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LG genel olarak karda mobil olarak zararda

Genel anlamda beyaz ev eşyaları ve televizyon satışlarında rekorlara imza atan LG, iş mobil bölüme gelip dayanınca aynı başarıyı gösteremiyor. Hatta zarar ediyor.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG genel olarak karda mobil olarak zararda

Yıllardır beğenilen akıllı telefonlar geliştirmesine karşın bir türlü istenen başarıyı elde edemeyen LG, 2017 yılını da hüsranla kapattı. Mobil alandaki hayal kırıklığına rağmen diğer bölümler firmayı yukarı taşıyor.

Hep zarar

Geçen yıla ait yayınlanan mali raporlara göre LG’nin toplam satış geliri 55.4 milyar dolar olarak gerçekleşti ve firma tarihindeki en yüksek rakam oldu. Toplam faaliyet karı da 2.23 milyar dolar ile tarihteki ikinci yüksek seviyesine ulaştı.

Yıl genelinde en fazla geliri 17.3 milyar dolar ile beyaz eşya ve iklimlendirme bölümü elde etti. Televizyonların olduğu eğlence bölümü ise 16.8 milyar dolar gelir getirdi. Mobil bölüm 10 milyar dolar gelir getirirken yıllık faaliyet zararı açıklanmadı ancak toplamda bir milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm’a Apple üzerinde tekel kurduğu suçlamasıyla 1 milyar Avroluk tazminat cezası"

Geçen yılın son çeyreğine bakacak olursak elde edilen gelir 15 milyar dolar olurken faaliyet karı da 330 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çeyrek dönemde mobil bölüm 2.7 milyar dolar satış geliri ve 192 milyar dolar da faaliyet zararı elde etti. Yani aslında mobil bölüm hiç kar getirmese bile zarar etmediği takdirde firmaya tarihi faaliyet karı rekoru getirebilecek durumdaydı.

LG’nin genel anlamda kar etmesi ve mobil bölümün zararlarını kapatıyor olması büyük bir yeniden yapılanma gerektirmedi. Bununla birlikte firma mobil tarafta önemli bir strateji değişikliği yaptı. Artık amiral gemi modelleri her yıl değil sadece ihtiyaç olduğu zaman piyasaya sürülecek.

Bu bağlamda MWC 2018 fuarında daha iyileştirilmiş bir LG V30 versiyonunun karşımıza çıkabileceği belirtiliyor. Asıl amiral gemisi LG G7’nin ise Mayıs-Haziran döneminde piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. 

 

https://www.phonearena.com/news/LGs-2017-financial-results-are-encouraging-but-mobile-division-still-recording-losses_id101944 Yorum Yaz
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tahir40 1 yıl en beğenilen
Çıkardığı sözde üst model telefonların ciddi bölümünde ghosting, bootloop, anakart ve ekran arızaları yaşanınca insanlar bezdi. Zaten güncelleme de vermiyorlar. Markayı lekelediler.
Çıkardığı sözde üst model telefonların ciddi bölümünde ghosting, bootloop, anakart ve ekran arızaları yaşanınca insanlar bezdi. Zaten güncelleme de vermiyorlar....
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esmerbuyucu 1 yıl
Plastik çamaşır leğeni Samsung kadar olamadılar... Halbuki çıkar haftada 1 yeni telefon, isimlerini de A J C D S'ten herhangi birini, içine de 1,5 GB ram koy bak bakalım nasıl kapış kapış gidiyor.
Plastik çamaşır leğeni Samsung kadar olamadılar... Halbuki çıkar haftada 1 yeni telefon, isimlerini de A J C D S'ten herhangi birini, içine de 1,5 GB ram koy ba...
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V4LKyR 1 yıl
LG iyidir fakat sorunlar konusunda kendine çeki düzen vermesi gerekir.
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Barni Moloztaş 1 yıl
Mobil bölümü kapatsınlar
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zero fear 1 yıl
Doğru düzgün bir seri yapamadı, ya uçurdu ya çakıldı alt ve üst modellerinde.. G4 Stylus modelinde bile 1 GB Ram olunca telefonlar alev aldı tabi..
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Alpha Centauri 1 yıl
o kadar bootloop,ghost screen vakasından sonra,şaşırtıcı değil
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chemsul 1 yıl
g2,g3 ve g4 aldım. Hepsinde de sorun çıkıyor, Bir daha çok zor. Xiaomi şu an çok güzel ve daha az kronik sorunlu telefon çıkartıyor. F/p markası şu an açıkara Xiaomi
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ero_52 1 yıl
LG bir Samsung olma potansiyeli varken hatalı üretimler ve kronik sorunlar sonucu çaptan düştü.Şimdi yeni yeni toparlamaya çalışıyor.Xiaomi,oneplus fiyatında üst donanımlı,kronik sorunu olmayan bir amiral gemi çıkartıp adından söz ettirmesi gerekiyor.
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ssbrutality 1 yıl
O kadarda değil... Vestel,casper,preo vb. neyüdüğü belirsiz kronik felaketlerde Final level atlamış ürünleri alacağıma, LG alırım daha iyi.
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Tosun911 1 yıl
LG telefon yorum yaz google'a destan çıksın karşına.
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Bender B. Rodriquez 1 yıl
Baslik hatali
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batkent 1 yıl
mobil bölümün sıkıntısı kronik sorunlar ve dayanıklılık problemi ve artık eski imajları yok
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