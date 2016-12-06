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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Son üretilen LaFerrari açık artırmada 7 milyon dolara satıldı

Ferrari, orta İtalya'da deprem sonucu oluşan hasarın yaralarının sarılmasına katkı yapmak amacıyla, 500. ve son üretilen süper aracı LaFerrari'yi bağışladı. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Ferrari'nin kullandığı renkler ve süslemeler çoğunlukla vatansever bir çizgi gösteriyor, ancak süper araç üreticisi İtalya'ya duyduğu sevgiyi ürettiği LaFerrari'yi bağışlayarak gösterdi. Araç bir dizi depremlerden etkilenen orta İtalya'nın yeniden inşaasına katkı olarak bağışlandı.
Geçtiğimiz cumartesi günü açır artırmaya çıkan araç, 7 milyon dolarlık satış fiyatıyla şimdiye kadar açık artırmada satılan en değerli 21. yüzyıl otomobili ünvanını kazandı. Satıştan elde edilen tüm gelirler, Ulusal İtalyan Amerikan Vakfı Deprem Yardım Fonu'nun himayesinde İtalya'daki depremin yaralarını sarmak için kullanılacak. Açık artırmayı yapan RM Sotheby's, etkinlikte uzmanlığını bağışlarken, böyle bir olaydan sorumlu olmaktan dolayı da saygınlık kazanmış durumda.
Açık artırmanın iyi nedene dayanması araba koleksiyonerlerinin cüzdanlarının ağzını daha büyük oranda açmasına neden olmuşa benziyor, öyle ki araç LaFerrari'nin orjinal $1,5 milyonluk fiyatının neredeyse 5 katına alıcı bulmuş. Bu son özel versiyondan önce 499 adet üretilen LaFerrari sınırlı sayıda üretimi nedeniyle koleksiyonerler tarafından oldukça arzu edilen bir model konumunda geçtiğimiz yaz yapılan açık artırmada $5 milyona alıcı buldu.
Bu son 949 beygir gücündeki hibriti daha çekici ve tematik olarak uygun hale getirmek için Ferrari, aracı klasik kırmızı rengine boyayıp kaput ve arka camına beyaz "rüya çizgisi" ve ön tarafa da bir İtalyan bayrağı yerleştirmiş.

http://www.theverge.com/2016/12/5/13840958/ferrari-laferrari-auction-7-million-record-price-charity Yorum Yaz
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ozkn_s 2 yıl en beğenilen
Yazıda birçok hata mevcut.

açır artırmaya

Açık artırmayı yapan RM Sotheby's, etkinlikte uzmanlığını bağışlarken, böyle bir olaydan sorumlu olmaktan dolayı da saygınlık kazanmış durumda.

Bu cümle nasıl bir cümle. Her tarafı sakat.

Uzmanlığını bağışlarken Böyle ifade mi olur. Doğrusu uzmanlığını konuştururken olacak.

Ayrıca ,
böyle bir olaydan sorumlu olmaktan dolayı da saygınlık kazanmış durumda.

böyle bir olaydan sorumlu olmaktan dolayı diye başlayan bu ifade cümlenin devamıyla uyuşmuyor ve anlam kaymasından dolayı absürt bir hâl alıyor. Bu cümlenin doğrusu
Böyle bir projede yer aldığı için büyük saygınlık kazanmış durumda

Açık artırmanın iyi nedene dayanması araba koleksiyonerlerinin cüzdanlarının ağzını daha büyük oranda açmasına neden olmuşa benziyor.

Açık arttırmanın iyi neden dayanması ifadesi yerine

Açık arttırmanın güzel bir olaya vesile olması
Açık arttırmanın anlamlı bir olaya hizmet etmesi

Ayrıca,
Cüzdanların ağzı ifadesi hatalı kesenin ağzı olacak. Deyimleri doğru kullanalım.
Ayrıca,
Cüzdanları daha büyük oranda açmak hatalı ifade

Burada oran sözcüğü kullanılmaz.Çok saçma bir ifade.
Ayrıyetten Cüzdanları büyük oranda açmak nedir yahu.

