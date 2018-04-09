Solo: A Star Wars Story'nin yeni fragmanı yayınlandı

Star Wars evreninin en sevilen karakterlerinden Han Solo'nun gençliğini anlatan Solo: A Star Wars Story, önümüzdeki ay sinemaseverler ile buluşacak. Tüm dünyada Star Wars hayranları tarafından merakla beklenen Han Solo filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney ve Lucasfilm, film için yeni bir fragman yayınladı.

The Force Awakens ile başlayıp The Last Jedi ile devam eden yeni üçlemenin bir parçası olmayan Solo: A Star Wars Story, 2016'da vizyona giren Rogue One gibi bir antoloji filmi. Star Wars evreninde geçen bu antoloji filmleri, ana üçlemeden bağımsız, münferit hikayeler anlatıyor.

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Phil Lord ve Christopher Miller'ın çekimler sırasında kovulmasının ardından görevi devralan Ron Howard tarafından yönetilen Solo: A Star Wars Story'de bugüne kadar Harrison Ford ile özdeşleşen Han Solo'yu genç oyuncu Alden Ehrenreich canlandırıyor.

Başrollerinde Ehrenreich'a Donald Glover, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo, Thandie Newton ve Paul Bettany'ın eşlik ettiği Solo: A Star Wars Story, 25 Mayıs'ta vizyona girecek.