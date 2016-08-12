Son 20 yılda üretilen tüm Volkswagen araçları kolaylıkla hacklenebiliyor

Volkswagen'in başı bir türlü dertten kurtulmak bilmiyor. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan emisyon soruşturmalarının ardından büyük bir zarara uğrayan şirket şimdi de bir güvenlik problemiyle karşı karşıya.