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Sonsuz döngüye giren telefonlar yüzünden LG tazminat ödeyecek

İşlemcide yapılan zayıf bir lehimleme nedeniyle LG telefonların kendisini sürekli yeniden başlatması pek çok kullanıcının canını sıkmıştı. Firma bunu tazmin ediyor.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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2015 yılından bu yana LG’nin başını ağrıtan en önemli problem olan telefonlarındaki sonsuz döngü şikayetleri nihayet uzlaşmaya bağlandı. LG mağdur telefon kullanıcılarına tazminat ödemeyi kabul etti.

Sonsuz döngü sorunu

Sonsuz döngü davası firmanın 2015 yılında satışa sunduğu LG G4 modeline kadar gidiyor. Bazı kullanıcılar telefonlarının sebepsiz olarak sonsuz döngüye girdiğini ve bir türlü açılmadığını şikayet etmeye başlamıştı.

LG bu hatayı gideremediği gibi sonraki modelleri etkilemesine de engel olamadı. LG Nexus 5X, LG G5, LG V10, LG V20 modellerinde de aynı sorunu yaşayan kullanıcılar oldu. Sorun ise işlemcinin zayıf lehimlenmesinden kaynaklanıyordu ve telefonların donmasına veya tekrar tekrar başlamasına neden oluyordu.  

Ayrıca Bkz. "LG genel olarak karda mobil olarak zararda"

2016 yılında mağdur olan LG G4 ve LG V10 kullanıcıları ABD’de LG’ye karşı dava açmıştı. Sonrasında LG Nexus 5X, LG G5, LG V20 modelleri de davaya dahil edildi. Bu hafta ise LG’nin davalı taraf ile uzlaşma masasına oturduğu haberi geldi.

Uzlaşma hükümlerine göre mağdur kullanıcılara 425$ nakit veya yeni bir LG telefon satın alımında 700$ indirim çeki verilecek. Dava kapsamında mağdur kişilerin ispat anlamında bir form doldurması gerekiyor.

Eğer 12 Şubat’a kadar forumu dolduramazlarsa yine de 100$ nakit veya 200$ indirim çeki almaya hak kazanacaklar. Ödemelerin Mart ayında başlayacağı belirtiliyor. 

 

https://www.phonearena.com/news/LG-settles-suit-over-bootlooping_id102153 Yorum Yaz
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berkayjan 1 yıl en beğenilen
Hukukun üstünlüğü olduğu ülkelerde böyle her hakkını savunabilirsin. Türkiye'de açsan bu davayı takmazlar bile seni.
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liberty_damn 1 yıl
Ben ghost screen sorunuyla başvurduğum Trabzon(Akçaabat) Thh beni sorumlu tutmuştu. Tam bir hukuk üstünlüğü örneği??
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teorisyenzeka 1 yıl
435 $ nakit veya 700 $ indirim , darısı Iphone kullanıcılarının başına.
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1 Avatar
DH Misafiri 1 yıl
G4 cihazin anakarti garantiden ekrani cepten degistim su an hicbir sikintisi yok 1yildir canavar gibi.cinden de arka kapak oh mis
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alemburda34 1 yıl
Avukat parasini kim odeyecek :D
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ImRoyal 1 yıl
ABD adaleti önünde önümü iliklemek istiyorum. Vatandaşlarına sosyal hiçbir güvence vermiyor çalış kendin öde diyor ama adalet sistemini de vatandaşlarının önüne yatırıyor. Senin önüne yatarım deyip bir adam için ülke ekonomisini baltayanları da bizim yerimize yargılıyorlar ama tabi bizim iyiliğimiz için değil.
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DH Misafiri 1 yıl
Bizde alabiliyormuyuz. Bilen varmi
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genesis23 1 yıl
Ben de G3'ümü bootloop'a kurban verdim garantisi bittikten 2 ay sonra.
600 lira istediler anakart için, yaptırmadım. Şimdiki aklım olsa THH'ne giderdim ama iş işten geçti artık.
Umarım bu tazminatın Türkiye ayağı da olur. 24 ay boyunca ayda 106 lira cihaz bedeli ödediğim telefon iki sene sonra elimde can verdi, halen daha içim yanıyor.
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osmanhasimcan 1 yıl
bu form nereden dolduruluyor? garantisi olup olmama zorunluluğu varmı?
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crazywinner3 1 yıl osmanhasimcan
osmanhasimcan
bu form nereden dolduruluyor? garantisi olup olmama zorunluluğu varmı?

Türk kullanıcıları kapsamıyor malesef
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zolzauza 1 yıl
Sonra neden kaç çeyrektir lg mobil bölüm zarar açıklıyor! Al sana neden, G4 te ki kronik sıkıntıyı çözmek yerine V10, G5. V20 ye taşıdılar. Kalite kontrol mekanizması sıfır! Bundan sonra lg ye 1 kuruş bile harcamam.
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DigitalKral 1 yıl zolzauza
zolzauza

Sonra neden kaç çeyrektir lg mobil bölüm zarar açıklıyor! Al sana neden, G4 te ki kronik sıkıntıyı çözmek yerine V10, G5. V20 ye taşıdılar. Kalite kontrol mekanizması sıfır! Bundan sonra lg ye 1 kuruş bile harcamam.

Adamlar binlerce liralık moniötör yapıp EMI SHIELD ( manyetik kalkan ) koymayı unutan bir firma


Firma önce kalite kontrol elemanlarını kalite kontrolünden geçirmeli



27 inç büyüklüğündeki IPS ekranında 5K çözünürük sunan ve böylece Apple kullanıcılarının vazgeçilmezi haline gelen Retina ekran kalitesini, devasa bir boyut ile buluşturan LG Ultrafine 5K, kullanıcıların yoğun ilgisine maruz kaldı.

Ancak Ultrafine 5K’nın kullanıcılara teslim edilmeye başlaması ile birlikte, LG’nin oldukça büyük bir hata yaptığı ortaya çıktı.

LG, hatayı gidermek için teslimatları durdurdu!
LG UltraFine 5K’yı satan alan kullanıcılar, monitörün bir kablosuz modeme iki metreden daha fazla yaklaştığında kullanılamaz hale geldiğini bildirmeye başlamıştı.
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arel.gr 1 yıl
çift SIM 'li LG G4 H818P S/N 603, nisan başı garantisi son, bootloop olursa başvuracağım.
kamera görüntüsü kıvırtarak belly dance ediyor, v6.0 Marshmallow 'a güncellemek üzereyim.
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DH Misafiri 1 yıl
Bu ayın 4 dünde g6 aldım.inşallah burnumdan gelmez.
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perperek 1 yıl DH Misafiri
Orijinalden alıntı: DH Misafiri
Bu ayın 4 dünde g6 aldım.inşallah burnumdan gelmez.

Biraz noralin bozulsun 6.ayında böyle olmaya başlıyor ghostscreen tr lg g6
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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liberty_damn 1 yıl
Ben ghost screen sorunuyla başvurduğum Trabzon(Akçaabat) Thh beni sorumlu tutmuştu. Tam bir hukuk üstünlüğü örneği??
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