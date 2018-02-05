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Solo: A Star Wars Story'den ilk video ve görüntüler yayınlandı

Star Wars filmlerinin en sevilen karakterlerinden Han Solo'nun gençliğini anlatan Solo: A Star Wars Story'nin ilk tanıtım videosu dün gece düzenlenen Super Bowl sırasında yayınlandı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
1,8b
1
13
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen Super Bowl'un bu yılki ayağı dün gece düzenlendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla beklenen birçok filmin fragmanları ve tanıtım videoları Super Bowl sırasında yayınlandı. Dün gece kısa tanıtım videosu yayınlanan bu filmlerden biri de merakla beklenen Solo: A Star Wars Story'di.
Star Wars evreninin en sevilen karakterlerinden Han Solo'nun gençliğini anlatan Solo: A Star Wars Story bu yıl sinemaseverler ile buluşacak. Super Bowl sırasında yayınlanan bu tanıtım videosu filmin hikayesi pek detay barındırmasa da Star Wars hayranlarına genç Han Solo ve Lando Calrissian'ın nasıl görüneceğini gösteriyor. Ayrıca yarın yayınlanacak uzun fragmanın da müjdesi veriliyor. 
Phil Lord ve Christopher Miller'ın çekimler sırasında kovulmasının ardından görevi devralan Ron Howard tarafından yönetilen Solo: A Star Wars Story'de bugüne kadar Harrison Ford ile özdeşleşen Han Solo'yu genç oyuncu Alden Ehrenreich canlandıracak.
Başrollerinde Ehrenreich'a Donald Glover, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo, Thandie Newton ve Paul Bettany'ın eşlik ettiği Solo: A Star Wars Story, 25 Mayıs'ta vizyona girecek.
 

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ccguven 1 yıl en beğenilen
Her ne kadar starwars fanı olsam da. Suyun suyunu çıkarmaya gerek yok.
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eulogy 1 yıl
chewbacca: A star wars story de çıkartsınlar.
Aşk hikayesi olsun.
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AI Engineer 1 yıl
Han Solo yerine keşke Obi-Wan spin-off'u gelseydi
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mu5tafa 1 yıl
Obi van kenobi solo filmini beklerken gelene bak
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Tall Man 1 yıl
Bu filmler izlendiği sürece disney son damlasına kadar emecek . Olan güzelim seriye oldu 30 yılda 6 bölüm çıkan efsane seriye 4 yılda 4 bölüm çıkardılar . Star wars disneye satılmadan önce south park da bir bölümde işlenmişti disneye satılıp serinin içine edileceğinden vs bahsedip durdurmaya çalışıyorlardı . O zaman gülmüştüm ama şuan bu seriye gerçekten acımaya başladım .
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strathmorea 1 yıl
Hakları Disneye satıldığı yıllarda hatta burada yazmıştım sanırım, suyunun suyu çıkana kadar Star Wars film duyurularına hazır olun diye. Bırakın filmi en basiti mobilde 50 tane vardır Star Wars oyunu. Disney kadar hazırı tüketen bir yapım şirketi daha yoktur.
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Barni Moloztaş 1 yıl
yeter
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frostburn 1 yıl
izlenir ama sinemaya gitmem herhalde bunun için..
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Musty3535123 1 yıl
yeni konu kalmadı, böyle projeler güzel bence; istemeyen izlemez..
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TIGERSHARK 1 yıl
Bu han solonun hayatı genişletilmiş evren serilerinde yazılmış ve tutulmuş bir kitap yani disneyin yazdığı bir konu değil ama umarım disney diğer filimlerdeki hataları bunda yapmazlar
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eulogy 1 yıl
chewbacca: A star wars story de çıkartsınlar.
Aşk hikayesi olsun.
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gxhero 1 yıl eulogy
Aggguuuu
ugaaaaaa
ay ne kadar ormantik :]
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ccguven 1 yıl en beğenilen
Her ne kadar starwars fanı olsam da. Suyun suyunu çıkarmaya gerek yok.
2 Yanıt Yanıtla +5
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MacGyver. 1 yıl ccguven
ccguven
Her ne kadar starwars fanı olsam da. Suyun suyunu çıkarmaya gerek yok.

daha yeni başladılar ki?
disney 4 milyar doları sevabına vermedi, o paranın 10 mislini elde etmeden bırakmazlar...
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kaptanos 1 yıl ccguven
ccguven

Her ne kadar starwars fanı olsam da. Suyun suyunu çıkarmaya gerek yok.

Hocam hem sana katılıyorum, hemde her türlü izlenir diyorum
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