Kesenin ağzını sonuna kadar açtılar dersin olur biter.

Cümlenin sonu olmuşa benziyor diye bitiyor. Yani olmuş mu olmamış mı sayın editör bir karar ver. Yaşanmış bir olayın arkasından olup bitmiş birşeyin arkasından olmuşa benziyor denilmez. Artık net bir ifadeyle tamamlanan lazım.
......neden olmuş deyip bitirmelisin cümleyi

Konuya dönecek olursak,

Ulusal İtalyan Amerikan Vakfı Deprem Yardım Fonu

Ben bu fonun ismine bayıldım. Gerçekten harika. Hem ulusal yani son derece milli hem de amerikan yani aynı zamanda global takılıyor. Bu kafa sağlam kafa bayıldım. Bize de lazım aynısından.
Ulusal < Amerikan güzel denklem sevdim bu olayı.

Araç yedi milyon dolara satılmış. Editörümüz ballandıra ballandıra anlatıyor. Bence bedavaya gitmiş.Yedi milyon dolar çok komik rakam. Hem olayın yardım amaçlı olması hem de aracın zenginlere hitap eden özel serilerden olması üstelik son bir tane işte bu sebeplerden dolayı oldukça ucuza gitmiş. Yedi milyon dolar ne ya bozuk para onlar için bozuk para. Bu zenginler de amma pinti arkadaş Kuruşları bile kıymetli adamların.

Bir de ben Vatikan ne yaptı acaba diye düşündüm. Aklıma direk o geldi. Deprem deyince yaraları sarmak deyince. Hatta dedim şu Ferrariyi Vatikan mı alsaydı. Mesela Papa için alsa hatırı sayılır bir rakam ödese fena mı olur? Papa Ferrariye binmez belki ama hani çorbada bir tuzu olur en azından. Çorbada tuz diyorum bakmayın siz Vatikanın ulaştığı servet korkunç bir servet. Papa nerdesin papa?
Yazıda birçok hata mevcut.açır artırmayaAçık artırmayı yapan RM Sotheby's,etkinlikte uzmanlığını bağışlarken, böyle bir...
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Dr.LiXX 2 yıl cengizhan72
cengizhan72
Pahalı markalar alıp kullanmada da bizden başka gelişmiş ülkede yok anadınmı

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


burası tr değil farkında değilsen uyandırayım.
cengizhan72Pahalı markalar alıp kullanmada da bizden başka gelişmiş ülkede yok anadınmı
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2 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
exterminant 2 yıl
her şey tamam isim ofsayt
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Wraith Todd 2 yıl
Fca italya'ya sahip çıkıyor ama italyanlar eskisi gibi değil. sokaklarında italyan arabalarının azaldığını duyuyorum. 2015 verilerine baktım. diğerleri baya fazla satmış.
statista.com/...
eskiden bu oran çok daha fazlaydı. alfa ve lancia'ya sahip çıkıyorlardı.
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Dr.LiXX 2 yıl

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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Hastasıyız Dede.
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sadri.abi 2 yıl
angaralı arabası.
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ozkn_s 2 yıl en beğenilen
Yazıda birçok hata mevcut.

açır artırmaya

Açık artırmayı yapan RM Sotheby's, etkinlikte uzmanlığını bağışlarken, böyle bir olaydan sorumlu olmaktan dolayı da saygınlık kazanmış durumda.

Bu cümle nasıl bir cümle. Her tarafı sakat.

Uzmanlığını bağışlarken Böyle ifade mi olur. Doğrusu uzmanlığını konuştururken olacak.

Ayrıca ,
böyle bir olaydan sorumlu olmaktan dolayı da saygınlık kazanmış durumda.

böyle bir olaydan sorumlu olmaktan dolayı diye başlayan bu ifade cümlenin devamıyla uyuşmuyor ve anlam kaymasından dolayı absürt bir hâl alıyor. Bu cümlenin doğrusu
Böyle bir projede yer aldığı için büyük saygınlık kazanmış durumda

Açık artırmanın iyi nedene dayanması araba koleksiyonerlerinin cüzdanlarının ağzını daha büyük oranda açmasına neden olmuşa benziyor.

