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Star Trek dizilerine yenileri ekleniyor

Star Trek: Discovery'nin yaratıcılarından Alex Kurtzman, CBS için yeni Star Trek dizileri hazırlayacak. Henüz yapım sürecinin başında olan bu yeni diziler hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en sevilen bilim-kurgu serileri arasında yer alan Star Trek, geçtiğimiz yıl yayınlanmaya başlayan Star Trek: Discovery ile uzun bir aranın ardından ekranlara geri döndü. CBS All Access'ten 2. sezon onayını alan Discovery'nin yeni sezonu için bekleyiş sürerken, CBS'ten Star Trek hayranlarını fazlasıyla sevindirecek bir açıklama geldi.
Yeni Star Trek filmlerinin senaristi ve Star Trek: Discovery'nin yaratıcılarından olan Alex Kurtzman, CBS ile beş yıllık anlaşmaya imza attı. Kurtzman, bu anlaşma kapsamında CBS All Access için yeni Star Trek dizileri hazırlayacak. Bu diziler arasında Discovery benzeri projelerin yanı sıra mini diziler ve animasyonlar da olacak.
CBS ve Alex Kurtzman şimdilik yeni Star Trek dizileri hakkında herhangi bir detay paylaşmasa da, hazırlık aşamasındaki projeler hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.
The Hollywood Reporter'ın haberine göre Kurtzman ve ekibinin hazırladığı yeni Star Trek dizilerinden biri Kaptan Pickard hakkında olacak. Star Trek: The Next Generation'ın ana karakteri olan ve usta oyuncu Patrick Stewart tarafından canlandırılan Kaptan Pickard, Star Trek hayranlarının favori karakterleri arasında yer alıyor.
Kurtzman ve Akiva Goldsman tarafından hazırlanacak yeni Pickard dizisi için Patrick Stewart ile görüşmelerin sürdüğü, fakat henüz bir anlaşmaya varılmadığı söyleniyor.
Variety'nin haberine göre hazırlık aşamasındaki bir diğer Star Trek dizisi, Stephanie Savage ve Josh Schwartz tarafından hazırlanacak. Gossip Girl ve Runaways gençlere hitap eden dizilerin yaratıcısı olarak Savage ve Schwartz'ın hazırlayacağı dizi; Yıldız Filosu Akademisi'nde geçecek ve Yıldız Filosu'na katılmak için eğitim gören çaylakların hikayesini anlatacak.
Yine Variety'nin haberine göre Kurtzman ve ekibi, en sevilen Star Trek filmlerinden Wrath of Khan'ı mini diziye uyarlayacak. Khan'ın hikayesi son olarak, 2013 yılında vizyona giren Star Trek: Into Darkness'ta işlenmişti.
Son olarak, Star Trek: Discovery'nin dikkat çeken karakterlerinden Kaptan Georgiou (Michelle Yeoh) ve Kaptan Lorca (Jason Isaacs)'nın hikayelerini anlatan spin-off dizilerinin de CBS'in gündeminde olduğu söyleniyor.

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tahir40 11 ay en beğenilen
Küçükken TGRT'de kaçırmadan Star Trek The New Generation izlerdim. Yıllar sonra HD olarak tekrar indirip izledim. Hala aynı tadı veren kaliteli bir yapım. ST Discovery gibi vasat altı, son zamanlardaki modaya uyup sırf başröl gay lesbiyen asyalı ve siyah olmak zorunda(hatta mümkünse hepsi aynı kişide olsun) diye zorlama yapılmış işler değil...
Küçükken TGRT'de kaçırmadan Star Trek The New Generation izlerdim. Yıllar sonra HD olarak tekrar indirip izledim. Hala aynı tadı veren kaliteli bir yapım. ST Di...
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Linux Penguin 9 ay
Bence tadında bırakmaları gerek bu seriyi . Kimsenin takip edeceğini düşünmüyorum bu saatten sonra .
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Intruder 9 ay
Patrick Stewart Jean Luc Picard olarak yeniden rol alacak haberi az önce yerini aldı.
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DH Misafiri 11 ay
Yakın tarihte uzay içerikli bilim kurgu filmleri komik hale dönüşecek.
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lido 11 ay
Discovery kesinlikle vasat altı bir yapım değil sezonun tamamı izlenmeden yorum yapılmamalı
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ÇatlakMerlin 11 ay
Bizim çocukluğumuzda efsaneydi Star Trek. Özellikle TGRT'de başlamasını heyecanla beklerdim. Hey gidi günler hey diyor insan şimdi bu haberleri görünce. Eskiden her şey daha mı güzeldi ne...
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Fingolfin. 11 ay
Star Trek dizilerini seven biri olarak, Discovery'nin ilk bölümlerini izlemiş ve hiç beğenmemiştim. Sonra da izlemeyi bıraktım zaten.


Variety'nin haberine göre hazırlık aşamasındaki bir diğer Star Trek dizisi, Stephanie Savage ve Josh Schwartz tarafından hazırlanacak. Gossip Girl ve Runaways gençlere hitap eden dizilerin yaratıcısı olarak Savage ve Schwartz'ın hazırlayacağı dizi; Yıldız Filosu Akademisi'nde geçecek ve Yıldız Filosu'na katılmak için eğitim gören çaylakların hikayesini anlatacak.


Bu kısımdan sonra yeni gelecek işlerden de zerre beklentim kalmadı.


Netflix'te tos, tng ve ds9 tekrar izlerim daha iyi ya da oturur Voyager ve Enterprise'ı baştan sona izlemeye kasarım.
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fatsa52 11 ay
Kaçın illüminati
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Gye_Baek 11 ay
Tüm seri netflix de mevcut bende oradan izleyerek serinin bir fanı oldum diyebilirim.
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k@l-el 11 ay
Kaptan Pickard nedir, 31 seneden beri ismi Picard onun.
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tahir40 11 ay en beğenilen
Küçükken TGRT'de kaçırmadan Star Trek The New Generation izlerdim. Yıllar sonra HD olarak tekrar indirip izledim. Hala aynı tadı veren kaliteli bir yapım. ST Discovery gibi vasat altı, son zamanlardaki modaya uyup sırf başröl gay lesbiyen asyalı ve siyah olmak zorunda(hatta mümkünse hepsi aynı kişide olsun) diye zorlama yapılmış işler değil...
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Moving On 11 ay tahir40
Kesinlikle
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