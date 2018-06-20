Star Trek dizilerine yenileri ekleniyor

Tüm zamanların en sevilen bilim-kurgu serileri arasında yer alan Star Trek, geçtiğimiz yıl yayınlanmaya başlayan Star Trek: Discovery ile uzun bir aranın ardından ekranlara geri döndü. CBS All Access'ten 2. sezon onayını alan Discovery'nin yeni sezonu için bekleyiş sürerken, CBS'ten Star Trek hayranlarını fazlasıyla sevindirecek bir açıklama geldi.

Yeni Star Trek filmlerinin senaristi ve Star Trek: Discovery'nin yaratıcılarından olan Alex Kurtzman, CBS ile beş yıllık anlaşmaya imza attı. Kurtzman, bu anlaşma kapsamında CBS All Access için yeni Star Trek dizileri hazırlayacak. Bu diziler arasında Discovery benzeri projelerin yanı sıra mini diziler ve animasyonlar da olacak.

CBS ve Alex Kurtzman şimdilik yeni Star Trek dizileri hakkında herhangi bir detay paylaşmasa da, hazırlık aşamasındaki projeler hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre Kurtzman ve ekibinin hazırladığı yeni Star Trek dizilerinden biri Kaptan Pickard hakkında olacak. Star Trek: The Next Generation'ın ana karakteri olan ve usta oyuncu Patrick Stewart tarafından canlandırılan Kaptan Pickard, Star Trek hayranlarının favori karakterleri arasında yer alıyor.

Kurtzman ve Akiva Goldsman tarafından hazırlanacak yeni Pickard dizisi için Patrick Stewart ile görüşmelerin sürdüğü, fakat henüz bir anlaşmaya varılmadığı söyleniyor.

Variety'nin haberine göre hazırlık aşamasındaki bir diğer Star Trek dizisi, Stephanie Savage ve Josh Schwartz tarafından hazırlanacak. Gossip Girl ve Runaways gençlere hitap eden dizilerin yaratıcısı olarak Savage ve Schwartz'ın hazırlayacağı dizi; Yıldız Filosu Akademisi'nde geçecek ve Yıldız Filosu'na katılmak için eğitim gören çaylakların hikayesini anlatacak.

Yine Variety'nin haberine göre Kurtzman ve ekibi, en sevilen Star Trek filmlerinden Wrath of Khan'ı mini diziye uyarlayacak. Khan'ın hikayesi son olarak, 2013 yılında vizyona giren Star Trek: Into Darkness'ta işlenmişti.

Son olarak, Star Trek: Discovery'nin dikkat çeken karakterlerinden Kaptan Georgiou (Michelle Yeoh) ve Kaptan Lorca (Jason Isaacs)'nın hikayelerini anlatan spin-off dizilerinin de CBS'in gündeminde olduğu söyleniyor.