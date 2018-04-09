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Solo: A Star Wars Story'nin yeni fragmanı yayınlandı

Solo: A Star Wars Story için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney, filmden yeni bir fragman yayınladı. Han Solo'nun gençliğini anlatan film önümüzdeki ay vizyona girecek.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Star Wars evreninin en sevilen karakterlerinden Han Solo'nun gençliğini anlatan Solo: A Star Wars Story, önümüzdeki ay sinemaseverler ile buluşacak. Tüm dünyada Star Wars hayranları tarafından merakla beklenen Han Solo filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney ve Lucasfilm, film için yeni bir fragman yayınladı.
The Force Awakens ile başlayıp The Last Jedi ile devam eden yeni üçlemenin bir parçası olmayan Solo: A Star Wars Story, 2016'da vizyona giren Rogue One gibi bir antoloji filmi. Star Wars evreninde geçen bu antoloji filmleri, ana üçlemeden bağımsız, münferit hikayeler anlatıyor.
Ayrıca Bkz. "Yüzüklerin Efendisi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı"
Phil Lord ve Christopher Miller'ın çekimler sırasında kovulmasının ardından görevi devralan Ron Howard tarafından yönetilen Solo: A Star Wars Story'de bugüne kadar Harrison Ford ile özdeşleşen Han Solo'yu genç oyuncu Alden Ehrenreich canlandırıyor.
Başrollerinde Ehrenreich'a Donald Glover, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo, Thandie Newton ve Paul Bettany'ın eşlik ettiği Solo: A Star Wars Story, 25 Mayıs'ta vizyona girecek.

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Adventure. 1 yıl
Star Wars evrenin solo film furyası başladıysa bu işin sonu gelmez.
Bu projeden sonra kesinlikle Dart Sidious'dan tutun diğer birçok ikonik karakterinde solo filmleride gelecek demektir.
Walt Disney hiç acımaz, Star Wars'ın sütünü, memeleri kopara kadar sağar hatta Lighsaber'ın yapılışına dair bir film bile çekerler :)
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furandor 1 yıl
Yeni nesil star wars da en iyisi rouge one dı.
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mserifoglu 1 yıl
Yine önce ki seriler gibi çerezlik film olmuşa benziyor. Malum ortamlara düştüğünde yoklukta indirilip izlenir.
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jedi39 1 yıl
25 Mayıs nasıl gelecek şimdi :(
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mementopolis 1 yıl
Kovboy filmine benzemis. Oyunculara bakinca sanki dizi veya tv filmi gibi.
Star Wars bittmis aga ;)
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malifural 1 yıl
ışık çıkaran kamış yoksa izlenmez
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MessiTugi 1 yıl malifural
malifural
ışık çıkaran kamış yoksa izlenmez

Ana seride bile doğru düzgün göremedik hocam. Bu filmde hiç beklememek lazım.
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Adventure. 1 yıl malifural
Star Wars'ın ana senaryo filmlerinde bile artık ışın kılıcı yok. Bunda hiç ama hiç olmaz.
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general4242 1 yıl
Yav kardesim biz sanki jedilara, sithlere, isin kilicli dovuslere doymusuz gibi yeni uclemede guc kullanan adam birakmamislar. Bide bunlar cikti star wars dediginde bol bol jedi bol bol sith bol bol isin kilici ve force kullanimi olacak bu nedir ya siradan bilim kurgu filmlerine döndü!
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MERNEPTAH 1 yıl
Star Wars hayatımda 1 kere bile izlemedim bu solo direk izlenirmi star wars hakkında sıfır bilgiye sahibim
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Mianfei 1 yıl MERNEPTAH
izlenir ince göndermeleri anlamazsın sadece
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tayguncifci 1 yıl MERNEPTAH
MERNEPTAH
Star Wars hayatımda 1 kere bile izlemedim bu solo direk izlenirmi star wars hakkında sıfır bilgiye sahibim

İzlenir tahikaye'ana hikaye'den bağımsız bir film. Ama sana tavsiyem tüm seriye bir an önce başlaman.
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ardicli2000 1 yıl
Biz uçan kaçan Jedi lar, Master Yoda lar görmek istiyoruz. Yoda üçlemesi çekin lütfen...
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mu5tafa 1 yıl
Star wars evreninde o kadar karakter varken gidip han solo nun filmin yapmak..

Obi van kenobi nin kemikleri sızlıyor..
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TIGERSHARK 1 yıl mu5tafa
Genişletilmiş evrende han solo'nun hayatının anlatıldığı kitap diğer basılan kitaplar arasında en çok tutulan ve beğenilen olunca onu çekmişlerdir.
Bence neyi çektiklerinin önemi yok önemli olan düzgün senaryo ile akıcılık ve anormal abartı olmadan çekebilmeleri film güzel olsun yeter
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