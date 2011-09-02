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Sonim XP3300, dayanıklılık konusunda Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sonim, hayatı hızlı yaşayanlara ya da zorlu koşullarda çalışanlara özel geliştirdiği süper dayanıklı cep telefonlarıyla gayet yakından tanıdığımız bir firma.
Sonim'in tasarımı itibarıyla güven vermeye başlayan IP-68 sertifikalı cep telefonu XP3300 Force, dayanıklılık konusunda Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başardı. Peki nasıl? XP3300 Force, jüri karşısında yaklaşık 25.21 metre yükseklikten sert zemine bırakılmasına rağmen çalışmasını sürdürdü, telefonla görüşme yapılabildi.
Firmanın belirttiğine göre XP3300 Force, 2 metre derinliğinde saf veya tuzlu suyun içinde 1 saat boyunca beklemeye, tuzlu - sisli - nemli ortamlara, 4G'lik şoka, termal şoklara, 5 Hz ile 500 Hz arasındaki titreşimlere, toza, herhangi bir açıyla 2 metre yükseklikten beton zemin üstüne düşmeye, -20 ile +55 santigrat derece arasındaki ortamlara, 1 tonluk basınca ve 500'ün üzerinde kimyasal maddeye dayanıklılık sergileyebiliyor.
Sonim XP3300 Force'un teknik özelliklerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.



http://www.guinnessworldrecords.com/news/video-sonim-xp3300-force-handset-sets-new-toughest-phone-record-after-surviving-25-metre-fall/ Yorum Yaz
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thunderwatcher 8 yıl en beğenilen
Muse00
defy almak daha mantıklı ,file bastırıyorlar gorılla glass kırılıyor telefon calısıyor halla :D

Gereksiz bilimsel gerçekler hazinemden bir demet sunayım o zaman. Yüksek ve sivri topuklu kadın ayakkabısı (60 kiloluk bir kadının giydiği) bir Afrika filinin ayak tabanının yaptığından daha fazla basınca neden olur (Yüzey alanı itibariyle). Ayrıca fillerin ayak tabanları yumuşaktır.
SONUÇ:
1) Bu tür dayanıklılık testlerini analarına bacılarına yaptırsınlar, fili alet etmesinler. Anadolu çocuğu yemez.
2) Sevgilinizle ya da herhangi bir kadınla kavga edecekseniz düz tabanlı bir ayakkabı giydiği bir günü seçin :D
Muse00defy almak daha mantıklı ,file bastırıyorlar gorılla glass kırılıyor telefon calısıyor halla :DGereksiz bilimsel gerçekler hazi...
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alykoo 8 yıl
takoz olarak bile gönül rahatlığıyla kullanılabilir
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2K 8 yıl
Dayanıklılığı kadar batarya süresi de iyiyse kamp yapanlar , macera prestler için birebir bir ürün.
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drkimble 8 yıl
yahu bu telefon videodaki replayde mavi brandanın üzerine düşüyo, adam gidip betonun ortasından alıyor. reklam vari bişe olmasın bu video
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enja 8 yıl
uzun süredir takip ediyorum sonim abim söyledi bende marka olarak ilk defa duydum abim dedi gir youtubede testleri var 500 farklı kimyasal dayanabiliyormuş telefon bu yetmiyormuş gibi birde kaynatıyolar makarna ile birlkte

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MxFxOx 8 yıl
Reklam böyle olur.Sağlamlık yanında birde 2 yıl sonra yeni telefon alma derdinden kurtulsak çok iyi olur.
sadece arama ve mesaj olarak kullanılbilen telefonları özledim yaw
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mav1li 8 yıl
Almanya fiyatı Xperia Arc ile aynı. Tr ye gelse 1250 civarı olacaktır.
250 tl ye bu kadar sağlam olmasada Samsung b2100 alınabiliyor.
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arsima 8 yıl
merak ettim fiyatlarına bakayım dedim :D neyle karşılaştığımı anlayabiliyorsunuz sanırım değermi sizce :D
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arsima 8 yıl
sadece konuşma ve mesajlaşma :D gerçi firmalar isterse htc desire'a bile bunun kadar olmasada sağlam kasalar yapabilirler
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alito 8 yıl
üzerine çekiçle vurasım geldi
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power512 8 yıl
bizimkiler bu telefonu alsa koruyucu kılıf ararlar bide
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Menow 8 yıl
Atatürk zamanında bu telefon çıkmış olsaydı sanırım saati yerine bu telefonu kalbinin üstünde taşırdı ^^
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Recharged 8 yıl
Dağ,bayırda düşürmekten korkulmayacak bir cihaz kuşkusuz.Normal,günlük hayatta pek kullanıcısı olmaz.
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