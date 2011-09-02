Sonim XP3300, dayanıklılık konusunda Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Sonim, hayatı hızlı yaşayanlara ya da zorlu koşullarda çalışanlara özel geliştirdiği süper dayanıklı cep telefonlarıyla gayet yakından tanıdığımız bir firma.

Sonim'in tasarımı itibarıyla güven vermeye başlayan IP-68 sertifikalı cep telefonu XP3300 Force, dayanıklılık konusunda Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başardı. Peki nasıl? XP3300 Force, jüri karşısında yaklaşık 25.21 metre yükseklikten sert zemine bırakılmasına rağmen çalışmasını sürdürdü, telefonla görüşme yapılabildi.

Firmanın belirttiğine göre XP3300 Force, 2 metre derinliğinde saf veya tuzlu suyun içinde 1 saat boyunca beklemeye, tuzlu - sisli - nemli ortamlara, 4G'lik şoka, termal şoklara, 5 Hz ile 500 Hz arasındaki titreşimlere, toza, herhangi bir açıyla 2 metre yükseklikten beton zemin üstüne düşmeye, -20 ile +55 santigrat derece arasındaki ortamlara, 1 tonluk basınca ve 500'ün üzerinde kimyasal maddeye dayanıklılık sergileyebiliyor.



Sonim XP3300 Force'un teknik özelliklerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.







http://www.guinnessworldrecords.com/news/video-sonim-xp3300-force-handset-sets-new-toughest-phone-record-after-surviving-25-metre-fall/