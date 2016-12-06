Son üretilen LaFerrari açık artırmada 7 milyon dolara satıldı

Haber Editörü
Ferrari'nin kullandığı renkler ve süslemeler çoğunlukla vatansever bir çizgi gösteriyor, ancak süper araç üreticisi İtalya'ya duyduğu sevgiyi ürettiği LaFerrari'yi bağışlayarak gösterdi. Araç bir dizi depremlerden etkilenen orta İtalya'nın yeniden inşaasına katkı olarak bağışlandı.
Geçtiğimiz cumartesi günü açır artırmaya çıkan araç, 7 milyon dolarlık satış fiyatıyla şimdiye kadar açık artırmada satılan en değerli 21. yüzyıl otomobili ünvanını kazandı. Satıştan elde edilen tüm gelirler, Ulusal İtalyan Amerikan Vakfı Deprem Yardım Fonu'nun himayesinde İtalya'daki depremin yaralarını sarmak için kullanılacak. Açık artırmayı yapan RM Sotheby's, etkinlikte uzmanlığını bağışlarken, böyle bir olaydan sorumlu olmaktan dolayı da saygınlık kazanmış durumda.
Açık artırmanın iyi nedene dayanması araba koleksiyonerlerinin cüzdanlarının ağzını daha büyük oranda açmasına neden olmuşa benziyor, öyle ki araç LaFerrari'nin orjinal $1,5 milyonluk fiyatının neredeyse 5 katına alıcı bulmuş. Bu son özel versiyondan önce 499 adet üretilen LaFerrari sınırlı sayıda üretimi nedeniyle koleksiyonerler tarafından oldukça arzu edilen bir model konumunda geçtiğimiz yaz yapılan açık artırmada $5 milyona alıcı buldu.
Bu son 949 beygir gücündeki hibriti daha çekici ve tematik olarak uygun hale getirmek için Ferrari, aracı klasik kırmızı rengine boyayıp kaput ve arka camına beyaz "rüya çizgisi" ve ön tarafa da bir İtalyan bayrağı yerleştirmiş.
http://www.theverge.com/2016/12/5/13840958/ferrari-laferrari-auction-7-million-record-price-charity Yorum Yaz Paylaş Tweetle
açır artırmaya
Açık artırmayı yapan RM Sotheby's, etkinlikte uzmanlığını bağışlarken, böyle bir olaydan sorumlu olmaktan dolayı da saygınlık kazanmış durumda.
Bu cümle nasıl bir cümle. Her tarafı sakat.
Uzmanlığını bağışlarken Böyle ifade mi olur. Doğrusu uzmanlığını konuştururken olacak.
Ayrıca ,
böyle bir olaydan sorumlu olmaktan dolayı da saygınlık kazanmış durumda.
böyle bir olaydan sorumlu olmaktan dolayı diye başlayan bu ifade cümlenin devamıyla uyuşmuyor ve anlam kaymasından dolayı absürt bir hâl alıyor. Bu cümlenin doğrusu
Böyle bir projede yer aldığı için büyük saygınlık kazanmış durumda
Açık artırmanın iyi nedene dayanması araba koleksiyonerlerinin cüzdanlarının ağzını daha büyük oranda açmasına neden olmuşa benziyor.
Açık arttırmanın iyi neden dayanması ifadesi yerine
Açık arttırmanın güzel bir olaya vesile olması
Açık arttırmanın anlamlı bir olaya hizmet etmesi
Ayrıca,
Cüzdanların ağzı ifadesi hatalı kesenin ağzı olacak. Deyimleri doğru kullanalım.
Ayrıca,
Cüzdanları daha büyük oranda açmak hatalı ifade
Burada oran sözcüğü kullanılmaz.Çok saçma bir ifade.
Ayrıyetten Cüzdanları büyük oranda açmak nedir yahu.
Kesenin ağzını sonuna kadar açtılar dersin olur biter.
Cümlenin sonu olmuşa benziyor diye bitiyor. Yani olmuş mu olmamış mı sayın editör bir karar ver. Yaşanmış bir olayın arkasından olup bitmiş birşeyin arkasından olmuşa benziyor denilmez. Artık net bir ifadeyle tamamlanan lazım.
......neden olmuş deyip bitirmelisin cümleyi
Konuya dönecek olursak,
Ulusal İtalyan Amerikan Vakfı Deprem Yardım Fonu
Ben bu fonun ismine bayıldım. Gerçekten harika. Hem ulusal yani son derece milli hem de amerikan yani aynı zamanda global takılıyor. Bu kafa sağlam kafa bayıldım. Bize de lazım aynısından.
Ulusal < Amerikan güzel denklem sevdim bu olayı.
Araç yedi milyon dolara satılmış. Editörümüz ballandıra ballandıra anlatıyor. Bence bedavaya gitmiş.Yedi milyon dolar çok komik rakam. Hem olayın yardım amaçlı olması hem de aracın zenginlere hitap eden özel serilerden olması üstelik son bir tane işte bu sebeplerden dolayı oldukça ucuza gitmiş. Yedi milyon dolar ne ya bozuk para onlar için bozuk para. Bu zenginler de amma pinti arkadaş Kuruşları bile kıymetli adamların.
Bir de ben Vatikan ne yaptı acaba diye düşündüm. Aklıma direk o geldi. Deprem deyince yaraları sarmak deyince. Hatta dedim şu Ferrariyi Vatikan mı alsaydı. Mesela Papa için alsa hatırı sayılır bir rakam ödese fena mı olur? Papa Ferrariye binmez belki ama hani çorbada bir tuzu olur en azından. Çorbada tuz diyorum bakmayın siz Vatikanın ulaştığı servet korkunç bir servet. Papa nerdesin papa?
burası tr değil farkında değilsen uyandırayım.