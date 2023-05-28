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    Google, patent ihlali nedeniyle Sonos'a 32.5 milyon dolar ödeyecek

    Google akıllı hoparlör ve diğer ses ürünlerinde Sonos'un patentlerini ihlal etmekten suçlu buldu. Mahkeme arama devinin ses ekipmanı üreticisine 32.5 milyon dolar ödemesine hükmetti.
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    Google patent ihlali nedeniyle Sonos'a 32.5 milyon dolar ödeyecek Tam Boyutta Gör
    Google, akıllı hoparlör patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'li ses ekipmanları üreticisi Sonos'a 32.5 milyon dolar ödemeye mahkum edildi. Bloomberg tarafından servis edilen haberde kararın San Francisco'daki bir federal jüri tarafından verildiği belirtiliyor.

    Mahkeme satılan 14 milyondan fazla cihazın her biri için Sonos'a 2.30 dolar telif ücreti ödenmesine karar verdi. Sonos'tan yapılan açıklamada, "Google'ın toplamda 200'den fazla Sonos patentini ihlal ettiğine inanıyoruz ve portföyümüzün önemli bir bölümüne dayanan bugünkü tazminat kararı, fikri mülkiyetimizin olağanüstü değerini gösteriyor" denildi.

    Google patent ihlali nedeniyle Sonos'a 32.5 milyon dolar ödeyecek Tam Boyutta Gör

    Anlaşmazlık 2020'de başladı

    Sonos ve Google arasındaki anlaşmazlık 2020 yılına uzanıyor. Sonos o dönem şirketi çok odalı ses teknolojisi kopyalamakla suçladı. Hukuk mücadelesinde haklı bulunan Sonos davayı kazanmayı başardı ve ardından bazı Google cihazlarına ithalat yasağı getirildi.

    Google sözcüsü Peter Schottenfels konuyla ilgili açıklamasında "Bu, yaygın olarak kullanılmayan çok spesifik bazı özellikleri içeren sınırlı bir anlaşmazlık. Sonos tarafından dava edilen altı patentten yalnızca birinin ihlal edildiği tespit edildi ve diğerleri geçersiz veya ihlal edilmemiş olarak reddedildi. Teknolojiyi her zaman bağımsız olarak geliştirdik ve fikirlerimizin esasına göre rekabet ettik. Bir sonraki adımlarımızı düşünüyoruz" dedi. 

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/5/26/23739273/google-sonos-smart-speaker-patent-lawsuit-ruling https://news.bloomberglaw.com/tech-and-telecom-law/google-owes-sonos-32-5m-after-trial-on-smart-speaker-tech
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