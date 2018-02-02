Sonsuz döngüye giren telefonlar yüzünden LG tazminat ödeyecek

2015 yılından bu yana LG’nin başını ağrıtan en önemli problem olan telefonlarındaki sonsuz döngü şikayetleri nihayet uzlaşmaya bağlandı. LG mağdur telefon kullanıcılarına tazminat ödemeyi kabul etti.
Sonsuz döngü sorunu
Sonsuz döngü davası firmanın 2015 yılında satışa sunduğu LG G4 modeline kadar gidiyor. Bazı kullanıcılar telefonlarının sebepsiz olarak sonsuz döngüye girdiğini ve bir türlü açılmadığını şikayet etmeye başlamıştı.
LG bu hatayı gideremediği gibi sonraki modelleri etkilemesine de engel olamadı. LG Nexus 5X, LG G5, LG V10, LG V20 modellerinde de aynı sorunu yaşayan kullanıcılar oldu. Sorun ise işlemcinin zayıf lehimlenmesinden kaynaklanıyordu ve telefonların donmasına veya tekrar tekrar başlamasına neden oluyordu.Ayrıca Bkz. "LG genel olarak karda mobil olarak zararda"
2016 yılında mağdur olan LG G4 ve LG V10 kullanıcıları ABD’de LG’ye karşı dava açmıştı. Sonrasında LG Nexus 5X, LG G5, LG V20 modelleri de davaya dahil edildi. Bu hafta ise LG’nin davalı taraf ile uzlaşma masasına oturduğu haberi geldi.
Uzlaşma hükümlerine göre mağdur kullanıcılara 425$ nakit veya yeni bir LG telefon satın alımında 700$ indirim çeki verilecek. Dava kapsamında mağdur kişilerin ispat anlamında bir form doldurması gerekiyor.
Eğer 12 Şubat’a kadar forumu dolduramazlarsa yine de 100$ nakit veya 200$ indirim çeki almaya hak kazanacaklar. Ödemelerin Mart ayında başlayacağı belirtiliyor.
https://www.phonearena.com/news/LG-settles-suit-over-bootlooping_id102153 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
600 lira istediler anakart için, yaptırmadım. Şimdiki aklım olsa THH'ne giderdim ama iş işten geçti artık.
Umarım bu tazminatın Türkiye ayağı da olur. 24 ay boyunca ayda 106 lira cihaz bedeli ödediğim telefon iki sene sonra elimde can verdi, halen daha içim yanıyor.
Türk kullanıcıları kapsamıyor malesef
Adamlar binlerce liralık moniötör yapıp EMI SHIELD ( manyetik kalkan ) koymayı unutan bir firma
Firma önce kalite kontrol elemanlarını kalite kontrolünden geçirmeli
27 inç büyüklüğündeki IPS ekranında 5K çözünürük sunan ve böylece Apple kullanıcılarının vazgeçilmezi haline gelen Retina ekran kalitesini, devasa bir boyut ile buluşturan LG Ultrafine 5K, kullanıcıların yoğun ilgisine maruz kaldı.
Ancak Ultrafine 5K’nın kullanıcılara teslim edilmeye başlaması ile birlikte, LG’nin oldukça büyük bir hata yaptığı ortaya çıktı.
LG, hatayı gidermek için teslimatları durdurdu!
LG UltraFine 5K’yı satan alan kullanıcılar, monitörün bir kablosuz modeme iki metreden daha fazla yaklaştığında kullanılamaz hale geldiğini bildirmeye başlamıştı.
kamera görüntüsü kıvırtarak belly dance ediyor, v6.0 Marshmallow 'a güncellemek üzereyim.
Biraz noralin bozulsun 6.ayında böyle olmaya başlıyor ghostscreen tr lg g6
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