Açık arttırmanın iyi neden dayanması ifadesi yerine

Açık arttırmanın güzel bir olaya vesile olması
Açık arttırmanın anlamlı bir olaya hizmet etmesi

Ayrıca,
Cüzdanların ağzı ifadesi hatalı kesenin ağzı olacak. Deyimleri doğru kullanalım.
Ayrıca,
Cüzdanları daha büyük oranda açmak hatalı ifade

Burada oran sözcüğü kullanılmaz.Çok saçma bir ifade.
Ayrıyetten Cüzdanları büyük oranda açmak nedir yahu.

Kesenin ağzını sonuna kadar açtılar dersin olur biter.

Cümlenin sonu olmuşa benziyor diye bitiyor. Yani olmuş mu olmamış mı sayın editör bir karar ver. Yaşanmış bir olayın arkasından olup bitmiş birşeyin arkasından olmuşa benziyor denilmez. Artık net bir ifadeyle tamamlanan lazım.
......neden olmuş deyip bitirmelisin cümleyi

Konuya dönecek olursak,

Ulusal İtalyan Amerikan Vakfı Deprem Yardım Fonu

Ben bu fonun ismine bayıldım. Gerçekten harika. Hem ulusal yani son derece milli hem de amerikan yani aynı zamanda global takılıyor. Bu kafa sağlam kafa bayıldım. Bize de lazım aynısından.
Ulusal < Amerikan güzel denklem sevdim bu olayı.

Araç yedi milyon dolara satılmış. Editörümüz ballandıra ballandıra anlatıyor. Bence bedavaya gitmiş.Yedi milyon dolar çok komik rakam. Hem olayın yardım amaçlı olması hem de aracın zenginlere hitap eden özel serilerden olması üstelik son bir tane işte bu sebeplerden dolayı oldukça ucuza gitmiş. Yedi milyon dolar ne ya bozuk para onlar için bozuk para. Bu zenginler de amma pinti arkadaş Kuruşları bile kıymetli adamların.

Bir de ben Vatikan ne yaptı acaba diye düşündüm. Aklıma direk o geldi. Deprem deyince yaraları sarmak deyince. Hatta dedim şu Ferrariyi Vatikan mı alsaydı. Mesela Papa için alsa hatırı sayılır bir rakam ödese fena mı olur? Papa Ferrariye binmez belki ama hani çorbada bir tuzu olur en azından. Çorbada tuz diyorum bakmayın siz Vatikanın ulaştığı servet korkunç bir servet. Papa nerdesin papa?
Yanıtla +16
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cengizhan72 2 yıl
Pahalı markalar alıp kullanmada da bizden başka gelişmiş ülkede yok anadınmı

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

2 Yanıt Yanıtla
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Dr.LiXX 2 yıl cengizhan72
cengizhan72
Pahalı markalar alıp kullanmada da bizden başka gelişmiş ülkede yok anadınmı

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


burası tr değil farkında değilsen uyandırayım.
2 Yanıt Yanıtla +4
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otobilge 2 yıl cengizhan72
cengizhan72
Pahalı markalar alıp kullanmada da bizden başka gelişmiş ülkede yok anadınmı

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Verdiğiniz örnek Türkiye değil ancak takan vardır herhalde
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BekirTemel 2 yıl
Tam italyan işi, bravo
Keşke bizde şu günleri görebilseydik, bizi bir çok konuda diğerlerinden oldukça geri koyan tüm etmenlere lanet olsun bu insani bir gelişememe sorunundan çok daha temel bir problemler silsilesinden kaynaklanıyor çünkü.
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kucukyenici 2 yıl
Lütfen market esprisi yapmayın. :-)
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TheNewAtilla 2 yıl kucukyenici
kucukyenici
Lütfen market esprisi yapmayın. :-)

LeFerrari
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