Solo: A Star Wars Story'den ilk video ve görüntüler yayınlandı

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen Super Bowl'un bu yılki ayağı dün gece düzenlendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla beklenen birçok filmin fragmanları ve tanıtım videoları Super Bowl sırasında yayınlandı. Dün gece kısa tanıtım videosu yayınlanan bu filmlerden biri de merakla beklenen Solo: A Star Wars Story'di.

Star Wars evreninin en sevilen karakterlerinden Han Solo'nun gençliğini anlatan Solo: A Star Wars Story bu yıl sinemaseverler ile buluşacak. Super Bowl sırasında yayınlanan bu tanıtım videosu filmin hikayesi pek detay barındırmasa da Star Wars hayranlarına genç Han Solo ve Lando Calrissian'ın nasıl görüneceğini gösteriyor. Ayrıca yarın yayınlanacak uzun fragmanın da müjdesi veriliyor.

Phil Lord ve Christopher Miller'ın çekimler sırasında kovulmasının ardından görevi devralan Ron Howard tarafından yönetilen Solo: A Star Wars Story'de bugüne kadar Harrison Ford ile özdeşleşen Han Solo'yu genç oyuncu Alden Ehrenreich canlandıracak.

Başrollerinde Ehrenreich'a Donald Glover, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo, Thandie Newton ve Paul Bettany'ın eşlik ettiği Solo: A Star Wars Story, 25 Mayıs'ta vizyona girecek.