlerinin gişede yakaladığı büyük başarının ardından Solo'dan da beklentilerin oldukça yüksekti. Ne var ki yeni Star Wars filmi bu beklentileri karşılayamadı.
Vizyona girmeden önce Solo: A Star Wars Story'nin ABD'deki ilk hafta sonunda 130 milyon dolar hasılat elde etmesi bekleniyordu. Hatta bazı analistler bu rakamın 150 - 160 milyon dolara kadar çıkabileceğini söylüyordu. Ancak Solo bu beklentilerin altında kaldı ve gişedeki ilk hafta sonunda ABD'de 103 milyon dolar hasılat yaptı. Film böylece son yıllarda çıkan Star Wars filmleri arasında en düşük açılışı yapmış oldu.
Solo: A Star Wars Story'nin ABD dışındaki performansı daha da kötü oldu. Uluslararası izleyicilerden umduğu ilgiyi görmeyen film, gişedeki ilk hafta sonunda ABD dışında 68.2 milyon dolar hasılat yaptı. Filmin dünya genelinde ilk hafta sonu hasılatı 171.2 milyon dolarda kaldı. Oysa film vizyona girmeden önce bu rakamın 300 milyon doların üstünde olması bekleniyordu. 
Ron Howard'ın yönetmenliğini üstlendiği Solo: A Star Wars Story'de bugüne kadar Harrison Ford ile özdeşleşen Han Solo'yu genç oyuncu Alden Ehrenreich canlandırıyor. Filmin başrollerinde Ehrenreich'a Donald Glover, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo, Thandie Newton ve Paul Bettany'ın eşlik ediyor.

 

http://deadline.com/2018/05/solo-a-star-wars-story-opening-weekend-deadpool-2-avengers-infinity-war-china-global-international-box-office-1202398686/ Yorum Yaz
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Redunay 1 yıl en beğenilen
Her filmi tekor kırmak zorunda değil. 103 milyon dolara sevinsinler bence.
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Angel Eyes 11 ay
Her yil film cikarmayi keserler belki
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fuujitsu 11 ay
Zırt pırt film çıkarırsanız böyle olur tabi yakında süper kahraman filmlerinin sonu da böyle olacak.
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Kartal Göz 11 ay
Normal karşılıyorum. Fazla bile yapmış. Seyirci enayi yerine konduğunu anlamış.
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UberkS 11 ay
Filmin %50-60'ını anlarsınız fakat sıradan bir uzay aksiyon filmi gibi gelir size bence hiç girişmeyin hocam. Hele ki bu filme başlayacaksınız hiç başlamayın. Star Wars serisini hiç izlemediyseniz bence bir şans verin. Episode 1-6 ve Rogue One'ı öneririm, bence çok şey kaçırıyorsunuz.
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selmand 12 ay
Starwars adı tabela adı gibi olmuş. Deli gibi aksiyon vardı, ruh yoktu.
Dp2 de çöp ben o filme niye gittim ben ne izledim bana ne oldu anlamadım.
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MERNEPTAH 11 ay selmand
hiç star wars izlemedim
direk Solo: A Star Wars Story izlesem anlarmıyım nedir bu star wars diye
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sinmeister 1 yıl
Emilia Clarke kadar balon bir oyuncu yok şu an. Tamamen Game of Thrones'dan gelen popülaritelerinin ekmeğini yiyor. GoT bitince Emilia da bitecek.
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UberkS 1 yıl sinmeister
Terminator Genisys'de kusacaktım.
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Adventure. 12 ay sinmeister
Emilia Clark bu saatten sonra kolay kolay bitmez. GoT dışında başka projelerde yer almasaydı bitme olasılığı yüksekti ama beyazperdeye kendini atabildi hemde bilinirliği yüksek olan projelerde yer aldı. Güzelliğinide hesaba katarsak asla Oscar alma durumu olmasada bu saatten sonra öyle böyle yürür gider.
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Adventure. 1 yıl
Disney hızla SW efsanesini dibe çekmeye devam ediyor. Ana senaryo yada spin off farketmez hertürlü yıkım
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UberkS 1 yıl
Yazık oldu. Kötü bir film değildi. Keşke şu haberi The Last Jedi'da okusaydım. İçimin yağları erirdi. Onun faturası bu filme kesildi.
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muroooo19 1 yıl Guest-C192699FC
deadpool u çok seviyorum ama star wars un ölüsü bile efsanedir. Tartışmam.

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crossmatch 1 yıl
Deadpool 2 yüzündendir o kayıp.
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muroooo19 1 yıl crossmatch
önce deadpool iki filmi için aldım bileti sonra bunun reklamını gördüm haberim yoktu. Bileti iade ettim han solo ya gittim.
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