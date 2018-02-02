Sonsuz döngüye giren telefonlar yüzünden LG tazminat ödeyecek

2015 yılından bu yana LG’nin başını ağrıtan en önemli problem olan telefonlarındaki sonsuz döngü şikayetleri nihayet uzlaşmaya bağlandı. LG mağdur telefon kullanıcılarına tazminat ödemeyi kabul etti.

Sonsuz döngü sorunu

Sonsuz döngü davası firmanın 2015 yılında satışa sunduğu LG G4 modeline kadar gidiyor. Bazı kullanıcılar telefonlarının sebepsiz olarak sonsuz döngüye girdiğini ve bir türlü açılmadığını şikayet etmeye başlamıştı.

LG bu hatayı gideremediği gibi sonraki modelleri etkilemesine de engel olamadı. LG Nexus 5X, LG G5, LG V10, LG V20 modellerinde de aynı sorunu yaşayan kullanıcılar oldu. Sorun ise işlemcinin zayıf lehimlenmesinden kaynaklanıyordu ve telefonların donmasına veya tekrar tekrar başlamasına neden oluyordu.

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2016 yılında mağdur olan LG G4 ve LG V10 kullanıcıları ABD’de LG’ye karşı dava açmıştı. Sonrasında LG Nexus 5X, LG G5, LG V20 modelleri de davaya dahil edildi. Bu hafta ise LG’nin davalı taraf ile uzlaşma masasına oturduğu haberi geldi.

Uzlaşma hükümlerine göre mağdur kullanıcılara 425$ nakit veya yeni bir LG telefon satın alımında 700$ indirim çeki verilecek. Dava kapsamında mağdur kişilerin ispat anlamında bir form doldurması gerekiyor.

Eğer 12 Şubat’a kadar forumu dolduramazlarsa yine de 100$ nakit veya 200$ indirim çeki almaya hak kazanacaklar. Ödemelerin Mart ayında başlayacağı belirtiliyor.