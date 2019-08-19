Sonos'un ilk taşınabilir Bluetooth hoparlörünün görüntüleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta Sonos'un üzerinde çalıştığı taşınabilir hoparlör hakkında bazı bilgiler ortaya çıkmıştı. Cihazın hem Bluetooth hem de WiFi bağlantısı sunacağı söylendi. WinFuture adlı internet sitesi yakında piyasaya sürülecek hoparlörün fotoğraflarını ele geçirmeyi başardı.

Ayrıca Bkz.

"HyperX, RAM ailesini FURY DDR4 RGB ile genişletti"

Sonos Move adı verilen hoparlör zaten ismiyle de taşınabilir olacak şekilde tasarlandığını onaylıyor. Hoparlörün arka tarafında kullanıcıların cihazı tutup bir odadan diğerine taşıyabilecekleri bir oyuk var.

Geri sayım başladı

https://winfuture.de/news,110698.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Hoparlör,üzerinden şarj edilebilecek gibi görünüyor ancak alternatif olarak yanında birda sunulacak. Sonos Move'unkonusunda henüz hiçbir bilgi yok. Aynı şeyve çıkış tarihi için de geçerli. Tüm detaylar ay sonundakibelli olacak.