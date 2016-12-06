Son üretilen LaFerrari açık artırmada 7 milyon dolara satıldı

Ferrari'nin kullandığı renkler ve süslemeler çoğunlukla vatansever bir çizgi gösteriyor, ancak süper araç üreticisi İtalya'ya duyduğu sevgiyi ürettiği LaFerrari'yi bağışlayarak gösterdi. Araç bir dizi depremlerden etkilenen orta İtalya'nın yeniden inşaasına katkı olarak bağışlandı.

Geçtiğimiz cumartesi günü açır artırmaya çıkan araç, 7 milyon dolarlık satış fiyatıyla şimdiye kadar açık artırmada satılan en değerli 21. yüzyıl otomobili ünvanını kazandı. Satıştan elde edilen tüm gelirler, Ulusal İtalyan Amerikan Vakfı Deprem Yardım Fonu'nun himayesinde İtalya'daki depremin yaralarını sarmak için kullanılacak. Açık artırmayı yapan RM Sotheby's, etkinlikte uzmanlığını bağışlarken, böyle bir olaydan sorumlu olmaktan dolayı da saygınlık kazanmış durumda.

Açık artırmanın iyi nedene dayanması araba koleksiyonerlerinin cüzdanlarının ağzını daha büyük oranda açmasına neden olmuşa benziyor, öyle ki araç LaFerrari'nin orjinal $1,5 milyonluk fiyatının neredeyse 5 katına alıcı bulmuş. Bu son özel versiyondan önce 499 adet üretilen LaFerrari sınırlı sayıda üretimi nedeniyle koleksiyonerler tarafından oldukça arzu edilen bir model konumunda geçtiğimiz yaz yapılan açık artırmada $5 milyona alıcı buldu.

Bu son 949 beygir gücündeki hibriti daha çekici ve tematik olarak uygun hale getirmek için Ferrari, aracı klasik kırmızı rengine boyayıp kaput ve arka camına beyaz "rüya çizgisi" ve ön tarafa da bir İtalyan bayrağı yerleştirmiş.

http://www.theverge.com/2016/12/5/13840958/ferrari-laferrari-auction-7-million-record-price-charity