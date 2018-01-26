LG genel olarak karda mobil olarak zararda

Yıllardır beğenilen akıllı telefonlar geliştirmesine karşın bir türlü istenen başarıyı elde edemeyen LG, 2017 yılını da hüsranla kapattı. Mobil alandaki hayal kırıklığına rağmen diğer bölümler firmayı yukarı taşıyor.

Hep zarar

Geçen yıla ait yayınlanan mali raporlara göre LG’nin toplam satış geliri 55.4 milyar dolar olarak gerçekleşti ve firma tarihindeki en yüksek rakam oldu. Toplam faaliyet karı da 2.23 milyar dolar ile tarihteki ikinci yüksek seviyesine ulaştı.

Yıl genelinde en fazla geliri 17.3 milyar dolar ile beyaz eşya ve iklimlendirme bölümü elde etti. Televizyonların olduğu eğlence bölümü ise 16.8 milyar dolar gelir getirdi. Mobil bölüm 10 milyar dolar gelir getirirken yıllık faaliyet zararı açıklanmadı ancak toplamda bir milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.

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Geçen yılın son çeyreğine bakacak olursak elde edilen gelir 15 milyar dolar olurken faaliyet karı da 330 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çeyrek dönemde mobil bölüm 2.7 milyar dolar satış geliri ve 192 milyar dolar da faaliyet zararı elde etti. Yani aslında mobil bölüm hiç kar getirmese bile zarar etmediği takdirde firmaya tarihi faaliyet karı rekoru getirebilecek durumdaydı.

LG’nin genel anlamda kar etmesi ve mobil bölümün zararlarını kapatıyor olması büyük bir yeniden yapılanma gerektirmedi. Bununla birlikte firma mobil tarafta önemli bir strateji değişikliği yaptı. Artık amiral gemi modelleri her yıl değil sadece ihtiyaç olduğu zaman piyasaya sürülecek.

Bu bağlamda MWC 2018 fuarında daha iyileştirilmiş bir LG V30 versiyonunun karşımıza çıkabileceği belirtiliyor. Asıl amiral gemisi LG G7’nin ise Mayıs-Haziran döneminde piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.