Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sonos'un ilk taşınabilir Bluetooth hoparlörünün görüntüleri ortaya çıktı

Sonos yakında Bluetooth özellikli taşınabilir bir hoparlör çıkaracak. Sonos Move adlı cihazın tasarımını gözler önüne seren resmi basın görselleri internete düştü.
54 dk. (Son Güncelleme: 50 dk.)
147
15
1
Müzik / Ses Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz hafta Sonos'un üzerinde çalıştığı taşınabilir hoparlör hakkında bazı bilgiler ortaya çıkmıştı. Cihazın hem Bluetooth hem de WiFi bağlantısı sunacağı söylendi. WinFuture adlı internet sitesi yakında piyasaya sürülecek hoparlörün fotoğraflarını ele geçirmeyi başardı.
Ayrıca Bkz. "HyperX, RAM ailesini FURY DDR4 RGB ile genişletti"
Sonos Move adı verilen hoparlör zaten ismiyle de taşınabilir olacak şekilde tasarlandığını onaylıyor. Hoparlörün arka tarafında kullanıcıların cihazı tutup bir odadan diğerine taşıyabilecekleri bir oyuk var.

Geri sayım başladı

Hoparlör, USB-C üzerinden şarj edilebilecek gibi görünüyor ancak alternatif olarak yanında bir şarj standı da sunulacak. Sonos Move'un teknik özellikleri konusunda henüz hiçbir bilgi yok. Aynı şey fiyat etiketi ve çıkış tarihi için de geçerli. Tüm detaylar ay sonundaki lansman etkinliğinde belli olacak.

https://winfuture.de/news,110698.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
swat882 22 dk.
Jbl flip 5 ile kapışması imkansız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 41 dk. Kalabalık WiFi ağlarında video yüklenmesini hızlandıracak bir yöntem keşfedildi 54 dk. GÖRÜNTÜLENEN Sonos'un ilk taşınabilir Bluetooth hoparlörünün görüntüleri ortaya çıktı Sonraki HyperX, RAM ailesini FURY DDR4 RGB ile genişletti 1 sa. Yandex, 2021 yılına kadar otonom araç sayısını 1.000'e çıkaracak 2 sa. Chrome'un şifre güvenliği eklentisine göre kullanıcı şifrelerinin yüzde 1.5'i güvensiz 2 sa. Huawei krizinde son durum | Trump istemiyor 3 sa. Huawei Kirin 990 yonga seti, 4K 60 fps video kaydını destekleyecek 3 sa. GTA VI yakında duyurulabilir 4 sa. Ferrari Başkanı şirketin yeni süper otomobili hakkında konuştu 4 sa. Minecraft’a Ray Tracing desteği geliyor 5 sa. AMD, RX 570’in yerini alacak bir model üzerinde çalışıyor olabilir 5 sa. Galaxy Note 10 ve 10+ için ilk yazılım güncellemesi yayınlandı 6 sa. Redmi 8'in gerçek görüntüsü ortaya çıktı 6 sa. 70 inçlik Redmi TV'nin tanıtım tarihi açıklandı 7 sa. Hibrit motorlu Mercedes A250 e ve B250 e tanıtıldı 7 sa. Netflix, yeni bir Resident Evil filmi üzerinde çalışıyor 8 sa. Elon Musk'ın uzaya gönderdiği Roadster'ı Güneş etrafındaki ilk turunu tamamladı 8 sa. Xiaomi, Oppo ve Vivo ortak kablosuz transfer sistemi geliştiriyor 9 sa. James Bond'un orijinal Aston Martin DB5'i rekor fiyata satıldı 10 sa. Donald Trump'tan Huawei ile ilgili yeni açıklama 10 sa. Crytek konsollara SSD takviyesini değerlendirdi 11 sa. Gamescom 2019 bugün başlıyor: İşte canlı yayın saatleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2020'de Dünya'ya bir asteroit mi çarpacak? Hayır, endişelenmen...
DonanımHaber
Samsung Galaxy S11 geliyor: 10x optik zoom'lu 108 MP kamera
DonanımHaber
KIZ ARKADAŞIMIN ANNESİ KIZI BENİMLE GÖRÜŞTÜRMÜYOR
DH Forum
Haftaya A101 marketlerde Honor 7S akıllı telefonu var
DonanımHaber
Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Abonelik Fiyatları 15 Eylül İ...
Bölüm Sonu Canavarı
Artık dizelin de espirisi kalmadı diyenler
DH Forum
God of War'un En Zorlandığımız Savaşları
Bölüm Sonu Canavarı
Bir Oyuncu, Resident Evil 4'teki Bela Düşman Chainsaw Guy'ı Sa...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim